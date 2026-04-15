Kto ma pierwszeństwo w walce o spadek? Sprawdź kolejność dziedziczenia w 2026 roku, gdy nie ma testamentu

Kto ma pierwszeństwo w walce o spadek, gdy chodzi o dziedziczenie ustawowe?Inne
Justyna Klupa
Justyna Klupa
wczoraj, 14:00

Kto dziedziczy po śmierci bliskiego, gdy nie ma testamentu? Polskie prawo jest w tej kwestii bezwzględne - zasady wyznaczają przepisy Kodeksu cywilnego. Poznaj kolejność grup spadkowych i sprawdź, kto ma pierwszeństwo w walce o spadek.

Dziedziczenie ustawowe 2026 – co się dzieje, gdy nie ma testamentu?

Przez dziedziczenie rozumie się przechodzenie majątku zmarłej osoby fizycznej na inną osobę (fizyczną lub prawną) lub osoby według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. Jak stanowi prawo, powołanie do spadku, czyli wejście spadkobierców w prawa i obowiązki spadkodawcy, wynika z ustawy lub testamentu, o ile taki został przygotowany za życia spadkodawcy. Co to oznacza w praktyce? Wynika z tego, że jeśli dana osoba nie sporządzi za życia testamentu, dziedziczenie po niej odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym.

Rząd szykuje zmiany w DPS-ach. Miejsce w placówce będzie teraz tylko ostatecznością

Może ono nastąpić co do całości lub części spadku - „dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą” (art. art. 929 §2 Kodeksu cywilnego). Z drugą sytuacją mamy styczność wtedy, gdy zmarły nie powołał do tej części żadnego spadkobiercy lub gdy którakolwiek z powołanych do całości spadku osób, nie chce lub z jakiegoś powodu nie może być spadkobiercą.

Kto dziedziczy w pierwszej kolejności? Zasady Kodeksu cywilnego

Kodeks cywilny reguluje kwestie kolejności powołania do spadku. Zgodnie z przepisami po zmarłym w pierwszej kolejności dziedziczą:

  1. żyjący krewni zmarłego,
  2. dziecko poczęte w chwili otwarcia spadku, o ile urodzi się ono żywe (nasciturus).

Przykład

Umarł ojciec 2 dzieci. Jego żona dowiedziała się w chwili otwarcia spadku, że jest w ciąży. Zgodnie z prawem po zmarłym dziedziczyć będzie również dziecko poczęte, o ile urodzi się ono żywe.

Grupy spadkobierców: Kolejność dziedziczenia krok po kroku

I Grupa: Małżonek i dzieci. Pułapka 1/4 spadku

W pierwszej kolejności do spadku powołani są zstępni (dzieci, wnuki itd.) oraz małżonek spadkodawcy. Dziedziczą oni w częściach równych, przy czym udział przypadający małżonkowi nie może być mniejszy niż 1/4 całości spadku.

Przykład

W przypadku śmierci spadkodawcy pozostawiającego żonę i pięcioro dzieci, małżonka otrzymuje 1/4 spadku, natomiast pozostałe 3/4 dzielone jest po równo między dzieci (każde otrzymuje 3/20).

II Grupa: Dziedziczenie po bezdzietnych. Kiedy do gry wchodzi rodzeństwo?

Jeśli zmarły nie pozostawił zstępnych (dzieci/wnuków), do dziedziczenia powołani zostają małżonek oraz rodzice spadkodawcy. W jakiej części dziedziczą?

  1. Udział małżonka: Małżonkowi przypada zawsze 1/2 spadku.
  2. Udział rodziców: Każde z rodziców dziedziczy po 1/4.
  3. Brak jednego z rodziców: Jeżeli jeden z rodziców nie dożył otwarcia spadku, jego udział przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeśli rodzeństwo również nie żyje, ich udział przejmują ich zstępni (siostrzeńcy i bratankowie spadkodawcy).
  4. Brak jednego z rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych: Rodzic, który dożył śmierci spadkodawcy dziedziczy połowę spadku razem z małżonkiem spadkodawcy.
Karta parkingowa 2026: Sprawdź, do czego Cię uprawnia [LISTA]

III Grupa: Dziadkowie i ich zstępni. Kto dziedziczy przed kim?

W sytuacji braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i ich dzieci, spadek przypada dziadkom. Dziedziczą oni w częściach równych. Jeżeli któryś z dziadków nie żyje, w jego miejsce wstępują jego zstępni (stryjowie, wujowie, ciotki).

IV Grupa: Pasierbowie w kolejce do spadku

Jeżeli brak jest jakichkolwiek krewnych wymienionych powyżej, prawo przewiduje dziedziczenie przez dzieci małżonka spadkodawcy (pasierbów). Dochodzi do tego, gdy żadne z ich rodziców nie dożyło otwarcia spadku.

Legitymacja emeryta-rencisty 2026: pełna lista zniżek i przywilejów. Co się należy seniorom? [LISTA]

Dom bez właściciela? Kiedy majątek przejmuje Gmina lub Skarb Państwa

W praktyce może się zdarzyć, że zmarły nie ma krewnych lub jego bliscy odrzucili spadek. Kto wówczas dziedziczy? Jeżeli spadkodawca nie pozostawił żadnych krewnych ani powinowatych uprawnionych do dziedziczenia:

  1. Spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.
  2. Jeżeli miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, majątek przejmuje Skarb Państwa.

FAQ: Częste pytania o dziedziczenie ustawowe w Polsce

  1. Czy partnerka życiowa dziedziczy z ustawy? Nie, w Polsce konkubenci nie są ujęci w kręgu spadkobierców ustawowych. Konieczny jest testament.
  2. Co z długami w spadku? Dziedziczeniu podlegają nie tylko aktywa, ale i pasywa. Spadkobierca może przyjąć spadek wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzucić.
Źródło: gazetaprawna.pl

