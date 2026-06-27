Gazeta Prawna
Świadczenia

Od 1 lipca nawet 3500 zł dopłaty do ogrzewania. Rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy

Dłoń kobiety trzyma plik banknotów 200 zł - bon ciepłowniczy 2026
Od 1 lipca nawet 3500 zł dopłaty do ogrzewania. Nie każdy spełni trzy warunkiShutterstock / pieniądze w dłoniach
Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 16:51

Od 1 lipca 2026 r. rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy. Dla części gospodarstw domowych oznacza to możliwość otrzymania od 1000 do nawet 3500 zł wsparcia na pokrycie kosztów ogrzewania. Nie każdy jednak spełni warunki programu – znaczenie mają dochody, sposób ogrzewania budynku oraz cena ciepła systemowego.

Skrót artykułu

Program ma złagodzić skutki wysokich kosztów ogrzewania po wygaśnięciu mechanizmów ograniczających ceny ciepła. Najwięcej zyskają mieszkańcy budynków korzystających z miejskich sieci ciepłowniczych, którzy odczuli największe podwyżki rachunków.

Bon ciepłowniczy 2026 – kto może dostać dopłatę? Warunki i kryteria dochodowe

Bon ciepłowniczy jest skierowany do gospodarstw domowych o niższych dochodach, które korzystają z ciepła systemowego i ponoszą wysokie koszty jego zakupu. Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić jednocześnie trzy warunki. Pierwszy warunek dotyczy dochodu gospodarstwa domowego. Zgodnie z ustawą o bonie ciepłowniczym przeciętny miesięczny dochód, liczony według zasad określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, nie może przekraczać:

  • 3272,69 zł – w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 2454,52 zł na osobę – w gospodarstwie wieloosobowym.

Drugim warunkiem jest korzystanie z sieci ciepłowniczej, czyli ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne. W praktyce oznacza to przede wszystkim mieszkańców bloków i budynków wielorodzinnych podłączonych do miejskiej sieci. Trzeci warunek odnosi się do ceny ciepła. Bon przysługuje tylko wtedy, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto przekracza 170 zł za GJ.

Ważne

Dobra wiadomość dla osób nieznacznie przekraczających próg dochodowy jest taka, że ustawodawca zastosował mechanizm "złotówka za złotówkę". Oznacza on, że przekroczenie limitu nie zamyka drogi do świadczenia – wysokość bonu zostanie odpowiednio pomniejszona.

Ile wynosi bon ciepłowniczy w 2026 roku? Dopłata od 1000 do 3500 zł

Kwota wsparcia nie zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. Decydująca jest cena ciepła netto obowiązująca dla danego odbiorcy.

Cena ciepła netto

Wysokość bonu

powyżej 170 do 200 zł/GJ

1000 zł

powyżej 200 do 230 zł/GJ

2000 zł

powyżej 230 zł/GJ

3500 zł

To wyraźnie więcej niż rok wcześniej. Za 2025 r. świadczenie wynosiło od 500 do 1750 zł. Maksymalna kwota została więc podwojona.

Ten wniosek do ZUS może zwiększyć wypłatę 14. emerytury nawet o 225 zł. Zostało niewiele czasu
Zobacz także
Ten wniosek do ZUS może zwiększyć wypłatę 14. emerytury nawet o 225 zł. Zostało niewiele czasu

Bon ciepłowniczy 2026 – od kiedy można składać wnioski i do kiedy trwa nabór?

Nabór rozpocznie się 1 lipca 2026 r. i potrwa do 31 sierpnia 2026 r. Po zakończeniu przyjmowania dokumentów gminy będą miały do 90 dni na rozpatrzenie sprawy. Następnie rozpocznie się wypłata świadczeń. Ministerstwo Energii wskazuje, że pieniądze mają trafić do uprawnionych po zakończeniu procedury rozpatrywania wniosków. Osoby, które planują ubiegać się o wsparcie, nie powinny zostawiać formalności na ostatnią chwilę. W wielu przypadkach konieczne będzie wcześniejsze uzyskanie dokumentów od zarządcy budynku lub spółdzielni mieszkaniowej.

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy? Jakie dokumenty są potrzebne?

Wniosek będzie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem serwisu gov.pl, a także w urzędzie właściwej gminy. Do formularza najczęściej trzeba dołączyć zaświadczenie od spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty lub zarządcy nieruchomości. Dokument potwierdza dwie informacje:

  • gospodarstwo korzysta z ciepła systemowego,
  • wskazuje obowiązującą jednoskładnikową cenę ciepła netto.

Wyjątek dotyczy osób, które są bezpośrednią stroną umowy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym. W takim przypadku dane dotyczące ceny ciepła wpisuje się we wniosku i nie ma obowiązku dołączania zaświadczenia. Poza tym potrzebne będą podstawowe dane członków gospodarstwa domowego, informacje o dochodach oraz numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia.

Przykład

Pani Anna mieszka sama w mieszkaniu należącym do spółdzielni. Jej miesięczny dochód wynosi 3050 zł, a budynek korzysta z miejskiej sieci ciepłowniczej. Spółdzielnia potwierdza, że cena ciepła przekracza 230 zł za GJ. Po złożeniu kompletnego wniosku kobieta może otrzymać 3500 zł bonu ciepłowniczego.

Na jakie choroby ZUS najczęściej przyznaje rentę? Oto najbardziej kompletna lista na 2026 rok
Zobacz także
Na jakie choroby ZUS najczęściej przyznaje rentę? Oto najbardziej kompletna lista na 2026 rok

Komu bon ciepłowniczy nie przysługuje? Lista wyłączeń

Program nie obejmuje wszystkich sposobów ogrzewania. Świadczenie nie przysługuje osobom korzystającym z:

  • kotłów gazowych,
  • pomp ciepła,
  • kotłów na pellet,
  • kotłów na drewno,
  • pieców węglowych,
  • innych indywidualnych źródeł ogrzewania.

Bonu nie otrzymają również gospodarstwa domowe korzystające z ciepła systemowego, jeśli obowiązująca cena ciepła nie przekracza 170 zł za GJ netto.

Dlaczego powstał bon ciepłowniczy? Kto ma zrekompensować wyższe rachunki za ogrzewanie?

Program stanowi odpowiedź na wzrost kosztów ogrzewania po zakończeniu obowiązywania mechanizmu ograniczającego ceny ciepła systemowego. Resort energii wskazuje, że sytuacja na rynku stopniowo się stabilizuje, jednak w wielu miastach odbiorcy nadal płacą znacznie wyższe rachunki niż przed kryzysem energetycznym. Bon ma ograniczyć skutki tych podwyżek przede wszystkim dla gospodarstw o niższych dochodach. Jednocześnie program nie obejmuje wszystkich odbiorców energii cieplnej. Ustawodawca skoncentrował wsparcie na mieszkańcach korzystających z miejskich sieci ciepłowniczych, gdzie wzrost taryf okazał się szczególnie odczuwalny.

Podstawa prawna

Ustawa z 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej (Dz.U. z 2025 r. poz. 1302).

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

bon ciepłowniczyprąddopłata

Powiązane

Rafał Trzaskowski i Dawid Kacprzyk
Zdrowie"Tam ginęli ludzie". Trzaskowski kieruje sprawę do prokuratury po słowach byłego ordynatora
Lekarz omawia z pacjentem wyniki badania cholesterolu i lipidogramu podczas konsultacji
ZdrowieRewolucja w badaniach cholesterolu w Polsce. "Dobry" HDL schodzi na dalszy plan
Słodkie napoje w lodówce w sklepie - podatek cukrowy 2027
ZdrowieNowy podatek cukrowy od 2027 roku. Rząd omija weto i bierze się za energetyki

Najważniejsze

praca, kontrola, pip, pracodawca, umowa
Prawo pracyCzy pracownik może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia, jeżeli znalazł nową pracę?
Dłoń kobiety trzyma plik banknotów 200 zł - bon ciepłowniczy 2026
ŚwiadczeniaOd 1 lipca nawet 3500 zł dopłaty do ogrzewania. Rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy
Legitymacja emeryta-rencisty i dowód osobisty wystające z portfela
KrajOd lipca wchodzą wielkie zmiany w legitymacjach emeryta-rencisty. Seniorzy muszą o tym wiedzieć
Unia Europejska
Polityka zagranicznaKomisja Europejska bierze się za rynek firm zbrojeniowych
kolejka, NFZ, pacjenci, lekarz
KrajPacjenci w jednej kolejce do lekarza. Od 1 lipca placówki muszą działać w nowym systemie
upały we francji 40 stopni
ŚwiatFrancja debatuje nad tym, jak walczyć z upałami. Le Pen zapowiada „wielki plan klimatyzacji” kraju
Nawrocki
KrajDecyzja Nawrockiego wzmocni Polskę na arenie międzynarodowej? Nowy sondaż
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381499mega.png