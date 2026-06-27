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Decyzja Nawrockiego wzmocni Polskę na arenie międzynarodowej? Nowy sondaż

Nawrocki
Decyzja Karola Nawrockiego wzmocni pozycję Polski na arenie międzynarodowej? Polacy zdecydowaliShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 09:04

Czy decyzja Karola Nawrockiego ma szanse wzmocnić pozycję Polski na arenie międzynarodowej? Odbierając Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu prezydent podjął słuszną decyzję – uważa jedna trzecia z nas. Tak wynika z najnowszego sondażu SW Research przygotowanego na zlecenie Onetu.

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Wiadomo już, co sądzą Polacy o decyzji Karola Nawrockiego ws. odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego za nadanie jednej z wojskowych jednostek nazwy „Bohaterów UPA”. Wiadomo też, że ponad Połowa Polaków jest zdania, że premier Donald Tusk powinien złożyć kontrasygnatę pod decyzją prezydenta.

Tym razem pracownia SW Research na zlecenie Onetu zapytała, czy decyzja Nawrockiego wzmocni, czy raczej osłabi pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Nawrocki postąpił w zgodzie z interesem państwa odbierając order Zełenskiemu?

Sondaż pokazuje, że w tej kwestii Polacy są mocno podzieleni. Jednak największa grupa ankietowanych, bo aż 36,4 proc., jest zdania, że decyzja prezydenta wzmocni pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Nico mniej, bo 31,6 proc. respondentów uważa, że ten krok osłabi pozycję Polski na świecie.

Co ciekawe, aż 32 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Decyzja Zełenskiego pociągnęła lawinę zdarzeń

Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA” pociągnęła za sobą lawinę zdarzeń. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że zamierza pozbawić Zełenskiego Orderu Orła Białego. Zanim, jednak zapadła ta decyzja polscy politycy apelowali do ukraińskiego przywódcy o zmianę nazwy. W tej sprawie wypowiedział się m.in. premier Donald Tusk, wicepremier czy szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dyplomatyczne zabiegi i apele polskich polityków nie przyniosły jednak skutku.

Karol Nawrocki ogłosił, że odbiera Zełenskiemu Order Orła Białego w piątek 19 czerwca. Prezydent Ukrainy przyjął decyzję do wiadomości i już w sobotę odesłał odznaczenie na koszt nadawcy. W geście solidarności z Zełenskim swoje odznaczenia odesłali także byli przywódcy Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Janukowycz i Petro Poroszenko.

W czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński podjął decyzję o zwróceniu ukraińskiego odznaczenia – Orderu Księcia Jarosława Mądrego II Klasy. Kaczyński motywował to gestem solidarności wobec prezydenta Karola Nawrockiego i jego decyzji.

* Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany 24 czerwca 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 810 ankiet na ogólnopolskiej próbie dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Źródło: gazetaprawna.pl

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Karol NawrockiJarosław Kaczyńskiwołodymyr zełenski

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