Jeszcze kilka lat temu korzystanie ze zwrotów było traktowane jako rzadko spotykana możliwość. Dziś wielu pacjentów aktywnie monitoruje dostępność takich terminów, traktując to jako realną szansę na przyspieszenie leczenia.

Mechanizm jest prosty. Każdy pacjent, który otrzymał skierowanie do sanatorium finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, może zrezygnować z wyjazdu. Powody są różne – nagłe pogorszenie stanu zdrowia, hospitalizacja, konieczność opieki nad bliskimi czy problemy organizacyjne. Zwolnione miejsce wraca do puli i może zostać natychmiast przydzielone innej osobie.

To właśnie te wolne terminy określane są jako zwroty. W praktyce oznacza to możliwość otrzymania telefonu z oddziału NFZ z propozycją wyjazdu nawet na kilka dni przed rozpoczęciem turnusu.

Według danych publikowanych przez wojewódzkie oddziały funduszu, w niektórych regionach każdego dnia wracają dziesiątki skierowań. Szczególnie widoczne jest to w województwie łódzkim, gdzie dziennie odnotowuje się nawet od 60 do 70 rezygnacji. W ubiegłym roku liczba rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego w tym regionie sięgnęła około 7 tys.

Najwięcej wolnych miejsc pojawia się zimą i po świętach

Osoby liczące na szybki wyjazd powinny zwrócić uwagę na konkretne okresy roku. Najwięcej zwrotów pojawia się między styczniem a marcem.

To czas, kiedy wielu seniorów rezygnuje z pobytu z obawy przed trudnymi warunkami pogodowymi. Śliskie chodniki, opady śniegu, niskie temperatury czy ograniczona możliwość bezpiecznego dojazdu skutecznie zniechęcają część pacjentów.

Wzrost liczby rezygnacji obserwowany jest również tuż po świętach, poza sezonem wakacyjnym oraz podczas większych fal infekcji.

Latem sytuacja wygląda inaczej. Uzdrowiska nad morzem i w górach cieszą się wtedy ogromnym zainteresowaniem, dlatego wolne miejsca pojawiają się znacznie rzadziej.

Historia seniorów pokazują, że wyjazd można dostać nawet po kilku dniach

Coraz więcej pacjentów dzieli się swoimi doświadczeniami na internetowych grupach i forach poświęconych leczeniu uzdrowiskowemu.

Pani Maria z Radomia miała wyznaczony termin dopiero na 2027 rok. Po kontakcie z NFZ poprosiła o wpisanie na listę osób zainteresowanych zwrotami. Telefon otrzymała po dziewięciu dniach. Dwa dni później pakowała walizki, a po tygodniu była już w Kołobrzegu.

Podobną historię opowiada pan Andrzej z Łodzi, który oczekiwał na leczenie kardiologiczne. Dzięki zwrotowi po trzech tygodniach otrzymał miejsce w Kudowie-Zdroju i w ciągu pięciu dni był gotowy do wyjazdu.

Takie przypadki nie są wyjątkiem. Kluczowe znaczenie ma gotowość do natychmiastowej decyzji.

Kto może skorzystać ze zwrotów do sanatorium

Nie każdy pacjent może zostać skierowany na turnus last minute.

NFZ stosuje konkretne kryteria. Podstawowym warunkiem jest posiadanie aktualnego, zaakceptowanego skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Istotne jest również zachowanie odpowiedniego odstępu czasowego od poprzedniego pobytu – standardowo musi upłynąć co najmniej 18 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia finansowanego przez fundusz.

Pacjent musi także odpowiadać profilowi medycznemu danego sanatorium. Jeśli wolne miejsce dotyczy ośrodka specjalizującego się w rehabilitacji kardiologicznej, nie może zostać przyznane osobie skierowanej na leczenie schorzeń narządu ruchu.

Jak zgłosić chęć wyjazdu na sanatorium last minute?

Osoby zainteresowane powinny skontaktować się ze swoim wojewódzkim oddziałem NFZ.

Można to zrobić telefonicznie, mailowo lub osobiście. Najlepsze efekty daje regularny kontakt z działem lecznictwa uzdrowiskowego i wyraźne zgłoszenie gotowości do szybkiego wyjazdu.

Warto mieć przygotowane wszystkie niezbędne dokumenty oraz wcześniej zaplanowany transport. Telefon z funduszu może pojawić się w każdej chwili, a czas na decyzję często wynosi zaledwie 24–48 godzin.

Rezygnacja z wyjazdu do sanatorium może mieć konsekwencje

Eksperci przypominają, że rezygnacja bez uzasadnionej przyczyny może oznaczać konieczność rozpoczęcia całej procedury od początku.

Jeżeli pacjent zrezygnuje z powodu nagłej choroby lub hospitalizacji i przedstawi stosowną dokumentację, NFZ może wyznaczyć nowy termin.

Brak ważnego uzasadnienia oznacza jednak utratę miejsca i konieczność ponownego ubiegania się o skierowanie.

QiA: Sanatorium ze zwrotów NFZ

Czy można wyjechać do sanatorium szybciej niż wynika to z kolejki NFZ?

Tak. Możliwość daje skorzystanie z tzw. zwrotów, czyli miejsc zwolnionych przez pacjentów, którzy zrezygnowali z turnusu. Dzięki temu wyjazd może zostać przyspieszony nawet o kilka lub kilkanaście miesięcy.

Czym dokładnie są zwroty do sanatorium?

To wolne miejsca, które wracają do puli Narodowego Funduszu Zdrowia po rezygnacji innych pacjentów. NFZ może przekazać je kolejnym osobom oczekującym na leczenie uzdrowiskowe.

Jak zgłosić chęć skorzystania ze zwrotu?

Najlepiej skontaktować się bezpośrednio ze swoim oddziałem wojewódzkim NFZ – telefonicznie, mailowo lub osobiście – i poinformować o gotowości do szybkiego wyjazdu.

Czy trzeba mieć już skierowanie do sanatorium?

Tak. Z opcji zwrotów mogą skorzystać wyłącznie osoby posiadające aktualne, potwierdzone przez NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

Ile czasu jest na podjęcie decyzji po telefonie z NFZ?

Zwykle bardzo niewiele. Czasem są to dwa–trzy dni, ale zdarzają się sytuacje, gdy decyzję trzeba podjąć w ciągu 24 godzin.

W jakich miesiącach najłatwiej dostać miejsce ze zwrotu?

Największa liczba zwrotów pojawia się zazwyczaj od stycznia do marca, tuż po świętach oraz poza sezonem wakacyjnym.

Dlaczego zimą pojawia się więcej wolnych miejsc?

Wielu seniorów rezygnuje z obawy przed trudnymi warunkami pogodowymi, problemami z dojazdem lub pogorszeniem stanu zdrowia.

Czy można wybrać konkretną miejscowość uzdrowiskową?

Nie zawsze. Przy zwrotach decydująca jest dostępność wolnych miejsc oraz zgodność profilu leczenia z wystawionym skierowaniem.

Kto nie może skorzystać ze zwrotów?

Osoby, które nie mają ważnego skierowania lub nie spełniają wymogów medycznych danego ośrodka.

Jak często można korzystać z leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez NFZ?

Co do zasady od zakończenia poprzedniego pobytu musi upłynąć co najmniej 18 miesięcy.

Czy rezygnacja z przyznanego zwrotu ma konsekwencje?

Tak, jeśli nie ma ważnego uzasadnienia. W takim przypadku pacjent może stracić miejsce i konieczne może być ponowne przejście całej procedury.

Jak zwiększyć swoje szanse na szybki wyjazd?

Warto regularnie kontaktować się z oddziałem NFZ, być elastycznym co do terminu i miejsca pobytu oraz mieć przygotowane dokumenty i możliwość szybkiego zorganizowania transportu.