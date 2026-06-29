Jak poinformowała Żandarmeria Wojskowa w okolicach Ronda Starołęka w Poznaniu doszło do przewrócenia się motocyklisty tuż przed samochodami rządowymi. Nie doszło jednak do kontaktu między pojazdami.

Incydent drogowy przed rządową kolumną. Motocyklista wyszedł z niego cało

- Motocyklista, słysząc sygnały dźwiękowe pojazdu prowadzącego kolumnę, nacisnął gwałtownie hamulec, co doprowadziło do uślizgu przedniego koła powodując położenie jednośladu - przekazała Żandarmeria Wojskowa za pośrednictwem platformy X.

W dniu 28 czerwca 2026 r. około godziny 19:50, w rejonie Ronda Starołęka w Poznaniu doszło do niegroźnego zdarzenia drogowego w pobliżu kolumny rządowej, w której poruszał się Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Motocyklista, słysząc sygnały… pic.twitter.com/FPh3rRbA2k — Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) June 28, 2026 Rozwiń

Jak dodano, sytuacja nie spowodowała żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia motocyklisty, jak i osób poruszających się w kolumnie.

Motocyklista nie wymagał też pomocy medycznej, choć taka propozycja została mu złożona, zwłaszcza że ratownicy medyczni wchodzili w skład rządowej kolumny.

- Stanem zdrowia motocyklisty zainteresował się osobiście Pan Minister Kosiniak-Kamysz. Po uzyskaniu zapewnienia, że nic się nie stało, kolumna kontynuowała przejazd - podkreślono w komunikacie.