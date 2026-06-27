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36-letni Ukrainiec usłyszał zarzuty. Miał grozić śmiercią Karolowi Nawrockiemu

toga, prokurator
36-letni Ukrainiec usłyszał zarzutyShutterStock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 16:26

Prokuratura postawiła zarzuty 36-letniemu obywatelowi Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Do sądu trafi wniosek o tymczasowy areszt.

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Jak powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze prok. Ewa Antonowicz, 36-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty z artykułów 226 i 190 Kodeksu karnego, które mówią o znieważeniu organu konstytucyjnego RP i stosowaniu gróźb karalnych. Grozi za to do 3 lat więzienia.

36-letni Ukrainiec miał grozić śmiercią prezydentowi

W sobotę rano mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze powiedziała, że groźby pod adresem prezydenta RP padły podczas rozmowy na kanale internetowym. W trakcie upublicznionej w internecie rozmowy miały paść słowa, które policjanci uznali za groźby pozbawienia życia prezydenta RP.

- Mężczyzna nie ma stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Kwestia ustaleń czy przebywał w Polsce nielegalnie. To wczesny etap dochodzenia - powiedziała prok. Antonowicz.

Dodała, że dochodzenie w tej sprawie prowadzą policjanci, a podejrzany został przesłuchany w sobotę przez prokuratora. - Będzie skierowany wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu z uwagi na obawę ucieczki i matactwa - zapowiedziała prokurator.

Źródło: PAP

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prokuraturaKarol Nawrockizarzuty

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