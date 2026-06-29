Gazeta Prawna
Kraj

Upały pokonały kolej. PKP odwołało 21 pociągów. Ważny apel do pasażerów

PKP Intercity
Z powodu upałów PKP Intercity odwołało 21 pociągówShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 07:43

Upały dają się we znaki. Z powodu wysokich temperatur PKP Intercity postanowiło odwołać w poniedziałek 21 pociągów. Jak tłumaczy spółka, jest to efekt trudnych warunków atmosferycznych. Pasażerowie będą mogli przesiąść się w autobusową komunikację zastępczą. Honorowane będą także bilety w innych pociągach. W poniedziałek spółka PKP PLK poinformowała, że przywrócono ruch na trzech liniach kolejowych.

Skrót artykułu

W poniedziałek na platformie X PKP PLK poinformowały, że po naprawie infrastruktury przywrócono ruch pociągów na trzech liniach kolejowych: nr 137 Strzegom – Jaworzyna Śląska, nr 274 Sędzisław – Boguszów-Gorce Zachód oraz nr 3 Świebodzin – Toporów.

„Przyczyną zmian w organizacji ruchu były zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej lub deformacja toru. Ze względu na wysokie temperatury służby techniczne PLK SA pozostają w pełnej gotowości, aby w razie konieczności jak najszybciej usunąć skutki awarii i przywrócić sprawne funkcjonowanie infrastruktury” - poinformowało biuro prasowe PKP PLK.

Odwołane pociągi. Tu obowiązuje komunikacja zastępcza

Z opublikowanego w poniedziałek komunikatu PKP Intercity wynika, że wśród odwołanych pociągów znalazł się Swarożyc (IC nr 80152/3) w relacji Szczecin Główny - Kołobrzeg, jak i w relacji Kołobrzeg - Szczecin Główny (IC 88152/3). Pasażerom podróżującym w kierunku Kołobrzegu zapewniono honorowanie biletów w pociągu R nr 88626, a tym w kierunku Szczecina - w pociągu R nr 88693 Rega.

Nie pojedzie pociąg Jagna w relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna (IC 1902/3) oraz w relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia (IC nr 9102/3).

To niejedyny pociąg odwołany na tej trasie; są wśród nich też Prząśniczka w relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia (IC nr 9106/7) oraz w relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna (IC nr 1906/7). Odwołany został także Korczak w relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna (IC 19132/3).

Odwołano też pociąg Bory Tucholskie (TLK nr 58110/1) na trasie Gdynia Główna - Kostrzyn oraz Kostrzyn - Gdynia Główna (TLK nr 85110/1). Zapewniono zastępczą komunikację autobusową.

Inne odwołane pociągi to Szczeliniec w relacji Kraków Główny - Jelenia Góra (TLK nr 36106/7) i w relacji Jelenia Góra - Kraków Główny (TLK nr 63106/7). Na tej trasie nie pojedzie też pociąg Sudety (w relacji Kraków Główny – Jelenia Góra był to TLK nr 36102/3, a w relacji Jelenia Góra -Kraków Główny - TLK nr 63102/3).

Na odcinku Kraków Główny – Zakopane nie pojedzie Kozica (TLK nr 73154/5) w relacji Poznań Główny - Zakopane. Tak samo jak Flisak w relacji Katowice - Gdynia Główna (TLK nr 45102/3) i w relacji Gdynia Główna - Katowice (TLK nr 54102/3).

Odwołano także pociąg Strzelecki w relacji Zbąszynek – Gorzów Wielkopolski (IC nr 78101) oraz Gorzów Wielkopolski – Zbąszynek (IC nr 87101). Tak samo jak Planty (TLK nr 36100/1) w relacji Kraków Płaszów – Wrocław Główny.

Na trasie Zbąszynek - Gorzów Wielkopolski nie pojedzie natomiast Lubuszanin (IC nr 78103).

Ważny apel do pasażerów

Przewoźnik apeluje o zwracanie uwagi na komunikaty głosowe na stacjach i przypomina, że podróżni mają prawo do zgłoszenia reklamacji, dotyczącej komfortu podroży. Reklamację, można zgłosić m.in. za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, który jest na stronie internetowej lub osobiście w dowolnej kasie biletowej oznaczonej logotypem PKP Intercity.

W niedzielę PKP Intercity poinformowało o odwołaniu części pociągów i organizacji zastępczych autobusów dla niektórych połączeń z powodu awarii sieci trakcyjnej wywołanych wysokimi temperaturami.

„W związku z licznymi awariami sieci trakcyjnej spowodowanymi wysokimi temperaturami i utrudnieniami w ruchu PKP Intercity w trosce o komfort pasażerów odwołuje część pociągów i organizuje zastępczą komunikację autobusową dla wybranych połączeń” - poinformował w niedzielę wieczorem przewoźnik. Najwięcej opóźnień było na liniach: Łódź - Warszawa, Gdańsk - Warszawa, Wrocław - Katowice i Kołobrzeg - Piła - Poznań.

Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

transportPKPpociągi

Powiązane

Dofinansowanie wczasów dla seniorów po 60. roku życia 2026. Nawet 600 zł na minimum dwa noclegi
KrajDofinansowanie do wczasów dla seniorów po 60. roku życia 2026. Nawet 600 zł na minimum dwa noclegi
Pracownica w biurze wachluje się dłońmi. W tle termometr wskazujący upał
Prawo pracy35°C i koniec pracy? Ministerstwo właśnie wykonało kolejny ruch
kolejka, NFZ, pacjenci, lekarz
KrajPacjenci w jednej kolejce do lekarza. Od 1 lipca placówki muszą działać w nowym systemie

Najważniejsze

Donald Tusk, Ursula Von der Leyen, Julija Swyrydenko, António Costa
ŚwiatByła wicepremier Ukrainy: Zełenski popełnił błąd, nie przyjeżdżając do Gdańska [WYWIAD DGP]
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas
Polityka zagranicznaCiemne chmury nad szefową unijnej dyplomacji
dr hab. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
PrawnikMarcin Wiącek: Państwo nie może rozwiązywać problemów niekonstytucyjnymi metodami [WYWIAD]
Lekarz w białym fartuchu trzymający stetoskop na tle nowoczesnego szpitalnego korytarza. W tle widoczny personel medyczny przemieszczający się między oddziałami.
Prawo pracyResort zdrowia zmienia pensje lekarzy. Będą limity godzin i jawność umów
zus wypłata emerytury renty świadczeń przesuwa terminy kwiecień maj 2026
Emerytury i rentyDostajesz emeryturę z ZUS? Być może nie wiesz, że należy ci się dodatek
IMGW zapowiada falę upałów do 38 stopni. Czy w Polsce zabraknie prądu? Jest komunikat PSE,Day
Klimat i środowiskoNowy rekord temperatury w Polsce. To nie liczba jest w nim najważniejsza
Zełenski
Zełenski zagrał Polakom na nosie? Specjalny projekt ustawy w parlamencie. „Nikt nie będzie nam mówił”
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381499mega.png