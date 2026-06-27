Gazeta Prawna
Świat

Polityczne trzęsienie ziemi w Serbii. Szykują się przedterminowe wybory

Aleksander Vuczic, prezydent Serbii
Aleksander Vuczic, prezydent Serbiishutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 20:33

Na serbskiej scenie politycznej szykują się spore zmiany. Prezydent Aleksander Vucić zapowiedział rezygnację z piastowanego urzędu. Rezygnacja głowy państwa ma związek z odbywającymi się od ponad roku masowymi protestami antyrządowymi i apelami o rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Skrót artykułu

– Jeszcze przez kilka tygodni będę prezydentem, a potem złożę rezygnacje – powiedział prezydent Serbii Aleksander Vucić podczas wiecu swoich zwolenników w Belgradzie. Jednocześnie podziękował koalicjantom i podkreślił, że niejednokrotnie stawali za nim murem.

Vucić dodał, że to jego ostatni publiczny wiec i ostatnie przemówienie.

Fala protestów antyrządowych w Serbii

Nastroje w Serbii są napięte do granic możliwości od ponad roku. Od tego czasu przez kraj przetacza się fala antyrządowych protestów. Aleksander Vucić urząd prezydenta sprawuje już druga kadencję, która powinna skończyć się w połowie 2027 roku. Jednak trwające protesty i apele o przedterminowe wybory w końcu przyniosły rezultat. prezydent ogłosił, że za kilka tygodni złoży rezygnację.

Zadeklarował także, że ogłosi przedterminowe wybory parlamentarne, w których pomoże swojej partii. Według propozycji prezydenta wspólna lista do parlamentu ma nosić nazwę Zjednoczonej Serbii.

- Wierzę, że pokonamy opozycję bardziej zdecydowanie niż kiedykolwiek wcześniej - oświadczył.

Ostatnie tygodnie prezydentury Vucić zapowiedział na wydanie decyzji o ułaskawieniach. Ma zamiar ułaskawić „wiele osób” zarówno bliskich obozowi władzy, jak i opozycji. – Wszyscy jesteśmy jedną rodziną – wyjaśnił.

Obecnie u władzy pozostaje Serbska Partia Postępowa, kierowana przez prezydenta. Ugrupowanie przewodzi koalicji rządowej od 2012 roku. Poprzednie wybory parlamentarne odbyły się w grudniu 2023 roku. Kolejne, planowe wybory parlamentarne miały się odbyć w 2027 roku.

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

wybory prezydenckiewybory parlamentarneSerbia

Powiązane

Dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci 2026. Jak liczy się urodzenie dzieci do emerytury?
Emerytury i rentyDodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci 2026. Jak liczy się urodzenie dzieci do emerytury? Gdzie złożyć wniosek o dodatek?
kolejka, NFZ, pacjenci, lekarz
KrajPacjenci w jednej kolejce do lekarza. Od 1 lipca placówki muszą działać w nowym systemie
Legitymacja emeryta-rencisty i dowód osobisty wystające z portfela
KrajOd lipca wchodzą wielkie zmiany w legitymacjach emeryta-rencisty. Seniorzy muszą o tym wiedzieć

Najważniejsze

praca, kontrola, pip, pracodawca, umowa
Prawo pracyCzy pracownik może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia, jeżeli znalazł nową pracę?
Dłoń kobiety trzyma plik banknotów 200 zł - bon ciepłowniczy 2026
ŚwiadczeniaOd 1 lipca nawet 3500 zł dopłaty do ogrzewania. Rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy
Legitymacja emeryta-rencisty i dowód osobisty wystające z portfela
KrajOd lipca wchodzą wielkie zmiany w legitymacjach emeryta-rencisty. Seniorzy muszą o tym wiedzieć
Unia Europejska
Polityka zagranicznaKomisja Europejska bierze się za rynek firm zbrojeniowych
kolejka, NFZ, pacjenci, lekarz
KrajPacjenci w jednej kolejce do lekarza. Od 1 lipca placówki muszą działać w nowym systemie
upały we francji 40 stopni
ŚwiatFrancja debatuje nad tym, jak walczyć z upałami. Le Pen zapowiada „wielki plan klimatyzacji” kraju
Nawrocki
KrajDecyzja Nawrockiego wzmocni Polskę na arenie międzynarodowej? Nowy sondaż
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381499mega.png