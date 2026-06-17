Na czym polega praca sezonowa?

Praca sezonowa to forma zatrudnienia o dwóch kluczowych cechach, istotnych zarówno dla pracowników, jak i pracodawców:

Ograniczony czas trwania – stosunek pracy obejmuje określoną część roku, zwykle od kilku tygodni do maksymalnie 9 miesięcy, w zależności od branży i okresu zwiększonego popytu.

– stosunek pracy obejmuje określoną część roku, zwykle od kilku tygodni do maksymalnie 9 miesięcy, w zależności od branży i okresu zwiększonego popytu. Związek z sezonem lub warunkami atmosferycznymi – pojawia się w okresach wzmożonej aktywności, np. w wakacje, ferie, podczas zbiorów rolnych lub w handlu w okolicach świąt. Często jest to okres wakacyjny, np. nad morzem, na mazurach czy w górach, gdzie zwiększona jest wówczas liczba turystów, jak i w rolnictwie i sadownictwie.

Praca sezonowa w 2026 roku: gdzie, jak i za ile?

Największe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych tradycyjnie występuje w rolnictwie i w usługach. W 2026 roku jest ono wyższe niż rok wcześniej. Rośnie również udział gastronomii i turystyki, mamy wręcz do czynienia z takim zjawiskiem: HoReCa (lub HORECA / HOREKA) to łączna nazwa sektora hotelarskiego i gastronomicznego, pochodząca od angielskich słów: Hotel, Restaurant, Catering/Cafe. Zatem, gdzie, jak i za ile? Szczegóły poniżej.

Ruszył wyścig po letnie etaty. Można zarobić nawet kilkanaście tysięcy

Rozpoczyna się sezon wakacyjny, a wraz z nim rośnie zainteresowanie młodych ludzi pierwszą pracą. Dla wielu to sposób na własne pieniądze i większą samodzielność, a także pierwszy wpis do CV. Praca w gastronomii, sklepach i punktach usługowych, pomoc przy wykładaniu towaru, rozdawanie materiałów promocyjnych, wsparcie przy organizacji wydarzeń czy proste prace biurowe mogą być wartościowym doświadczeniem. Pod warunkiem, że odbywają się zgodnie z przepisami. A te w przypadku osób poniżej 18. roku życia są znacznie bardziej złożone, niż wielu rodziców i pracodawców zakłada.

Ważne Wakacyjna praca nastolatka nie może być traktowana tak samo jak praca osoby dorosłej. Znaczenie ma wiek, forma umowy, rodzaj obowiązków, czas pracy, a nawet pora dnia, w której młoda osoba miałaby wykonywać zadania.

- Zanim nastolatek podejmie wakacyjną pracę, warto sprawdzić pięć podstawowych rzeczy: czy ma odpowiedni wiek do wykonywania danej pracy, na jakiej podstawie ma zostać zatrudniony, czy zakres obowiązków rzeczywiście mieści się w katalogu prac dopuszczalnych dla osób młodych, ile godzin dziennie i tygodniowo może pracować oraz czy spełnione są wymagane formalności, np. zgody, badania lekarskie czy zatwierdzony wykaz prac lekkich. To ważne, bo wakacyjna praca często kojarzy się z czymś prostym i nieformalnym, tymczasem w przypadku osób poniżej 18. roku życia przepisy są bardzo konkretne. Pierwsze doświadczenie zawodowe powinno uczyć odpowiedzialności i dobrych standardów, a nie zaczynać się od niejasnych ustaleń czy ryzyka – mówi Łukasz Koszczoł, Prezes Job Impulse.

Praca sezonowa 2026: jakie branże?

Do branż szczególnie nastawionych na sezonowość należą do przede wszystkim:

rolnictwo (zbiory owoców i warzyw, prace polowe, sadzenie, pielęgnacja roślin),

turystyka, gastronomia i hotelarstwo (praca w hotelach, pensjonatach, restauracjach, kempingach, ośrodkach wypoczynkowych – kelner, recepcjonista, barman),

handel detaliczny (obsługa klientów, prace magazynowe, inwentaryzacje, sprzedaż świąteczna),

przetwórstwo (produkcja i pakowanie żywności, przetwórstwo mięsa, warzyw i owoców),

rozrywka (organizacja festiwali, koncertów, obsługa parków rozrywki),

logistyka i firmy kurierskie,

budownictwo.

Ile można zarobić pracując nad morzem w sezonie letnim?

Praca wakacyjna nad morzem może przynieść od 5000 do nawet 12 000 zł brutto miesięcznie. Konkretna kwota zależy od rodzaju stanowiska, posiadanego doświadczenia oraz liczby godzin spędzonych w pracy. Najwyższe wynagrodzenia przypadają na okres wakacyjnego szczytu, a wielu pracodawców dodatkowo zapewnia pracownikom bezpłatny nocleg i posiłki. Przykładowe zarobki netto na popularnych stanowiskach:

Kucharze i szefowie kuchni – 4000 do 10 000 zł "na rękę" (najbardziej poszukiwani specjaliści w branży gastronomicznej)

– 4000 do 10 000 zł "na rękę" (najbardziej poszukiwani specjaliści w branży gastronomicznej) Kelnerzy i barmani – 24,50–35 zł/h netto plus napiwki, które w popularnych lokalach mogą nawet podwoić podstawową wypłatę, ale trzeba pamiętać, że minimum na zleceniu to 31,40 zł brutto.

– 24,50–35 zł/h netto plus napiwki, które w popularnych lokalach mogą nawet podwoić podstawową wypłatę, ale trzeba pamiętać, że minimum na zleceniu to 31,40 zł brutto. Pracownicy fast foodów i lodziarni – 25–31 zł/h netto nierzadko z systemem premiowym

– 25–31 zł/h netto nierzadko z systemem premiowym Recepcjoniści – 25–33 zł/h netto

– 25–33 zł/h netto Sprzątaczki i pokojowe – 25–30 zł/h netto, lub ok. 5000 zł brutto miesięcznie

– 25–30 zł/h netto, lub ok. 5000 zł brutto miesięcznie Animatorzy i instruktorzy sportów wodnych – 27–50 zł/h lub do 7600 zł brutto miesięcznie

– 27–50 zł/h lub do 7600 zł brutto miesięcznie Sprzedawcy pamiątek – najczęściej wynagrodzenie prowizyjne, zwykle 5000–9000 zł brutto.

Praca sezonowa - jakie umowy?

W okresie sezonowym najczęściej są stosowane umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło) lub umowy na czas określony albo na zastępstwo (na czas urlopu pracownika). Praca sezonowa cieszy się szczególną popularnością wśród młodzieży, studentów, osób dorabiających oraz emigrantów zarobkowych tak naprawdę praca sezonowa jest dostępna dla wszystkich grup wiekowych. Charakteryzuje się tymczasowością, często fizycznym charakterem i wymaga dyspozycyjności w konkretnych miesiącach roku - są jednak pewne ograniczenia, o których należy pamiętać, o czym poniżej.

O czym pamiętać przed podjęciem pracy?

Istotne są tzw. benefity sezonowe, ale pozapłacowe – warto zapytać o darmowe zakwaterowanie i wyżywienie, które mogą ograniczyć miesięczne wydatki nawet o 1500–3000 zł. Nie mniej ważne są również same warunki zatrudnienia – wiele ofert przewiduje pracę przez 6–7 dni w tygodniu po 10–12 godzin dziennie, dlatego dokładnie przeanalizuj umowę przed jej podpisaniem. Dlatego możemy mówić, tak - jak w tytule artykułu, że: "Ruszył wyścig po letnie etaty. Można zarobić nawet kilkanaście tysięcy" - bo podczas pracy sezonowej zazwyczaj w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu - pracuje się dużo i ciężko, ale można sporo zarobić.

Małoletni i młodociany – przepisy rozróżniają pojęcia

Często podczas wakacji dorabiają młode osoby. W potocznym języku często mówi się po prostu o „pracy nieletnich”. W przepisach znaczenie mają jednak konkretne definicje. Małoletni to osoba, która nie ukończyła 18 lat. W prawie pracy kluczowe jest pojęcie pracownika młodocianego, czyli osoby, która ukończyła 15 lat, ale nie przekroczyła 18. roku życia.

Co do zasady, młodociany może zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jeśli ukończył co najmniej szkołę podstawową i przedstawi zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że dana praca nie zagraża jego zdrowiu. Takie zatrudnienie może dotyczyć przygotowania zawodowego albo wykonywania prac lekkich. W przypadku prac lekkich pracodawca nie może jednak samodzielnie uznać, że dana czynność „wydaje się prosta”. Musi posiadać wykaz prac lekkich, przygotowany po konsultacji z lekarzem medycyny pracy i zatwierdzony przez właściwego inspektora pracy.

Szczególne zasady dotyczą nastolatków, którzy nie ukończyli 16 lat. Mogą oni wykonywać pracę lub inne zajęcia zarobkowe tylko na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Wymagana jest wtedy zgoda przedstawiciela ustawowego albo opiekuna dziecka oraz zezwolenie właściwego inspektora pracy. To oznacza, że udział dziecka w reklamie, sesji zdjęciowej, wydarzeniu sportowym czy projekcie artystycznym może być legalny, ale wymaga spełnienia określonych formalności.

Ruszył wyścig po letnie etaty. Można zarobić nawet kilkanaście tysięcy, ale nie każda „prosta praca” jest pracą lekką

Jednym z najczęstszych błędów jest przekonanie, że praca sezonowa z natury jest lekka. W praktyce wszystko zależy od konkretnych obowiązków i warunków ich wykonywania. Praca lekka nie może zagrażać życiu, zdrowiu ani rozwojowi psychofizycznemu młodocianego. Nie może też utrudniać mu realizowania obowiązku szkolnego, jeśli praca wykonywana jest poza okresem wakacyjnym.

Przykład Do prac lekkich mogą należeć m.in. proste czynności biurowe, pomoc organizacyjna, drobne prace porządkowe, obsługa komputera czy wybrane zadania pomocnicze. Ważne jest jednak nie tylko to, co młoda osoba robi, ale również w jakich warunkach: czy nie musi dźwigać zbyt ciężkich przedmiotów, pracować w wymuszonej pozycji, w wysokiej temperaturze, przy substancjach szkodliwych albo w warunkach zwiększonego ryzyka wypadku.

Dlatego także popularne wakacyjne zajęcia, np. przy zbiorach owoców, trzeba oceniać ostrożnie. Nie można z góry uznać, że każda taka praca jest niedopuszczalna, ale nie można też automatycznie traktować jej jako bezpiecznej dla nastolatka. Decydują konkretne warunki, zakres obowiązków i zgodność z zatwierdzonym wykazem prac lekkich.

Ruszył wyścig po letnie etaty. Można zarobić nawet kilkanaście tysięcy: wakacje a limity czasu pracy

W czasie ferii i wakacji młodociani mogą pracować więcej niż w trakcie roku szkolnego, ale nadal obowiązują ich szczególne limity. Osoba, która ukończyła 16 lat, może pracować maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo przy pracach lekkich w okresie wakacyjnym. W przypadku młodocianych poniżej 16. roku życia limit wynosi 6 godzin na dobę i 30 godzin tygodniowo.

Limity te obowiązują łącznie, nawet jeśli nastolatek chciałby podjąć pracę u więcej niż jednego pracodawcy. Dlatego pracodawca powinien uzyskać od młodocianego oświadczenie o tym, czy jest już zatrudniony w innym miejscu.

Bez nadgodzin, bez pracy nocnej, z obowiązkową przerwą

Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (między 22:00 a 6:00). W przypadku młodocianych, którzy nie ukończyli 16 lat, a także w szczególnych przypadkach dotyczących osób, które nie ukończyły szkoły podstawowej, za porę nocną uznaje się czas między 20:00 a 6:00.

Pracodawca musi też pamiętać o odpoczynku. Przerwa obejmująca porę nocną powinna trwać co najmniej 14 godzin, a tygodniowy odpoczynek młodocianego powinien wynosić co najmniej 48 godzin i obejmować niedzielę. Jeśli dobowy wymiar pracy przekracza 4,5 godziny, młodocianemu przysługuje 30-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy.

Ważne To szczególnie istotne w gastronomii, hotelarstwie, handlu, przy wydarzeniach plenerowych czy akcjach promocyjnych, gdzie sezonowo pojawiają się dyżury popołudniowe, wieczorne albo weekendowe. Nie każdy grafik, który jest dopuszczalny dla osoby dorosłej, może zostać zaproponowany młodemu pracownikowi.

Ruszył wyścig po letnie etaty. Można zarobić nawet kilkanaście tysięcy: młody pracownik też ma prawa

Młodociany zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do wynagrodzenia na zasadach właściwych dla pracowników. W 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto miesięcznie przy pełnym etacie, a przy niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się je proporcjonalnie. W przypadku umów zlecenia minimalna stawka godzinowa wynosi 31,40 zł brutto.

Forma zatrudnienia ma znaczenie nie tylko dla wypłaty, ale też dla ubezpieczenia, odpowiedzialności i ewentualnych roszczeń w razie wypadku. Przy umowie o pracę młodociany korzysta z ochrony pracowniczej, a okres zatrudnienia wlicza się do stażu pracy. Przy umowach cywilnoprawnych sytuacja jest inna i wymaga każdorazowego sprawdzenia, jakie składki oraz zasady odpowiedzialności mają zastosowanie.

Kary mogą być wyższe niż sezonowa oszczędność

Nieprawidłowe zatrudnianie młodocianych może oznaczać dla pracodawcy odpowiedzialność wykroczeniową. W wielu przypadkach naruszenie przepisów prawa pracy wiąże się z grzywną od 1000 do 30 000 zł. Ryzyko dotyczy m.in. nieprawidłowej formy zatrudnienia, dopuszczenia do pracy bez wymaganych formalności, naruszenia przepisów o czasie pracy, braku badań lekarskich, niezapewnienia bezpiecznych warunków lub powierzenia młodocianemu zadań niedopuszczalnych.

Źródło: Kodeks Pracy, Job Impulse, oferty pracy z portali internetowych.