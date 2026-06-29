Decyzja PKP Intercity zapadła po kolejnym dniu problemów na sieci kolejowej. Wysokie temperatury doprowadziły do awarii trakcji i zakłóceń w ruchu, które uderzyły przede wszystkim w pasażerów podróżujących na popularnych trasach między dużymi miastami oraz do miejscowości turystycznych. Przewoźnik przekazał, że skala utrudnień może się zmieniać, dlatego podróżni powinni sprawdzać bieżące komunikaty przed wyjazdem na dworzec i bezpośrednio przed planowanym odjazdem.

W poniedziałkowym komunikacie PKP Intercity wskazało 21 pociągów, które odwołano. Spółka zapewniła, że tam, gdzie było to możliwe, uruchomiono zastępczą komunikację autobusową albo wskazano inne pociągi, w których honorowane są bilety pasażerów.

Odwołane pociągi Warszawa–Łódź i Szczecin–Kołobrzeg

Na liście odwołanych połączeń znalazł się pociąg SWAROŻYC, czyli IC nr 80152/3 w relacji Szczecin Główny – Kołobrzeg oraz IC nr 88152/3 w relacji Kołobrzeg – Szczecin Główny. Pasażerowie jadący w kierunku Kołobrzegu mogą skorzystać z honorowania biletów w pociągu R nr 88626. Dla podróżnych wracających w stronę Szczecina wskazano pociąg R nr 88693 REGA.

Duże utrudnienia objęły także trasę Warszawa – Łódź. Nie pojedzie pociąg JAGNA z Warszawy Wschodniej do Łodzi Fabrycznej, oznaczony jako IC nr 1902/3, ani skład powrotny z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Wschodniej, czyli IC nr 9102/3. Odwołano również pociąg PRZĄŚNICZKA w obu kierunkach: z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Wschodniej jako IC nr 9106/7 oraz z Warszawy Wschodniej do Łodzi Fabrycznej jako IC nr 1906/7. Na tej samej trasie nie pojedzie także KORCZAK, czyli IC nr 19132/3 z Warszawy Wschodniej do Łodzi Fabrycznej.

Zastępcze autobusy dla pasażerów PKP Intercity

Odwołania objęły również pociąg BORY TUCHOLSKIE. Chodzi o TLK nr 58110/1 w relacji Gdynia Główna – Kostrzyn oraz TLK nr 85110/1 z Kostrzyna do Gdyni Głównej. W tym przypadku przewoźnik zapowiedział zastępczą komunikację autobusową, co oznacza, że podróż nie zostaje całkowicie anulowana, ale pasażerowie muszą liczyć się ze zmianą środka transportu i możliwym wydłużeniem przejazdu.

Problemy dotyczą też połączeń na południu i zachodzie kraju. Odwołany został SZCZELINIEC, czyli TLK nr 36106/7 z Krakowa Głównego do Jeleniej Góry oraz TLK nr 63106/7 z Jeleniej Góry do Krakowa Głównego. Na tej samej trasie nie pojedzie również pociąg SUDETY: TLK nr 36102/3 w relacji Kraków Główny – Jelenia Góra oraz TLK nr 63102/3 w relacji Jelenia Góra – Kraków Główny.

Na odcinku Kraków Główny – Zakopane odwołano pociąg KOZICA, czyli TLK nr 73154/5 relacji Poznań Główny – Zakopane. Z listy wypadł też FLISAK: TLK nr 45102/3 z Katowic do Gdyni Głównej oraz TLK nr 54102/3 z Gdyni Głównej do Katowic.

Utrudnienia kolejowe także w Lubuskiem i na trasie do Wrocławia

Odwołania dotknęły również połączeń w województwie lubuskim. Nie pojedzie STRZELECKI relacji Zbąszynek – Gorzów Wielkopolski, oznaczony jako IC nr 78101, oraz pociąg powrotny Gorzów Wielkopolski – Zbąszynek, czyli IC nr 87101. Na trasie Zbąszynek – Gorzów Wielkopolski odwołano także LUBUSZANINA, czyli IC nr 78103.

Na liście znalazły się również PLANTY, czyli TLK nr 36100/1 relacji Kraków Płaszów – Wrocław Główny. To kolejne połączenie dalekobieżne, którego brak może wymusić na pasażerach zmianę planów podróży, przesiadki albo skorzystanie z alternatywnych połączeń.

Awarie sieci trakcyjnej po fali wysokich temperatur

Poniedziałkowe odwołania są kontynuacją problemów, które występowały już w niedzielę. PKP Intercity informowało wtedy o licznych awariach sieci trakcyjnej spowodowanych wysokimi temperaturami oraz o utrudnieniach w ruchu. Najwięcej opóźnień wskazywano na liniach Łódź – Warszawa, Gdańsk – Warszawa, Wrocław – Katowice oraz Kołobrzeg – Piła – Poznań.

PKP Polskie Linie Kolejowe informowały w niedzielę o wstrzymaniu ruchu na części odcinków oraz o prowadzeniu ruchu po jednym torze na innych fragmentach sieci. Przyczyną były zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej. Wysoka temperatura jest dla infrastruktury kolejowej szczególnie trudna, ponieważ zwiększa ryzyko usterek sieci, problemów z zasilaniem i ograniczeń prędkości. Dodatkowym zagrożeniem są deformacje torów, do których może dochodzić w czasie długotrwałego nagrzewania szyn.

Zwrot biletu PKP Intercity i reklamacja po podróży

PKP Intercity przypomina pasażerom o możliwości składania reklamacji dotyczących komfortu podróży. Reklamację można zgłosić m.in. przez formularz reklamacyjny dostępny na stronie przewoźnika albo osobiście w dowolnej kasie biletowej oznaczonej logotypem PKP Intercity.

Przewoźnik wprowadził też specjalne zasady zwrotu biletów w związku z upałami. Dotyczą one podróżnych, którzy kupili bilety do 23 czerwca 2026 r. włącznie na przejazdy zaplanowane od 25 do 30 czerwca 2026 r. W takim przypadku można zrezygnować z podróży i zwrócić bilet bez potrącania odstępnego. Zasady obejmują zarówno bilety krajowe, jak i wybrane podróże międzynarodowe do lub z Niemiec oraz Czech. PKP Intercity podkreśla jednak, że chodzi o zwrot biletu, a nie o automatyczną zmianę terminu przejazdu.

Dla pasażerów najważniejsza pozostaje bieżąca informacja. Przy takiej skali utrudnień rozkład może zmieniać się dynamicznie, dlatego przed podróżą trzeba sprawdzać komunikaty na stacjach, w aplikacji PKP Intercity, na stronie przewoźnika i w Portalu Pasażera. Dotyczy to zwłaszcza tras, na których już wcześniej występowały największe opóźnienia.

Źródła: PKP Intercity, PKP Polskie Linie Kolejowe, PAP