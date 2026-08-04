Gazeta Prawna
Prawo pracy

Pracownikowi korzystającemu z urlopu nie trzeba udzielać dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

Pracownikowi korzystającemu z urlopu nie trzeba udzielać dodatkowego dnia wolnego
Pracownikowi korzystającemu z urlopu nie trzeba udzielać dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotęShutterstock
Małgorzata Masłowska
Małgorzata MasłowskaPrawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
dzisiaj, 11:12

W miesiącach letnich, gdy trwa sezon urlopowy, stosowanie zasad dotyczących rozliczania pracowniczego czasu pracy budzi więcej wątpliwości niż w innych momentach roku. Jak prawidłowo rozliczyć święto przypadające w sierpniu 2026 roku w sobotę?

Skrót artykułu

Święto przypadające winnym dniu niż niedziela

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin – taka zasada wynika z art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W praktyce oznacza to, że w miesiącu, w którym układ kalendarzowy sprawia, że święto będące zgodnie z obowiązującymi przepisami dniem wolnym od pracy przypada w sobotę będąca dla pracownika dniem wolnym od pracy, ma on prawo do „odbioru” dnia wolnego w innym, najczęściej wyznaczonym przez pracodawcę terminie. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w sierpniu 2026 roku, kiedy to Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny obchodzone w dniu 15 sierpnia, przypada właśnie w sobotę. Warto w tym miejscu zastrzec, że mówiąc o odbiorze dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, stosujemy pewne uproszczenie opierające się na założeniu, że to właśnie sobota jest dla pracownika dniem wolnym od pracy w ramach pięciodniowego tygodnia pracy.

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Sobota nie musi być dniem wolnym od pracy

W praktyce sobota nie musi być dla pracownika dniem wolnym od pracy. Bo choć w powszechnej świadomości dniami pracy są dni od poniedziałku do piątku, to trzeba pamiętać o tym, że zasada ta nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach. Jak wynika z ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, dniami tymi są niedziele oraz:

  • 1 stycznia - Nowy Rok,
  • 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
  • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 maja - Święto Państwowe,
  • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
  • dzień Bożego Ciała,
  • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 1 listopada - Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
  • 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia,
  • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Oznacza to w pewnym uproszczeniu, że w tygodniu liczącym 7 dni, w którym pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy ma w ramach pięciodniowego tygodnia pracy przepracować 5 dni, ustawowo dniem wolnym jest niedziela, a drugi może zostać wybrany spośród pozostałych 6 dni tygodnia. Przywykliśmy do tego, że w większości przypadków jest to sobota, jednak tak wcale nie musi być. W niektórych branżach to właśnie sobota jest dniem, w którym zapotrzebowanie np. na świadczone usługi, jest największe. Tak jest choćby w branży kosmetycznej czy fryzjerskiej oraz w przypadku szeregu innych branż usługowych, w których największe zainteresowanie klientów przypada często właśnie na ten dzień, w którym wielu z nich – pracujących w biurach czy urzędach – ma dzień wolny od pracy. To między innymi dlatego regulując czas pracy ustawodawca nie odniósł się w przepisach do „święta przypadającego w sobotę” a do „święta przypadającego w innym dniu niż niedziela”.

Pracownikowi korzystającemu z urlopu nie trzeba udzielać dodatkowego dnia wolnego

Wskazane zasady sprawiają, że w praktyce, gdyby święto przypadało w czwartek, to choć dla większości pracowników pracujących od poniedziałku do piątku czwartek byłby w takiej sytuacji dodatkowym dniem wolnym od pracy, to dla pracownika, dla którego ten dzień powinien być dniem wolnym od pracy w ramach pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca powinien wyznaczyć dodatkowy dzień wolny. Kiedy powinien on przypadać? Skoro ustawodawca postanowił, że przedmiotowe święto obniża wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym o 8 godzin, to oznacza to, że dodatkowy dzień wolny należy wyznaczyć w danym okresie rozliczeniowym. I znów, najczęściej będzie to oznaczało, że dzień wolny należy wyznaczyć w tym samym miesiącu, bo u większości pracodawców okresem rozliczeniowym jest właśnie miesiąc.

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W przypadku święta występującego w sierpniu, który jest miesiącem wakacyjnym, pracodawcy częściej niż w innych przypadkach mają w związku z tym wątpliwości – jak postąpić w sytuacji, gdy w dniu, który pracodawca wyznaczy dla pracowników jako dodatkowy dzień wolny, pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego? Czy należy w związku z tym wyznaczyć mu inny dodatkowy dzień wolny? Odpowiedź na to pytanie jest prosta – nie, bo skoro zgodnie z regulacjami wewnątrzzakładowymi dany dzień jest dniem wolnym od pracy, to po prostu nie należy udzielać pracownikowi w tym dniu urlopu wypoczynkowego. Należy rozliczyć ten dzień dokładnie tak samo jak przypadającą w czasie urlopu pracownika niedzielę czy dzień świąteczny, a przysługującą pracownikowi pulę dni urlopu wypoczynkowego pomniejszyć o odpowiednio mniejszą liczbę dni.

Podstawa prawna

art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t Dz. U. z 2025 r. poz. 277)

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