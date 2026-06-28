Ukraińskie drony zaatakowały rosyjską rafinerię. Kłęby dymu widoczne są z daleka. Do nocnego ataku doszło w mieście Sławiańsk nad Kubaniem w Kraju Krasnodarskim – powiadomiły w niedzielę ukraińskie media.
„W rosyjskim Sławiańsku nad Kubaniem płonie rafineria po nocnym ataku Ukrainy” – poinformował portal Ukrainska Prawda z powołaniem na rosyjskie kanały w komunikatorach internetowych.
„W sztabie operacyjnym Kraju Krasnodarskiego potwierdzono atak na rafinerię” – napisał portal. Według sztabu do pożaru doszło na skutek upadku odłamków bezzałogowca.
Ukrainska Prawda wyjaśniła, że rafineria Sławiansk EKO jest jednym z największych tego typu zakładów w Rosji.
„Moce przerobowe rafinerii wynoszą około 4–5 mln ton ropy rocznie. Zakład odpowiada za około 9 proc. przerobu ropy naftowej w Południowym Okręgu Federalnym Rosji. Rafineria ta należy również do największych eksporterów produktów naftowych wysyłanych przez porty nad Morzem Czarnym” – podkreśliła Ukrainska Prawda.
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