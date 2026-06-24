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Prawo mieszkaniowe

Notariusze apelują do ministra Żurka. W tle problem coraz większej grupy seniorów

Notariusz
Notariusze wskazują na problem, który dotyka coraz więcej seniorówGazetaPrawna.pl / MK/Gazeta Prawna
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 07:58

Coraz więcej seniorów chce przenieść własność lokalu w zamian za opiekę. Część z nich nie może tego zrobić ze względu na luki prawne. Rozwiązaniem ma być zmiana przepisów, o którą apelują notariusze. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza, że do tego dojdzie - informuje „Rzeczpospolita”.

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Chociaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie ustanawia się od 2007 r., to – jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2024 r. – takich mieszkań jest jeszcze ponad 1,8 mln.

Jak pisze „Rzeczpospolita” w wielu z nich mieszkają seniorzy, a osób gotowych do przeniesienia własności lokalu w zamian za opiekę i utrzymanie wciąż przybywa. W 2008 r. było 2 tys. takich umów. W 2025 r. – już 20 tys.

Dyskryminacja seniorów i apel o zmianę przepisów

Możliwości zawarcia takiej umowy nie mają jednak posiadacze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a jak wskazują prawnicy z którymi rozmawiał dziennik, seniorzy, szukając wyjścia z sytuacji, coraz częściej decydują się na inne formy przekazania nieruchomości w zamian za dożywotnie wsparcie. Stąd wysyp m.in. darowizn, które jednak nie zapewniają ochrony porównywalnej z umową dożywocia. O zmiany apelują do resortu sprawiedliwości notariusze.

Minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek zapewnia w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że zna problem.

– Musimy wypracować jego rozwiązanie i sprawdzić, czy realnie poprawi ono sytuację osób ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu – powiedział „Rz” szef MS i dodał, że jeśli tak się okaże, to kolejnym krokiem będzie inicjatywa zmiany przepisów.

Źródło: gazetaprawna.pl

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Waldemar Żurekdarowiznaseniorzy

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