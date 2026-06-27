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Wojskowa ciężarówka uderzyła w drzewo. Dwóch żołnierzy trafiło do szpitala

Wypadek wojskowej ciężarówki. Dwóch żołnierzy trafiło do szpitala
Wypadek wojskowej ciężarówki. Dwóch żołnierzy trafiło do szpitalaShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 14:24

Do groźnego zdarzenia doszło na drodze lokalnej niedaleko Dobrego Miasta. W wyniku wypadku wojskowej ciężarówki rannych zostało dwóch żołnierzy.

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- Wypadek wydarzył się na drodze między Jesionowem a Orzechowem. Ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy, obaj zostali zabrani do szpitala - przekazał podkom. Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji.

Żandarmeria wojskowa wyjaśni przyczyny wypadku

Jak zaznaczył, na miejsce wypadku przyjechała policja, ale dalsze czynności w tej sprawie przejmie Żandarmeria Wojskowa.

Rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Łukasz Wróblewski poinformował, że po zgłoszeniu wypadku skierowano na miejsce zastępy PSP i OSP. Po przyjeździe strażacy stwierdzili, że samochód wojskowy marki Star przewrócił się na bok po uderzeniu w drzewo.

- Samochodem podróżowało dwóch żołnierzy, którzy z obrażeniami rąk i nóg zostali przetransportowani do szpitali przez Zespół Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedział.

Przekazał też, że zastępy straży pożarnej pozostały na miejscu, czekając na przyjazd Żandarmerii Wojskowej, która będzie prowadzić czynności dochodzeniowe w tej sprawie.

Źródło: PAP

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