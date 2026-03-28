Już od 1 kwietnia zmiany w odszkodowaniach. Większe pieniądze za wypadki w pracy i choroby zawodowe

Zgodnie z obwieszczeniem ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk nowe stawki jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej będą obowiązywały od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r.

1781 zł odszkodowania za każdy procent uszczerbku

1781 zł wyniesie odszkodowanie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku o co najmniej 10 punktów procentowych.

Ubezpieczony mający orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i o niezdolności do samodzielnej egzystencji otrzyma 31 tys. 162 zł. Taka sama kwota przysługuje z tytułu orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i o niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty.

Ponad 160 tys. zł w przypadku śmierci

Identyczne jednorazowe odszkodowanie w przypadku śmierci ubezpieczonego lub rencisty dostaną inni uprawnieni obok małżonka lub dzieci członkowie rodziny. Przysługuje ono każdemu z nich niezależnie od odszkodowania należącego się małżonkowi lub dzieciom.

160 tys. 264 zł jednorazowego odszkodowania dostanie uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Taka sama sytuacja zachodzi, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni jednocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Z kolei 31 tys. 162 zł zwiększenia tego odszkodowania przysługuje na każde z tych dzieci.

160 tys. 264 zł jest przyznawana w przypadku uprawnionych jednocześnie dwojga lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Obowiązuje również kwota 31 tys. 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko.

80 tys. 132 zł otrzyma uprawniony członek rodziny inni niż małżonek lub dziecko zmarłego. Podobnie jest w przypadku, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Wówczas 31 tys. 162 zł zwiększenia tego odszkodowania przysługuje na drugiego i każdego następnego uprawnionego.