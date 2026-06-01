1 czerwca: Dzień Dziecka. Prawa dziecka – czym są i dlaczego są tak ważne?

Prawa dziecka – czym są i dlaczego są tak ważne?

W tym szczególnym dniu, 1. czerwca - Dniu Dziecka - analizujemy jakie prawa mają dzieci - szczególnie na gruncie Konwencji o prawach dziecka, Konstytucji RP, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czy ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Dlaczego w ogóle mówimy o prawach dziecka? Odpowiedź jest prosta: mały człowiek nie jest w stanie sam o siebie zadbać. Przed narodzinami i przez wiele lat po nich potrzebuje opieki dorosłych. Dlatego uznano, że przez pewien okres życia, dziecko musi pozostawać pod ich ochroną – a to rodzi konieczność szczególnego uregulowania sytuacji prawnej dziecka.

Już z preambuły Konwencji wynika, że dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Ponadto dziecko powinno być w pełni przygotowane do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowana jednostka, w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności.

Kogo nazywamy dzieckiem?

Międzynarodowa Konwencja o Prawach Dziecka w artykule 1 określa dziecko jako każdą istotę ludzką poniżej osiemnastego roku życia, chyba że lokalne prawo przewiduje wcześniejsze osiągnięcie pełnoletności. Z kolei polska ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z 6 stycznia 2000 roku przyjmuje jeszcze szerszą definicję – dzieckiem jest każda istota ludzka od chwili poczęcia aż do uzyskania pełnoletności.

Kto odpowiada za dziecko?

Za dziecko odpowiadają przede wszystkim rodzice. Ale gdy ich zabraknie, gdy nie potrafią lub nie chcą wypełniać swoich obowiązków – wkracza państwo. Zgodnie z zasadą pomocniczości ma ono najpierw wspierać rodzinę, a jeśli to nie wystarczy – przejąć jej rolę. Artykuł 72 Konstytucji RP jasno mówi: Rzeczpospolita zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy może żądać od władz obrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do pomocy ze strony państwa.

Ważne Warto jednak pamiętać, że odpowiedzialność za wychowanie spoczywa na całym społeczeństwie. Dzieci są najcenniejszym zasobem każdej wspólnoty – to one w przyszłości będą kształtować swoje otoczenie, państwo i świat. Dlatego zarówno rodzic, nauczyciel, lekarz, policjant, jak i polityk powinni dbać o ich prawidłowy rozwój umysłowy i fizyczny - czytamy na w informacji Rzecznika Praw Dziecka.

Jakie są akty prawne, z których wynikają prawa dziecka?

Jest sporo aktów prawnych o charakterze międzynarodowym, europejskim i krajowym, z których wynikają prawa dziecka, są to m.in.:

Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 r.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r.

Deklaracja Praw Dziecka z 1924 r.

Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r.

Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 r.

Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 1989 r.

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r.

Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dziecka z 1996 r.

Konwencja w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi z 2005 r.

Konstytucja RP z 1996 r.

Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniem przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich (ustawa Kamilka).

i wiele, wiele innych aktów prawnych, z których pośrednio czy bezpośrednio wynikają prawa dziecka.

Prawa dziecka dzielą się na kilka grup

Prawa dziecka – podobnie jak prawa człowieka – dzielą się na kilka grup:

Prawa osobiste – umożliwiające wszechstronny rozwój: prawo do życia, tożsamości, wychowania w rodzinie, wyrażania własnych opinii, dostępu do informacji i edukacji. Prawa polityczne i publiczne – pozwalające dziecku zabierać głos i uczestniczyć w życiu społecznym: prawo do wyrażania poglądów oraz do zrzeszania się. Prawa socjalne – nakładające na państwo i dorosłych obowiązek stworzenia odpowiednich warunków życia: prawo do godnych warunków bytowych, opieki zdrowotnej i odpoczynku. Prawa ekonomiczne – przygotowujące dziecko do samodzielności materialnej: przede wszystkim prawo do nauki, a także ochrona przed wyzyskiem w pracy – zarówno tej wynikającej z obowiązku szkolnego, jak i wakacyjnego zarobku (prawo do pracy dzieci).

Ważne Przystępując do Konwencji o Prawach Dziecka, Polska i inne państwa przyjęły na siebie poważne zobowiązania. Uznały dobro dziecka za najwyższy priorytet w traktowaniu człowieka. Zobowiązały się przygotowywać młodych ludzi do dorosłego życia oraz chronić ich przed każdą formą przemocy – niewolnictwem, handlem ludźmi, wykorzystywaniem seksualnym, pracą przymusową czy udziałem w konfliktach zbrojnych. Państwa zobowiązały się również do przebudowy instytucji publicznych tak, by skutecznie służyły ochronie praw dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka

W Polsce narzędziem realizacji tych zobowiązań stał się Rzecznik Praw Dziecka – instytucja powołana Konstytucją RP z 1997 roku, której zadaniem jest stanie na straży praw i wolności każdego dziecka. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka wskazuje, że: Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Rzecznikiem, stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Rzecznik przy wykonywaniu swoich uprawnień kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina.

Konwencja o prawach dziecka i Deklaracja Praw Dziecka

Jednym z ważniejszych aktów prawnych w zakresie regulacji praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526 r.). Z kolei przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1959 r. została uchwalona Deklaracja Praw Dziecka. Do najważniejszych zasad deklaracji i podstawowych praw dziecka należą: