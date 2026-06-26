Nawet 4500 zł rocznie od KRUS. Wielu byłych sołtysów wciąż o tym nie wie

Ostatnia podwyżka zwiększyła comiesięczną wypłatę o 18,81 zł w stosunku do wcześniejszej stawki. Pieniądze te nie są jednak przyznawane automatycznie - aby trafiły na konto emeryta, kluczowe jest samodzielne dopełnienie formalności w KRUS.

Wypłata dodatku, oficjalnie nazywanego świadczeniem pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, zależy od spełnienia kilku twardych wymogów. Pieniądze przysługują niezależnie od tego, jak wysokie lub niskie świadczenie zasadnicze pobierasz z ZUS czy KRUS. Musisz spełniać łącznie następujące kryteria:

Odpowiedni wiek: Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Staż na stanowisku: Sprawowanie funkcji sołtysa przez minimum 7 lat. Kadencje nie muszą następować bezpośrednio po sobie - kluczowe jest, aby łączny czas trwania wszystkich okresów sumował się do wymaganych 7 lat.

Status emeryta: Posiadanie ustalonego i aktywnego prawa do emerytury lub renty wypłacanej przez organ emerytalno-rentowy.

Czyste konto prawne: Brak prawomocnego wyroku za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w bezpośrednim związku z pełnieniem funkcji lidera wsi.

Procedura krok po kroku. Jak złożyć wniosek o świadczenie dla sołtysów?

Pieniądze nie przyjdą same - musisz uruchomić procedurę administracyjną. Wniosek należy złożyć osobiście lub listownie w placówce terenowej KRUS właściwej dla Twojego aktualnego miejsca zamieszkania. Lista niezbędnych dokumentów:

Wniosek o przyznanie świadczenia: Gotowy druk pobierzesz w placówce KRUS lub ze strony internetowej instytucji. Zaświadczenie z urzędu gminy: Oficjalny dokument wystawiony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który jednoznacznie potwierdza okresy sprawowania funkcji sołtysa. Oświadczenie o niekaralności: Pisemna deklaracja podpisywana pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zaginione dokumenty w gminie? Jest na to legalny sposób

Wielu emerytów spotyka się z sytuacją, w której urzędnicy nie mogą odnaleźć starych rejestrów (szczególnie z lat 80. lub 90. XX wieku). Jeśli gmina nie posiada dokumentacji potwierdzającej Twój staż, prawo pozwala na skorzystanie z procedury alternatywnej. W takim przypadku składasz własne oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa w określonych latach. Twój dokument musi zostać podparty pisemnymi oświadczeniami co najmniej trzech świadków. Świadkiem może być każda osoba, która faktycznie mieszkała w danym sołectwie w czasie, kiedy sprawowałeś swoją kadencję. Urząd zweryfikuje ich tożsamość oraz fakt zamieszkiwania w tamtym okresie.

Kluczowe terminy i podatkowe haczyki

KRUS przyznaje świadczenie od miesiąca, w którym poprawnie wypełniony wniosek wpłynął do urzędu. Ustawa daje urzędnikom maksymalnie 60 dni na wydanie decyzji i realizację pierwszego przelewu, więc warto złożyć dokumenty jak najszybciej, by nie tracić należnych miesięcy. Jeśli chodzi o podatki, KRUS wypłaca dodatek w pełnej kwocie nominalnej - instytucja nie potrąca zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwota ta nie jest jednak zwolniona z podatku. Całoroczny zysk z tego tytułu masz obowiązek samodzielnie wykazać i rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) jako przychód z innych źródeł.

Dodatek emerytalny dla sołtysów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Choć KRUS wypłaca świadczenie w pełnej kwocie i nie pobiera zaliczki na podatek w trakcie roku, pieniądze te stanowią dochód, który należy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o świadczenie sołtysowe