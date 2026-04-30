Urlop od 1 maja 2026: 20 czy 26 dni?

Jednym z najczęstszych pytań jest: ile urlopu przysługuje osobie, która dopiero zaczyna pracę na etacie, ale wcześniej pracowała „na zleceniu” lub prowadziła firmę? Zasada pozostaje ta sama:

20 dni urlopu – jeśli staż pracy jest krótszy niż 10 lat,

26 dni – jeśli wynosi co najmniej 10 lat.

Różnica polega na tym, co wlicza się do tych 10 lat. Po zmianach będą to nie tylko etaty, ale również udokumentowane okresy działalności i zleceń (jeśli były oskładkowane).

Jeśli więc ktoś ma np. 6 lat zleceń i 5 lat działalności, a następnie podejmuje pierwszą pracę na etacie w 2026 r., to może się okazać, że już na starcie „łapie się” na próg 26 dni urlopu. W pierwszym roku i tak będzie jednak nabywał urlop proporcjonalnie – po 1/12 za każdy miesiąc pracy. Pełne 26 dni pojawi się dopiero od kolejnego roku zatrudnienia.

Urlop „uzupełniający” i korekty w trakcie roku

Istotna zmiana dotyczy też sytuacji, gdy w trakcie roku pracownik nabędzie prawo do wyższego stażu. Jeśli wcześniej wykorzystał urlop w niższym wymiarze, a później okaże się, że ma prawo do 26 dni, przysługuje mu urlop uzupełniający – czyli różnica między nowym a starym wymiarem.

Czy umowa zlecenia staje się „etatem”? Nie

Mimo rozszerzenia stażu pracy, umowa zlecenia nie staje się umową o pracę. Nadal nie daje uprawnień pracowniczych takich jak etat. Zmienia się tylko to, że może być uwzględniana przy liczeniu stażu.

Co ważne, liczą się tylko te zlecenia, które były oskładkowane lub mogą być udokumentowane na podstawie odrębnych przepisów. Umowa o dzieło nadal pozostaje poza tym systemem.

Dodatki stażowe i nagrody – wszystko zależy od pracodawcy

Nowe przepisy mogą przyspieszyć moment, w którym pracownik nabędzie prawo do dodatku stażowego czy nagrody jubileuszowej, ale same w sobie nie gwarantują tych świadczeń. W praktyce nadal kluczowe znaczenie mają zasady obowiązujące u danego pracodawcy – to one decydują, czy i na jakich warunkach takie dodatki są wypłacane.

Okres wypowiedzenia – zmiana tylko w określonej sytuacji

Tu ustawodawca postawił wyraźną granicę. Nowe zasady nie powodują automatycznego wydłużenia okresów wypowiedzenia u wszystkich pracowników. Wliczenie umów zlecenia ma znaczenie wyłącznie wtedy, gdy:

umowy zlecenia były wykonywane na rzecz tego samego pracodawcy, u którego obecnie obowiązuje umowa o pracę,

zleceniobiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym.

Tylko takie okresy mogą być doliczone do stażu „u danego pracodawcy”, od którego zależy długość wypowiedzenia. To ważne rozróżnienie, bo wiele osób błędnie zakłada, że wcześniejsze zlecenia u innych podmiotów także wydłużą okres wypowiedzenia – nie wydłużą.

Staż pracy a emerytury i renta – nowe przepisy bez wpływu na świadczenia ZUS

Zmiany dotyczące liczenia stażu pracy mają wyłącznie charakter pracowniczy i nie wpływają na system emerytalno-rentowy. Wliczenie do stażu nowych okresów, takich jak część umów zleceń czy działalność gospodarcza, nie ma znaczenia dla prawa do emerytury minimalnej ani wysokości już przyznanych świadczeń.

Przepisy nie przewidują również ponownego przeliczania emerytur i rent – ZUS nie będzie ich uwzględniał przy ustalaniu świadczeń.

Co realnie się zmienia, a co pozostaje bez zmian

Zmiana jest istotna, ale nie oznacza „automatycznego awansu urlopowego” dla wszystkich.

Zmienia się:

sposób liczenia stażu pracy,

możliwość doliczania zleceń i działalności,

wpływ stażu na urlop, wypowiedzenie i dodatki.

Nie zmienia się:

zaliczanie umów zlecenia do limitu 33 miesięcy i trzech umów na czas określony,

zrównania umów cywilnoprawnych z umowami o pracę,

przyznania zleceniobiorcom praw pracowniczych „wstecz”.

24 miesiące na dokumenty potwierdzające staż pracy – termin do 1 maja 2028 r.

Od 1 maja 2026 r. pracownicy zatrudnieni w prywatnych firmach mają 24 miesiące na dostarczenie dokumentów potwierdzających nowe okresy wliczane do stażu pracy.

Oznacza to, że na uzupełnienie dokumentacji będzie czas do 1 maja 2028 r. Jeżeli w tym okresie pracownik nie przedstawi wymaganych zaświadczeń lub innych dowodów, pracodawca nie uwzględni tych okresów przy ustalaniu stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, takie jak urlop czy okres wypowiedzenia.