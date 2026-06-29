Dodatki do emerytury po 85. roku życia. Nowe stawki zaskoczą wielu seniorów. Oto kwoty brutto i netto

To najbardziej powszechne świadczenie. Choć przysługuje już od ukończenia 75. roku życia, każda osoba w wieku 85 lat ma do niego bezwzględne prawo.

Stawka brutto: 366,68 zł miesięcznie

Stawka netto (na rękę): 366,68 zł miesięcznie (świadczenie nieopodatkowane)

Jak uzyskać: Automatycznie (z urzędu). Osoba mająca skończone 85 lat nie musi składać żadnego wniosku ani przedstawiać zaświadczeń lekarskich. ZUS sam nalicza i wypłaca pieniądze wraz z comiesięczną emeryturą.

Jest to najbardziej powszechne świadczenie finansowe, które po marcu 2026 roku, w wyniku corocznej waloryzacji o 5,3 proc., wynosi dokładnie 366,68 zł brutto, co daje również 366,68 zł netto. Ogromną zaletą tego dodatku jest brak jakichkolwiek formalności. ZUS przyznaje go automatycznie z urzędu w momencie ukończenia przez seniora 75. roku życia. Oznacza to, że każda osoba w wieku 85 lat ma już ten dodatek wliczony do swojej comiesięcznej emerytury i nie musi składać żadnych wniosków ani przedstawiać zaświadczeń o stanie zdrowia. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której senior stale przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w domu pomocy społecznej, a koszty tego pobytu są w ponad połowie pokrywane z budżetu państwa – wtedy wypłata tego dodatku zostaje zawieszona.

500 plus dla seniora (Świadczenie uzupełniające)

To wsparcie przeznaczone dla osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia są niesamodzielne, a ich dotychczasowe dochody (np. emerytura) nie przekraczają ustawowego progu. W 2026 roku próg ten wynosi około 2500 zł.

Maksymalna stawka brutto: 550,02 zł miesięcznie,

Maksymalna stawka netto: 550,02 zł miesięcznie,

Ważna zasada: Obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Jeśli suma Twoich świadczeń emerytalnych przekracza określony próg, kwota 550,02 zł zostanie odpowiednio pomniejszona,

Jak uzyskać: Wymagany wniosek. Należy złożyć wniosek do ZUS wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub zaświadczeniem o stanie zdrowia na druku OL-9).

To wsparcie stworzono z myślą o osobach, które ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają pomocy innych w codziennym życiu. Maksymalna kwota tego świadczenia po waloryzacji w 2026 roku wzrosła do 550,02 zł brutto, czyli 550,02 zł netto miesięcznie. Aby otrzymać te pieniądze, należy złożyć wniosek do ZUS i przejść badanie lekarza orzecznika, który musi stwierdzić całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji. Drugim warunkiem jest kryterium dochodowe. W 2026 roku limit uprawniający do pobierania świadczenia wynosi około 2500 zł brutto. Jeśli stała emerytura seniora jest niższa niż ten próg, otrzyma on pełne 550,02 zł. Jeśli jest wyższa, ale mieści się w granicach limitu, zastosowanie ma zasada "złotówka za złotówkę" - dodatek zostanie odpowiednio pomniejszony o kwotę przekroczenia.

Nowość: Bon Senioralny w 2026 roku

W 2026 roku rząd wprowadził zupełnie nowy mechanizm wsparcia dedykowany osobom powyżej 75. roku życia, w tym oczywiście 85-latkom. Bon nie jest wypłacany w gotówce do ręki seniora, ale stanowi realne wsparcie finansowe dla rodziny na opłacenie usług opiekuńczych.

Maksymalna wartość: do 2150,00 zł miesięcznie

Jak uzyskać: Wymagany wniosek. Wniosek składa rodzina seniora (np. dzieci, na których ciąży obowiązek alimentacyjny) do właściwego urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej. Kryterium przyznania jest aktywność zawodowa opiekunów oraz dochód seniora.

Rok 2026 przyniósł zupełnie nowe rozwiązanie przygotowane przez rząd z myślą o wsparciu rodzin zajmujących się najstarszymi seniorami. Maksymalna wartość tego świadczenia wynosi do 2150,00 zł brutto i netto. Warto pamiętać, że bon senioralny ma specyficzną formę - nie są to pieniądze wypłacane bezpośrednio do ręki seniora w gotówce. Jest to bezgotówkowe dofinansowanie przeznaczone na opłacenie usług opiekuńczych (np. pomocy w zakupach, higienie czy umawianiu wizyt lekarskich). Wniosek o bon składa do urzędu gminy rodzina seniora, na której ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny. Świadczenie przysługuje, jeśli opiekunowie są aktywni zawodowo, a dochody samego 85-latka nie przekraczają kryteriów określonych w ustawie.

Wyjątkowe, podwyższone świadczenie dla osób, które posiadają status inwalidy wojennego i są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Stawka brutto: 550,02 zł miesięcznie,

Stawka netto: 550,02 zł miesięcznie,

Ważne: Zastępuje ono standardowy dodatek pielęgnacyjny (nie można pobierać obu jednocześnie).

Osoby posiadające status inwalidy wojennego, które ze względu na wiek i stan zdrowia są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnego funkcjonowania, mogą liczyć na podwyższony dodatek pielęgnacyjny. Wynosi on obecnie 550,02 zł brutto (i tyle samo netto) miesięcznie. Świadczenie to w całości zastępuje opisany wcześniej standardowy dodatek pielęgnacyjny. Oznacza to, że senior ze statusem inwalidy wojennego nie otrzyma obu kwot jednocześnie, a jedynie tę wyższą, dedykowaną jego grupie uprawnień. Do jego przyznania wymagane jest złożenie stosownego wniosku wraz z dokumentacją kombatancką.

Dodatki branżowe, kombatanckie i celowe

Jeśli senior po 85. roku życia posiadał specyficzne zatrudnienie lub status kombatanta, przysługują mu dodatkowe kwoty, które również uległy waloryzacji w marcu 2026 roku:

Dodatek kombatancki oraz za tajne nauczanie

Brutto: 366,68 zł | Netto: 366,68 zł,

Jak uzyskać: Wymagany wniosek z dokumentacją potwierdzającą uprawnienia.

Seniorzy po 85. roku życia, którzy w przeszłości brali udział w działalności kombatanckiej lub prowadzili tajne nauczanie, mają prawo do pobierania dodatku kombatanckiego. Jego obecna wysokość to 366,68 zł brutto, co równa się 366,68 zł netto miesięcznie. Wymaga on jednorazowego udokumentowania swoich uprawnień w ZUS. Dodatkowo, tej samej grupie osób przysługuje tak zwany ryczałt energetyczny, czyli comiesięczna dopłata mająca na celu obniżenie kosztów opłat za prąd, gaz i ogrzewanie. Kwota ryczałtu energetycznego w 2026 roku wynosi 336,16 zł brutto i netto. Pieniądze te są dopłacane co miesiąc bezpośrednio do podstawowej emerytury.

Ryczałt energetyczny (zniżka na rachunki)

Brutto: 336,16 zł | Netto: 336,16 zł,

Jak uzyskać: Przeznaczony dla kombatantów i żołnierzy przymusowego zatrudnienia; wymaga jednorazowego złożenia wniosku.

Ważne ostrzeżenie: Pobyt w placówkach opiekuńczych

Seniorzy i ich rodziny muszą pamiętać o jednym kluczowym ograniczeniu. Jeżeli osoba po 85. roku życia przebywa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL), Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym lub Domu Pomocy Społecznej, a koszty tego pobytu są w ponad 50 proc. finansowane z budżetu państwa, dodatek pielęgnacyjny zostaje zawieszony i nie jest wypłacany.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o dodatki do emerytury po 85. roku życia