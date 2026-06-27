Od 1 lipca nawet 3500 zł dopłaty do ogrzewania. Rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy

Program ma złagodzić skutki wysokich kosztów ogrzewania po wygaśnięciu mechanizmów ograniczających ceny ciepła. Najwięcej zyskają mieszkańcy budynków korzystających z miejskich sieci ciepłowniczych, którzy odczuli największe podwyżki rachunków.

Bon ciepłowniczy 2026 – kto może dostać dopłatę? Warunki i kryteria dochodowe

Bon ciepłowniczy jest skierowany do gospodarstw domowych o niższych dochodach, które korzystają z ciepła systemowego i ponoszą wysokie koszty jego zakupu. Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić jednocześnie trzy warunki. Pierwszy warunek dotyczy dochodu gospodarstwa domowego. Zgodnie z ustawą o bonie ciepłowniczym przeciętny miesięczny dochód, liczony według zasad określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, nie może przekraczać:

3272,69 zł – w gospodarstwie jednoosobowym,

– w gospodarstwie jednoosobowym, 2454,52 zł na osobę – w gospodarstwie wieloosobowym.

Drugim warunkiem jest korzystanie z sieci ciepłowniczej, czyli ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne. W praktyce oznacza to przede wszystkim mieszkańców bloków i budynków wielorodzinnych podłączonych do miejskiej sieci. Trzeci warunek odnosi się do ceny ciepła. Bon przysługuje tylko wtedy, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto przekracza 170 zł za GJ.

Ważne Dobra wiadomość dla osób nieznacznie przekraczających próg dochodowy jest taka, że ustawodawca zastosował mechanizm "złotówka za złotówkę". Oznacza on, że przekroczenie limitu nie zamyka drogi do świadczenia – wysokość bonu zostanie odpowiednio pomniejszona.

Ile wynosi bon ciepłowniczy w 2026 roku? Dopłata od 1000 do 3500 zł

Kwota wsparcia nie zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. Decydująca jest cena ciepła netto obowiązująca dla danego odbiorcy.

Cena ciepła netto Wysokość bonu powyżej 170 do 200 zł/GJ 1000 zł powyżej 200 do 230 zł/GJ 2000 zł powyżej 230 zł/GJ 3500 zł

To wyraźnie więcej niż rok wcześniej. Za 2025 r. świadczenie wynosiło od 500 do 1750 zł. Maksymalna kwota została więc podwojona.

Bon ciepłowniczy 2026 – od kiedy można składać wnioski i do kiedy trwa nabór?

Nabór rozpocznie się 1 lipca 2026 r. i potrwa do 31 sierpnia 2026 r. Po zakończeniu przyjmowania dokumentów gminy będą miały do 90 dni na rozpatrzenie sprawy. Następnie rozpocznie się wypłata świadczeń. Ministerstwo Energii wskazuje, że pieniądze mają trafić do uprawnionych po zakończeniu procedury rozpatrywania wniosków. Osoby, które planują ubiegać się o wsparcie, nie powinny zostawiać formalności na ostatnią chwilę. W wielu przypadkach konieczne będzie wcześniejsze uzyskanie dokumentów od zarządcy budynku lub spółdzielni mieszkaniowej.

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy? Jakie dokumenty są potrzebne?

Wniosek będzie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem serwisu gov.pl, a także w urzędzie właściwej gminy. Do formularza najczęściej trzeba dołączyć zaświadczenie od spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty lub zarządcy nieruchomości. Dokument potwierdza dwie informacje:

gospodarstwo korzysta z ciepła systemowego,

wskazuje obowiązującą jednoskładnikową cenę ciepła netto.

Wyjątek dotyczy osób, które są bezpośrednią stroną umowy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym. W takim przypadku dane dotyczące ceny ciepła wpisuje się we wniosku i nie ma obowiązku dołączania zaświadczenia. Poza tym potrzebne będą podstawowe dane członków gospodarstwa domowego, informacje o dochodach oraz numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia.

Przykład Pani Anna mieszka sama w mieszkaniu należącym do spółdzielni. Jej miesięczny dochód wynosi 3050 zł, a budynek korzysta z miejskiej sieci ciepłowniczej. Spółdzielnia potwierdza, że cena ciepła przekracza 230 zł za GJ. Po złożeniu kompletnego wniosku kobieta może otrzymać 3500 zł bonu ciepłowniczego.

Komu bon ciepłowniczy nie przysługuje? Lista wyłączeń

Program nie obejmuje wszystkich sposobów ogrzewania. Świadczenie nie przysługuje osobom korzystającym z:

kotłów gazowych,

pomp ciepła,

kotłów na pellet,

kotłów na drewno,

pieców węglowych,

innych indywidualnych źródeł ogrzewania.

Bonu nie otrzymają również gospodarstwa domowe korzystające z ciepła systemowego, jeśli obowiązująca cena ciepła nie przekracza 170 zł za GJ netto.

Dlaczego powstał bon ciepłowniczy? Kto ma zrekompensować wyższe rachunki za ogrzewanie?

Program stanowi odpowiedź na wzrost kosztów ogrzewania po zakończeniu obowiązywania mechanizmu ograniczającego ceny ciepła systemowego. Resort energii wskazuje, że sytuacja na rynku stopniowo się stabilizuje, jednak w wielu miastach odbiorcy nadal płacą znacznie wyższe rachunki niż przed kryzysem energetycznym. Bon ma ograniczyć skutki tych podwyżek przede wszystkim dla gospodarstw o niższych dochodach. Jednocześnie program nie obejmuje wszystkich odbiorców energii cieplnej. Ustawodawca skoncentrował wsparcie na mieszkańcach korzystających z miejskich sieci ciepłowniczych, gdzie wzrost taryf okazał się szczególnie odczuwalny.