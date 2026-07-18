Czternasta emerytura 2026. Ile wyniesie netto? Im wyższa emerytura, tym niższa 14. emerytura. Tabela netto i brutto

14. emerytura nie jest dla wszystkich w tej samej wysokości

Czternasta emerytura jest dodatkowym rocznym świadczeniem pieniężnym wypłacanym emerytom i rencistom. Choć jej pełna kwota jest taka sama dla wszystkich uprawnionych, nie każdy otrzyma ją w całości. Powodem jest obowiązujący mechanizm „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że po przekroczeniu określonego progu dochodowego wysokość czternastej emerytury jest stopniowo zmniejszana. Im wyższe świadczenie z ZUS, tym niższa dodatkowa wypłata.

Od jakiej emerytury ZUS zaczyna obniżać czternastkę?

W 2026 roku próg dochodowy uprawniający do pełnej czternastej emerytury nadal wynosi 2900 zł brutto. To oznacza, że:

osoby pobierające emeryturę lub rentę do 2900 zł brutto otrzymają pełną czternastą emeryturę brutto,

po przekroczeniu tej kwoty ZUS zacznie pomniejszać dodatkowe świadczenie,

za każdą złotówkę ponad limit czternastka zostanie obniżona o dokładnie 1 zł.

Mechanizm jest prosty. Jeśli emerytura jest wyższa od limitu o 100 zł, czternasta emerytura będzie niższa o 100 zł. Jeżeli przekroczenie wynosi 500 zł, świadczenie zostanie pomniejszone o 500 zł.

O ile ZUS obniży 14. emeryturę? Tabela netto i brutto

W 2026 roku pełna 14. emerytura wynosi 1978,49 zł brutto (około 1 630–1 540 zł netto). Seniorzy, których emerytura przekracza 2900 zł brutto, otrzymają niższą kwotę po zastosowaniu zasady "złotówka za złotówkę".

Emerytura brutto Przekroczenie limitu 14. emerytura brutto Szacunkowo netto 1 978 zł 0 zł 1978,49 zł ok. 1 638 zł 2900 zł 0 zł 1978,49 zł ok. 1546 zł 3000 zł 100 zł 1878,49 zł ok. 1460 zł 3200 zł 300 zł 1678,49 zł ok. 1305 zł 3400 zł 500 zł 1478,49 zł ok. 1150 zł 3600 zł 700 zł 1278,49 zł ok. 995 zł 3800 zł 900 zł 1078,49 zł ok. 840 zł 4000 zł 1100 zł 878,49 zł ok. 685 zł 4200 zł 1300 zł 678,49 zł ok. 530 zł 4600 zł 1700 zł 278,49 zł ok. 220 zł 4800 zł 1900 zł 78,49 zł ok. 60 zł

Kwoty netto są orientacyjne. Ostateczna wypłata zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej i ewentualnych potrąceń.

Od jakiej kwoty ZUS nie wypłaci ani złotówki?

Przepisy przewidują, że czternasta emerytura nie jest wypłacana , jeżeli po zastosowaniu zasady "złotówka za złotówkę" jej wysokość byłaby niższa niż 50 zł brutto.

Ponieważ pełna czternastaka w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto, prawo do świadczenia wygasa przy emeryturze wynoszącej około 4828,49 zł brutto.

Czy czternasta emerytura jest wypłacana automatycznie?

Emeryci i renciści nie muszą składać żadnego wniosku. ZUS przyzna i wypłaci czternastą emeryturę z urzędu wszystkim osobom, które spełniają warunki określone w ustawie.

Świadczenie trafi do osób pobierających m.in. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty socjalne czy świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Wypłaty 14. emerytury ruszą we wrześniu 2026

Rząd przygotował już projekt rozporządzenia określającego termin wypłaty czternastej emerytury w 2026 roku. Zgodnie z nim dodatkowe świadczenie zostanie przekazane we wrześniu, razem z regularną emeryturą lub rentą, w standardowych terminach wypłat ZUS.

Harmonogram wypłat 14. emerytury w 2026 roku