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Prawo karne

Koniec głośnej sprawy zabójstwa żony na Kaszubach. Jest prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego

Decyzję podjął poznański sąd apelacyjny
Koniec głośnej sprawy zabójstwa żony na Kaszubach. Jest wyrok Sądu ApelacyjnegoShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 09:35

Jest prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie Tomasza K. Mężczyzna zostanie w więzieniu dożywotnio. Wcześniejszy wyrok sądu skazywał go na 26 lat za kratkami. Tomasz K. został uznany winnym zabójstwa żony i upozorowania jej śmierci w wypadku kolejowym.

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Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał w poniedziałek prawomocny wyrok w procesie apelacyjnym Tomasza K., skazanego w pierwszej instancji na 26 lat więzienia za zabójstwo 31-letniej żony Jolanty na Kaszubach. Prokuratura i rodzina domagały się dla niego dożywocia.

Uzasadnienie sądu nie pozostawia wątpliwości

Sąd w poniedziałek uznał, że mężczyzna działał z premedytacją i zasługuje na najwyższy wymiar kary. Nie znalazł okoliczności łagodzących, choć skazany częściowo przyznał się do zarzutów. Podsądnego nie było na sali rozpraw.

Tomasz K. odpowiadał za zbrodnię ze stycznia 2024 r. Według aktu oskarżenia mężczyzna zamordował swoją żonę, a następnie upozorował jej śmierć w wypadku na przejeździe kolejowym w Mezowie na Kaszubach.

W grudniu ub.r. Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał Tomasza K. za winnego zabójstwa, sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym oraz zniszczenia mienia i wymierzył mu łączną karę 26 lat za kratami. Mężczyzna w toku śledztwa i przed sądem pierwszej instancji przyznał się do zabójstwa, jednak – jak wskazywał sąd – umniejszał swoją winę. K. musi też zapłacić zadośćuczynienia dla najbliższych zamordowanej żony Jolanty K. - Danuty i Jerzego B. po 150 tys. zł oraz dla Beaty, Kacpra, Jacka i Marka B. po 100 tys. zł.

Motywem morderstwa był rozpad małżeństwa, z którym K. nie mógł się pogodzić.

Źródło: PAP

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