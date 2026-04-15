Dziedziczenie ustawowe 2026 – co się dzieje, gdy nie ma testamentu?

Przez dziedziczenie rozumie się przechodzenie majątku zmarłej osoby fizycznej na inną osobę (fizyczną lub prawną) lub osoby według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. Jak stanowi prawo, powołanie do spadku, czyli wejście spadkobierców w prawa i obowiązki spadkodawcy, wynika z ustawy lub testamentu, o ile taki został przygotowany za życia spadkodawcy. Co to oznacza w praktyce? Wynika z tego, że jeśli dana osoba nie sporządzi za życia testamentu, dziedziczenie po niej odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym.

Może ono nastąpić co do całości lub części spadku - „dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą” (art. art. 929 §2 Kodeksu cywilnego). Z drugą sytuacją mamy styczność wtedy, gdy zmarły nie powołał do tej części żadnego spadkobiercy lub gdy którakolwiek z powołanych do całości spadku osób, nie chce lub z jakiegoś powodu nie może być spadkobiercą.

Kto dziedziczy w pierwszej kolejności? Zasady Kodeksu cywilnego

Kodeks cywilny reguluje kwestie kolejności powołania do spadku. Zgodnie z przepisami po zmarłym w pierwszej kolejności dziedziczą:

żyjący krewni zmarłego, dziecko poczęte w chwili otwarcia spadku, o ile urodzi się ono żywe (nasciturus).

Przykład Umarł ojciec 2 dzieci. Jego żona dowiedziała się w chwili otwarcia spadku, że jest w ciąży. Zgodnie z prawem po zmarłym dziedziczyć będzie również dziecko poczęte, o ile urodzi się ono żywe.

Grupy spadkobierców: Kolejność dziedziczenia krok po kroku

I Grupa: Małżonek i dzieci. Pułapka 1/4 spadku

W pierwszej kolejności do spadku powołani są zstępni (dzieci, wnuki itd.) oraz małżonek spadkodawcy. Dziedziczą oni w częściach równych, przy czym udział przypadający małżonkowi nie może być mniejszy niż 1/4 całości spadku.

Przykład W przypadku śmierci spadkodawcy pozostawiającego żonę i pięcioro dzieci, małżonka otrzymuje 1/4 spadku, natomiast pozostałe 3/4 dzielone jest po równo między dzieci (każde otrzymuje 3/20).

II Grupa: Dziedziczenie po bezdzietnych. Kiedy do gry wchodzi rodzeństwo?

Jeśli zmarły nie pozostawił zstępnych (dzieci/wnuków), do dziedziczenia powołani zostają małżonek oraz rodzice spadkodawcy. W jakiej części dziedziczą?

Udział małżonka: Małżonkowi przypada zawsze 1/2 spadku. Udział rodziców: Każde z rodziców dziedziczy po 1/4. Brak jednego z rodziców: Jeżeli jeden z rodziców nie dożył otwarcia spadku, jego udział przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeśli rodzeństwo również nie żyje, ich udział przejmują ich zstępni (siostrzeńcy i bratankowie spadkodawcy). Brak jednego z rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych: Rodzic, który dożył śmierci spadkodawcy dziedziczy połowę spadku razem z małżonkiem spadkodawcy.

III Grupa: Dziadkowie i ich zstępni. Kto dziedziczy przed kim?

W sytuacji braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i ich dzieci, spadek przypada dziadkom. Dziedziczą oni w częściach równych. Jeżeli któryś z dziadków nie żyje, w jego miejsce wstępują jego zstępni (stryjowie, wujowie, ciotki).

IV Grupa: Pasierbowie w kolejce do spadku

Jeżeli brak jest jakichkolwiek krewnych wymienionych powyżej, prawo przewiduje dziedziczenie przez dzieci małżonka spadkodawcy (pasierbów). Dochodzi do tego, gdy żadne z ich rodziców nie dożyło otwarcia spadku.

Dom bez właściciela? Kiedy majątek przejmuje Gmina lub Skarb Państwa

W praktyce może się zdarzyć, że zmarły nie ma krewnych lub jego bliscy odrzucili spadek. Kto wówczas dziedziczy? Jeżeli spadkodawca nie pozostawił żadnych krewnych ani powinowatych uprawnionych do dziedziczenia:

Spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, majątek przejmuje Skarb Państwa.

FAQ: Częste pytania o dziedziczenie ustawowe w Polsce