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Incydent drogowy przed kolumną rządową z szefem MON na pokładzie. Wiadomo, co się stało

Władysław Kosiniak-Kamysz
Incydent drogowy przed kolumną rządową z szefem MON na pokładzie. Wiadomo, co się stałoPAP / Piotr Nowak
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
29 minut temu

Do niegroźnego incydentu z udziałem kolumny rządowej przewożącej wicepremiera, szefa MON doszło w niedzielę wieczorem. Tuż przed rządowymi samochodami przewrócił się motocyklista. Pomoc medyczna nie była na szczęście potrzebna - poinformowała Żandarmeria Wojskowa.

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Jak poinformowała Żandarmeria Wojskowa w okolicach Ronda Starołęka w Poznaniu doszło do przewrócenia się motocyklisty tuż przed samochodami rządowymi. Nie doszło jednak do kontaktu między pojazdami.

Incydent drogowy przed rządową kolumną. Motocyklista wyszedł z niego cało

- Motocyklista, słysząc sygnały dźwiękowe pojazdu prowadzącego kolumnę, nacisnął gwałtownie hamulec, co doprowadziło do uślizgu przedniego koła powodując położenie jednośladu - przekazała Żandarmeria Wojskowa za pośrednictwem platformy X.

Jak dodano, sytuacja nie spowodowała żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia motocyklisty, jak i osób poruszających się w kolumnie.

Motocyklista nie wymagał też pomocy medycznej, choć taka propozycja została mu złożona, zwłaszcza że ratownicy medyczni wchodzili w skład rządowej kolumny.

- Stanem zdrowia motocyklisty zainteresował się osobiście Pan Minister Kosiniak-Kamysz. Po uzyskaniu zapewnienia, że nic się nie stało, kolumna kontynuowała przejazd - podkreślono w komunikacie.

Źródło: gazetaprawna.pl

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MONWładysław Kosiniak-Kamyszżandarmeria wojskowa

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