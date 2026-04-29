Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje nowe przepisy dotyczące wyżywienia w zakładach karnych i aresztach śledczych. Projekt zakłada nie tylko modyfikację norm żywieniowych, ale także podniesienie minimalnych stawek oraz zwiększenie roli lekarza przy ustalaniu diety.

Nowe przepisy o wyżywieniu w więzieniach: zmiana składu posiłków i wzrost kosztów

Jednym z głównych założeń projektu jest poprawa jakości posiłków. Oznacza to zmianę ich składu – więcej białka, mniej węglowodanów i większą ilość warzyw oraz owoców. Minimalna dzienna porcja produktów roślinnych ma wzrosnąć do co najmniej 400 gramów.

Za zmianą jakości idzie też zmiana kosztów. Projekt zakłada podniesienie minimalnych stawek żywieniowych dla wszystkich typów posiłków. Przykładowo, podstawowa stawka dzienna ma wzrosnąć z 4 zł do 5 zł, a w przypadku diet specjalnych – jeszcze wyżej. To próba dostosowania realiów więziennej kuchni do rosnących cen żywności i nowych standardów, podaje autor projektu.

Diety w więzieniach jak w szpitalach? Nowe standardy żywienia osadzonych

Nowe przepisy mają też zbliżyć system żywienia w jednostkach penitencjarnych do standardów stosowanych w ochronie zdrowia. W praktyce oznacza to obowiązek uwzględniania wytycznych dotyczących diet publikowanych przez Ministra Zdrowia.

Zmieni się również nazewnictwo diet – zamiast „lekkostrawnych” pojawią się „łatwostrawne”, a diety dla osób z cukrzycą zostaną opisane bardziej precyzyjnie, zgodnie z medycznymi standardami.

Dieta osadzonego pod kontrolą lekarza – nowe przepisy zmieniają zasad

Kolejna zmiana dotyczy roli lekarza. Projekt przewiduje, że w przypadku diet leczniczych to właśnie lekarz będzie miał decydujący głos – nawet jeśli oznacza to pominięcie preferencji religijnych lub kulturowych osadzonego.

W uzasadnieniu wskazano wprost: priorytetem ma być zdrowie. To oznacza, że w sytuacjach medycznych dieta będzie ustalana przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa i leczenia, a nie przekonań żywieniowych.

Nowe przepisy o wyżywieniu więźniów zastąpią regulacje z 2016 roku

Planowane rozporządzenie ma zastąpić obowiązujące przepisy z 2016 roku. Zmiany obejmą wszystkie jednostki penitencjarne w Polsce – łącznie 64 zakłady karne i areszty śledcze – oraz blisko 70 tysięcy osób osadzonych.