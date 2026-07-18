Czternasta emerytura 2026. Ile wyniesie netto? Im wyższa emerytura, tym niższa 14. emerytura. Tabela netto i brutto

Nie wszyscy emeryci dostaną 14. emeryturę w pełnej wysokości w 2026 roku. W przypadku tego świadczenia obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, która sprawia, że wraz ze wzrostem emerytury podstawowej maleje wysokość dodatkowej wypłaty. Dla części seniorów oznacza to niższą czternastkę, a osoby pobierające najwyższe emerytury w ogóle jej nie otrzymają. Wyjaśniamy, kto dostanie pełną kwotę, komu ZUS ją obniży i od jakiej wysokości emerytury zaczyna działać mechanizm pomniejszania świadczenia.
14. emerytura nie jest dla wszystkich w tej samej wysokości
Czternasta emerytura jest dodatkowym rocznym świadczeniem pieniężnym wypłacanym emerytom i rencistom. Choć jej pełna kwota jest taka sama dla wszystkich uprawnionych, nie każdy otrzyma ją w całości. Powodem jest obowiązujący mechanizm „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że po przekroczeniu określonego progu dochodowego wysokość czternastej emerytury jest stopniowo zmniejszana. Im wyższe świadczenie z ZUS, tym niższa dodatkowa wypłata.
Od jakiej emerytury ZUS zaczyna obniżać czternastkę?
W 2026 roku próg dochodowy uprawniający do pełnej czternastej emerytury nadal wynosi 2900 zł brutto. To oznacza, że:
- osoby pobierające emeryturę lub rentę do 2900 zł brutto otrzymają pełną czternastą emeryturę brutto,
- po przekroczeniu tej kwoty ZUS zacznie pomniejszać dodatkowe świadczenie,
- za każdą złotówkę ponad limit czternastka zostanie obniżona o dokładnie 1 zł.
Mechanizm jest prosty. Jeśli emerytura jest wyższa od limitu o 100 zł, czternasta emerytura będzie niższa o 100 zł. Jeżeli przekroczenie wynosi 500 zł, świadczenie zostanie pomniejszone o 500 zł.
O ile ZUS obniży 14. emeryturę? Tabela netto i brutto
W 2026 roku pełna 14. emerytura wynosi 1978,49 zł brutto (około 1 630–1 540 zł netto). Seniorzy, których emerytura przekracza 2900 zł brutto, otrzymają niższą kwotę po zastosowaniu zasady "złotówka za złotówkę".
Emerytura brutto
Przekroczenie limitu
14. emerytura brutto
Szacunkowo netto
1 978 zł
0 zł
1978,49 zł
ok. 1 638 zł
2900 zł
0 zł
1978,49 zł
ok. 1546 zł
3000 zł
100 zł
1878,49 zł
ok. 1460 zł
3200 zł
300 zł
1678,49 zł
ok. 1305 zł
3400 zł
500 zł
1478,49 zł
ok. 1150 zł
3600 zł
700 zł
1278,49 zł
ok. 995 zł
3800 zł
900 zł
1078,49 zł
ok. 840 zł
4000 zł
1100 zł
878,49 zł
ok. 685 zł
4200 zł
1300 zł
678,49 zł
ok. 530 zł
4600 zł
1700 zł
278,49 zł
ok. 220 zł
4800 zł
1900 zł
78,49 zł
ok. 60 zł
Kwoty netto są orientacyjne. Ostateczna wypłata zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej i ewentualnych potrąceń.
Od jakiej kwoty ZUS nie wypłaci ani złotówki?
Przepisy przewidują, że czternasta emerytura nie jest wypłacana , jeżeli po zastosowaniu zasady "złotówka za złotówkę" jej wysokość byłaby niższa niż 50 zł brutto.
Ponieważ pełna czternastaka w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto, prawo do świadczenia wygasa przy emeryturze wynoszącej około 4828,49 zł brutto.
Czy czternasta emerytura jest wypłacana automatycznie?
Emeryci i renciści nie muszą składać żadnego wniosku. ZUS przyzna i wypłaci czternastą emeryturę z urzędu wszystkim osobom, które spełniają warunki określone w ustawie.
Świadczenie trafi do osób pobierających m.in. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty socjalne czy świadczenia i zasiłki przedemerytalne.
Wypłaty 14. emerytury ruszą we wrześniu 2026
Rząd przygotował już projekt rozporządzenia określającego termin wypłaty czternastej emerytury w 2026 roku. Zgodnie z nim dodatkowe świadczenie zostanie przekazane we wrześniu, razem z regularną emeryturą lub rentą, w standardowych terminach wypłat ZUS.
Harmonogram wypłat 14. emerytury w 2026 roku
- 1 września (wtorek) - wypłaty dla osób otrzymujących świadczenie w pierwszym terminie miesiąca.
- 5 września (sobota) - ponieważ termin wypada w sobotę, pieniądze powinny trafić do seniorów najpóźniej do 4 września.
- 10 września (czwartek) - wypłaty dla osób z terminem przypadającym na 10. dzień miesiąca.
- 15 września (wtorek) - wypłaty dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenie w połowie miesiąca.
- 20 września (niedziela) - z uwagi na dzień wolny od pracy przelewy powinny dotrzeć najpóźniej w piątek 18 września.
- 25 września (piątek) - ostatni standardowy termin wrześniowych wypłat.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu