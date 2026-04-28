Czy Polacy popierają pracę platformową? Nowe badanie Ipsos nie pozostawia wątpliwości

W Polsce poparcie dla elastycznej pracy platformowej jest szczególnie wysokie na tle innych badanych państw. Aż 82% respondentów uważa, że pracownicy powinni mieć pełną swobodę decydowania o tym, ile czasu i wysiłku poświęcają pracy. Jednocześnie 59% badanych opowiada się za utrzymaniem dostępu do elastycznych form pracy za pośrednictwem platform.

Badanie pokazuje również, jak praca platformowa jest postrzegana w szerszym kontekście rynku pracy. Wśród Polaków jest ona powszechnie postrzegana jako uzupełniający element gospodarki – większość respondentów twierdzi, że współistnieje ona z tradycyjnym rynkiem pracy (39%) lub uzupełnia go i wypełnia w nim luki (47%). Praca platformowa ponadto jest uznawana za sposób na zdobycie dodatkowego dochodu lub dostosowanie wzorców pracy. Odzwierciedlają to opinie na temat tego, kto zyskuje na tych rozwiązaniach: studenci (według 76% badanych), starsi pracownicy poszukujący dodatkowego dochodu (68%) oraz rodzice godzący obowiązki zawodowe z opieką nad dziećmi (75%) są najczęściej wskazywani jako grupy korzystające z tych możliwości.