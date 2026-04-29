Wyżywienie w więzieniach ma się zmienić. Rząd przygotował nowe przepisy, które podnoszą stawki, zwiększają ilość warzyw i zmieniają zasady diet dla osadzonych. W praktyce oznacza to bardziej zbilansowane posiłki, ale też większą rolę lekarza, który w niektórych przypadkach będzie mógł zdecydować o diecie niezależnie od preferencji religijnych.
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje nowe przepisy dotyczące wyżywienia w zakładach karnych i aresztach śledczych. Projekt zakłada nie tylko modyfikację norm żywieniowych, ale także podniesienie minimalnych stawek oraz zwiększenie roli lekarza przy ustalaniu diety.
Nowe przepisy o wyżywieniu w więzieniach: zmiana składu posiłków i wzrost kosztów
Jednym z głównych założeń projektu jest poprawa jakości posiłków. Oznacza to zmianę ich składu – więcej białka, mniej węglowodanów i większą ilość warzyw oraz owoców. Minimalna dzienna porcja produktów roślinnych ma wzrosnąć do co najmniej 400 gramów.
Za zmianą jakości idzie też zmiana kosztów. Projekt zakłada podniesienie minimalnych stawek żywieniowych dla wszystkich typów posiłków. Przykładowo, podstawowa stawka dzienna ma wzrosnąć z 4 zł do 5 zł, a w przypadku diet specjalnych – jeszcze wyżej. To próba dostosowania realiów więziennej kuchni do rosnących cen żywności i nowych standardów, podaje autor projektu.
Diety w więzieniach jak w szpitalach? Nowe standardy żywienia osadzonych
Nowe przepisy mają też zbliżyć system żywienia w jednostkach penitencjarnych do standardów stosowanych w ochronie zdrowia. W praktyce oznacza to obowiązek uwzględniania wytycznych dotyczących diet publikowanych przez Ministra Zdrowia.
Zmieni się również nazewnictwo diet – zamiast „lekkostrawnych” pojawią się „łatwostrawne”, a diety dla osób z cukrzycą zostaną opisane bardziej precyzyjnie, zgodnie z medycznymi standardami.
Dieta osadzonego pod kontrolą lekarza – nowe przepisy zmieniają zasad
Kolejna zmiana dotyczy roli lekarza. Projekt przewiduje, że w przypadku diet leczniczych to właśnie lekarz będzie miał decydujący głos – nawet jeśli oznacza to pominięcie preferencji religijnych lub kulturowych osadzonego.
W uzasadnieniu wskazano wprost: priorytetem ma być zdrowie. To oznacza, że w sytuacjach medycznych dieta będzie ustalana przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa i leczenia, a nie przekonań żywieniowych.
Nowe przepisy o wyżywieniu więźniów zastąpią regulacje z 2016 roku
Planowane rozporządzenie ma zastąpić obowiązujące przepisy z 2016 roku. Zmiany obejmą wszystkie jednostki penitencjarne w Polsce – łącznie 64 zakłady karne i areszty śledcze – oraz blisko 70 tysięcy osób osadzonych.
Podstawa prawna
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (B971)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu