Dodatki do emerytury z ZUS – lista i wysokość świadczenia

Dodatki do emerytury z ZUS to określone w ustawach szczególnych świadczenia, które comiesięcznie wypłacane są emerytom, spełniającym precyzyjnie ustalone warunki zdrowotne, wiekowe lub kombatanckie. Poza 13. i 14. emeryturą, rentą wdowią, czy świadczeniem uzupełniającym tzw. „500 plus dla seniora” emeryci mogą liczyć na kilkanaście dodatków, które powiększą budżet o kilkadziesiąt złotych lub nawet ponad 1000 zł miesięcznie.

Co ważne, dodatki do emerytury z ZUS można w większości ze sobą łączyć. Uzależnione jest to oczywiście od jednoczesnego spełnienia określonych dla nich warunków, ale w praktyce takiej sytuacji nie można wykluczyć. Dzięki temu emeryt może liczyć na jeszcze wyższą emeryturę.

Oto lista dodatków do emerytury z ZUS wraz z ich wysokościami, obowiązującymi od dnia 1 marca 2026 roku:

Rodzaj dodatku do emerytury Wysokość dodatek pielęgnacyjny 366,68 zł dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji 550,01 zł dodatek za tajne nauczanie 366,68 zł dodatek dla sieroty zupełnej 689,17 zł dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 366,68 zł dodatek kompensacyjny 55 zł świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy zatrudnianych przymusowo 366,68 zł świadczenie pieniężne dla osób deportowanych od 18,39 zł do 348,40 zł ryczałt energetyczny 336,16 zł

Dodatkowo trzeba także wskazać, że ZUS może przyznać ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, w tym dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych, a także ekwiwalent dla byłych pracowników kolejowych. Przyznawana są one jako tzw. deputat węglowy.

Z punktu widzenia seniora najważniejszą kwestią, poza tą, ile dodatku do emerytury od ZUS dostanie, jest odpowiedź na pytanie: czy muszę coś robić, żeby dostać pieniądze? Odpowiedź brzmi: to zależy. Przede wszystkim od rodzaju dodatku do emerytury, a także od wieku seniora.

Co do zasady, aby otrzymać dodatek do emerytury od ZUS, senior musi złożyć stosowny wniosek. Tak jest w przypadku dodatku dla sieroty zupełnej, dodatków dla kombatantów, świadczeń dla byłych żołnierzy zatrudnianych przymusowo, czy dla osób deportowanych. W sposób szczególny ustawodawca uregulował w zasadzie jedynie sytuację osób uprawnionych do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje bowiem osobom, które:

· ukończyły 75. rok życia lub

· zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji.

W przypadku seniorów, którzy mają 75 lat i więcej, dodatek pielęgnacyjny przelewany jest przez ZUS automatycznie. Jeśli jednak osoba uprawniona jest do dodatku z powodu niezdolności do pracy, aby go otrzymać, musi o niego wnioskować.

Oto zestawienie dodatków do emerytury z uwzględnieniem konieczności złożenia stosownego wniosku w celu przyznania świadczenia:

Rodzaj dodatku do emerytury Wniosek TAK/NIE dodatek pielęgnacyjny NIE- dla osób po 75. roku życia TAK – dla osób niezdolnych do pracy i egzystencji dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji TAK dodatek za tajne nauczanie TAK dodatek dla sieroty zupełnej TAK dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego TAK dodatek kompensacyjny TAK świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy zatrudnianych przymusowo TAK świadczenie pieniężne dla osób deportowanych TAK ryczałt energetyczny TAK

Kto ma prawo do dodatków do emerytury z ZUS?

Jakie szczególne warunki trzeba spełnić, aby móc ubiegać się lub automatycznie otrzymać dodatek do świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS? Dodatek pielęgnacyjny należny jest osobom, które mają prawo do emerytury lub renty i zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub ukończyły 75. rok życia. Jeżeli dodatkowo osoba taka posiada status inwalidy wojennego, czyli osoby, której niezdolność do pracy pozostaje w związku z działaniami wojennymi, wówczas może liczyć na jeszcze wyższe świadczenie.

Dodatek za tajne nauczanie należy się nauczycielom, którzy w czasie okupacji podczas II wojny światowej prowadzili nauczanie lub przed 1. września 1939 roku uczyli w szkołach polskich w języku polskim na terenie III Rzeszy lub byłego Wolnego Miasta Gdańska. Sierotą zupełną jest z kolei osoba pobierająca rentę rodzinną, której rodzice nie żyją.

O dodatek kombatancki mogą ubiegać się osoby posiadające statut kombatanta lub osoby represjonowanej. Dodatek z tytułu przymusowego zatrudnienia dotyczy zaś żołnierzy zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949-1959 zostali skierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach lub zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych, żołnierzy z poboru, którzy w 1949 roku zostali przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla i kamieniołomach oraz żołnierzy przymusowo zatrudnionych w batalionach budowlanych w latach 1949-1959.

Świadczenie dla osób represjonowanych to dodatek dla tych, którzy spełniają szczegółowo określone warunki tzw. represji. Ryczałt energetyczny należny jest natomiast kombatantom i osobom uprawnionym, żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach, kamieniołomach i zakładach pozyskiwania rud uranowych oraz batalionach budowlanych, a także wdowom lub wdowcom po tych osobach i pobierających emeryturę/rentę.