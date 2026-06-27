Gazeta Prawna
Kraj

Ogromny pożar w Małopolsce. Ważny apel strażaków do mieszkańców

Straż pożarna w akcji w Mszanie Dolnej
Mszana DolnaFacebook / Małopolska Alarmowo
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 18:03

Potężny pożar hali w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim. Ucierpiała jedna osoba - podaje radio RMF. Strażacy apelują do mieszkańców o nieotwieranie okien i niewychodzenie z domów.

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Hala magazynowo-usługowa przy ulicy Orkana w Mszanie Dolnej zajęła się ogniem. Kłęby dymu widoczne są z kilku kilometrów. Jak podaje radio RMF w wyniku pożaru ucierpiała jedna osoba.

Pożar hali magazynowej w Mszanie Dolnej

W rozmowie z rozgłośnią st. kpt. Wojciech Bogacz z Komendy Powiatowej SPS w Limanowej na miejscu są już strażacy. Rozdysponowano zespoły z 20 pojazdów. - Nad miastem unosi się potężny słup dymu. Apelujemy do mieszkańców o niewychodzenie z domu i nieotwieranie okien, by nie wdychać dymów niebezpiecznych, które wydobywają się z tego pożaru - przekazał w rozmowie z RMF Bogacz.

Wiadomo, że ogień objął cały obiekt, czyli hale produkcyjną, w której mieściła się stacja diagnostyczna pojazdów. Strażacy skupiają się nie tylko na gaszeniu pożaru, ale także na zabezpieczeniu pobliskich budynków. Istnieje spore ryzyko rozprzestrzenienia się ognia, a w najbliższym sąsiedztwie znajduje się zakład stolarski.

Jak informuje RMF w trakcie ewakuacji jedna osoba została poszkodowana. Jak przekazał rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego SPS kpt. Hubert Ciepły, poszkodowany otrzymał pomoc medyczna na miejscu.

Źródło: gazetaprawna.pl

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straż pożarnapożarMałopolska

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