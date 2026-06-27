– Jeszcze przez kilka tygodni będę prezydentem, a potem złożę rezygnacje – powiedział prezydent Serbii Aleksander Vucić podczas wiecu swoich zwolenników w Belgradzie. Jednocześnie podziękował koalicjantom i podkreślił, że niejednokrotnie stawali za nim murem.

Vucić dodał, że to jego ostatni publiczny wiec i ostatnie przemówienie.

Fala protestów antyrządowych w Serbii

Nastroje w Serbii są napięte do granic możliwości od ponad roku. Od tego czasu przez kraj przetacza się fala antyrządowych protestów. Aleksander Vucić urząd prezydenta sprawuje już druga kadencję, która powinna skończyć się w połowie 2027 roku. Jednak trwające protesty i apele o przedterminowe wybory w końcu przyniosły rezultat. prezydent ogłosił, że za kilka tygodni złoży rezygnację.

Zadeklarował także, że ogłosi przedterminowe wybory parlamentarne, w których pomoże swojej partii. Według propozycji prezydenta wspólna lista do parlamentu ma nosić nazwę Zjednoczonej Serbii.

- Wierzę, że pokonamy opozycję bardziej zdecydowanie niż kiedykolwiek wcześniej - oświadczył.

Ostatnie tygodnie prezydentury Vucić zapowiedział na wydanie decyzji o ułaskawieniach. Ma zamiar ułaskawić „wiele osób” zarówno bliskich obozowi władzy, jak i opozycji. – Wszyscy jesteśmy jedną rodziną – wyjaśnił.

Obecnie u władzy pozostaje Serbska Partia Postępowa, kierowana przez prezydenta. Ugrupowanie przewodzi koalicji rządowej od 2012 roku. Poprzednie wybory parlamentarne odbyły się w grudniu 2023 roku. Kolejne, planowe wybory parlamentarne miały się odbyć w 2027 roku.