Jak powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze prok. Ewa Antonowicz, 36-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty z artykułów 226 i 190 Kodeksu karnego, które mówią o znieważeniu organu konstytucyjnego RP i stosowaniu gróźb karalnych. Grozi za to do 3 lat więzienia.

36-letni Ukrainiec miał grozić śmiercią prezydentowi

W sobotę rano mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze powiedziała, że groźby pod adresem prezydenta RP padły podczas rozmowy na kanale internetowym. W trakcie upublicznionej w internecie rozmowy miały paść słowa, które policjanci uznali za groźby pozbawienia życia prezydenta RP.

- Mężczyzna nie ma stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Kwestia ustaleń czy przebywał w Polsce nielegalnie. To wczesny etap dochodzenia - powiedziała prok. Antonowicz.

Dodała, że dochodzenie w tej sprawie prowadzą policjanci, a podejrzany został przesłuchany w sobotę przez prokuratora. - Będzie skierowany wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu z uwagi na obawę ucieczki i matactwa - zapowiedziała prokurator.