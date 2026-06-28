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Emerytury i renty

Dodatek do emerytury z ZUS. Średnio 1083,23 zł, ale niektórzy dostają nawet 1978,49 zł

Emerytka trzyma skarbonkę - Mama 4 Plus
ZUS wypłaca dodatek do emerytury. Średnio to 1083,23 zł, ale można dostać znacznie więcejShutterStock
Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 07:57

Średnio 1083,23 zł miesięcznie wynosi dziś rodzicielskie świadczenie uzupełniające wypłacane przez ZUS. Część seniorów otrzymuje jednak znacznie więcej — nawet 1978,49 zł brutto miesięcznie. Wszystko zależy od wysokości własnej emerytury oraz od spełnienia ustawowych warunków związanych z wychowaniem co najmniej czwórki dzieci.

Skrót artykułu

Wokół programu "Mama 4 Plus" narosło wiele nieporozumień. Nie jest to bowiem nowy dodatek dla wszystkich emerytów, lecz świadczenie przeznaczone dla ściśle określonej grupy osób. Wyjaśniamy, komu przysługuje, ile naprawdę wynosi i kiedy ZUS może odmówić wypłaty.

Dodatek do emerytury 1083,23 zł – najważniejsze informacje

  • średnia wypłata w kwietniu 2026 r.: 1083,23 zł
  • maksymalna wysokość świadczenia: 1978,49 zł brutto
  • świadczenie przysługuje osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci
  • wniosek składa się na formularzu ERSU
  • świadczenie może otrzymać również ojciec, ale wyłącznie w ustawowo określonych przypadkach
  • ZUS może odebrać świadczenie, jeżeli zmienią się okoliczności mające wpływ na prawo do jego pobierania

Kto dostanie dodatek do emerytury? ZUS wypłaca średnio 1083,23 zł

Najczęściej pojawiająca się w ostatnich tygodniach kwota 1083,23 zł nie jest stałą wysokością świadczenia. To średnia miesięczna wypłata rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, obliczona na podstawie danych ZUS za kwiecień 2026 r. Program funkcjonuje pod potoczną nazwą Mama 4 Plus, jednak ustawa posługuje się nazwą rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Świadczenie adresowane jest przede wszystkim do kobiet, które poświęciły wiele lat na wychowanie licznej rodziny i z tego powodu nie wypracowały emerytury zapewniającej minimalne środki utrzymania. Z programu mogą korzystać także ojcowie, ale jedynie wtedy, gdy matka dzieci zmarła, porzuciła rodzinę albo przez długi czas nie uczestniczyła w wychowaniu dzieci.

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1083,23 zł czy 1978,49 zł? Tyle naprawdę wynosi świadczenie Mama 4 Plus w 2026 r.

Od 1 marca 2026 r. najwyższa możliwa kwota świadczenia wynosi 1978,49 zł brutto, czyli tyle samo, ile najniższa emerytura po tegorocznej waloryzacji. Wysokość wypłaty zależy jednak od indywidualnej sytuacji. Jeżeli senior nie ma prawa do żadnej emerytury ani renty, otrzymuje pełną kwotę 1978,49 zł brutto miesięcznie. Jeżeli pobiera już świadczenie niższe od emerytury minimalnej, ZUS dopłaca jedynie brakującą różnicę.

Przykład

Pani Anna pobiera emeryturę w wysokości 1200 zł brutto. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ZUS wypłaci jej około 778,49 zł świadczenia uzupełniającego, dzięki czemu łączna kwota osiągnie poziom minimalnej emerytury. To właśnie dlatego przeciętna wypłata wynosi obecnie 1083,23 zł, a nie pełne 1978,49 zł. Wielu beneficjentów otrzymuje jedynie dopłatę.

Coraz więcej seniorów korzysta z Mama 4 Plus. ZUS pokazuje najnowsze dane

Program pozostaje jednym z największych świadczeń adresowanych do rodziców wielodzietnych. Według najnowszych danych ZUS w kwietniu 2026 roku świadczenie pobierało około 60 tysięcy osób. Liczba beneficjentów od wielu miesięcy utrzymuje się na zbliżonym poziomie, co pokazuje, że program ma już stabilną grupę odbiorców. Przeciętna miesięczna wypłata osiągnęła 1083,23 zł, czyli najwyższy poziom od momentu uruchomienia programu.

Jak dostać dodatek do emerytury? Wniosek ERSU krok po kroku

Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie. Należy złożyć formularz ERSU w ZUS albo KRUS – w zależności od przebiegu ubezpieczenia. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną oraz informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia. We wniosku należy podać między innymi:

  • dane osobowe,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • sposób wypłaty pieniędzy,
  • podpis.

Po rozpatrzeniu sprawy prezes ZUS wydaje decyzję administracyjną.

ERSU_do wydruku.pdf

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Kiedy ZUS odbierze świadczenie Mama 4 Plus? W tych sytuacjach można stracić pieniądze

Przyznanie świadczenia nie oznacza, że będzie ono wypłacane bezterminowo. Beneficjent ma obowiązek informować ZUS o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do świadczenia. Może to być między innymi:

  • uzyskanie nowego świadczenia,
  • podjęcie zatrudnienia,
  • osiąganie dochodów wpływających na prawo do świadczenia,
  • inne okoliczności przewidziane w ustawie.

Jeżeli ZUS stwierdzi, że warunki przestały być spełnione, może wydać decyzję o wstrzymaniu wypłaty.

FAQ. Najczęstsze pytania o świadczenie Mama 4 Plus

Czy ZUS wypłaci 1083,23 zł każdemu emerytowi?

Czy można dostać pełne 1978,49 zł świadczenia Mama 4 Plus?

Czy ojciec również może otrzymać świadczenie Mama 4 Plus?

Czy trzeba składać wniosek o świadczenie Mama 4 Plus?

Podstawa prawna. Na jakich przepisach opiera się świadczenie Mama 4 Plus?

Podstawa prawa:

  • ustawa z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z późn. zm.),
  • ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Źródła:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – informacje o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • dane ZUS dotyczące liczby świadczeniobiorców i przeciętnej wysokości wypłat.
Źródło: gazetaprawna.pl

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