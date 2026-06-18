Gazeta Prawna
Emerytury i renty

Możesz dostać z ZUS ponad 1000 zł do emerytury. Dodatek pielęgnacyjny to nie jedyne świadczenie od państwa

ZUS, emerytura, dodatek pielęgnacyjny
Nawet 1000 zł dodatków do emerytury z ZUS. Ile możesz dostać?Shutterstock
Justyna Makowska-Tomalczyk
Justyna Makowska-TomalczykPrawniczka, absolwentka prawa na Uniwersytecie Łódzkim, autorka specjalistycznych treści prawniczych. Od blisko dziesięciu lat w przystępny sposób tłumaczy zawiłości polskiego prawa, redaguje poradniki i FAQ, umowy, regulaminy.
dzisiaj, 19:52

Dodatek pielęgnacyjny to nie jedyne świadczenie dodatkowe z ZUS, które może wspomóc comiesięczny budżet emeryta. Lista dodatków do emerytury i renty z ZUS jest znacznie dłuższa, jednak wciąż niewielu seniorów wie, że może z nich skorzystać. Sprawdź, na jakie wsparcie możesz liczyć i ile otrzymasz.

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Dodatki do emerytury z ZUS – lista i wysokość świadczenia

Dodatki do emerytury z ZUS to określone w ustawach szczególnych świadczenia, które comiesięcznie wypłacane są emerytom, spełniającym precyzyjnie ustalone warunki zdrowotne, wiekowe lub kombatanckie. Poza 13. i 14. emeryturą, rentą wdowią, czy świadczeniem uzupełniającym tzw. „500 plus dla seniora” emeryci mogą liczyć na kilkanaście dodatków, które powiększą budżet o kilkadziesiąt złotych lub nawet ponad 1000 zł miesięcznie.

Co ważne, dodatki do emerytury z ZUS można w większości ze sobą łączyć. Uzależnione jest to oczywiście od jednoczesnego spełnienia określonych dla nich warunków, ale w praktyce takiej sytuacji nie można wykluczyć. Dzięki temu emeryt może liczyć na jeszcze wyższą emeryturę.

Oto lista dodatków do emerytury z ZUS wraz z ich wysokościami, obowiązującymi od dnia 1 marca 2026 roku:

Rodzaj dodatku do emerytury

Wysokość

dodatek pielęgnacyjny

366,68 zł

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji

550,01 zł

dodatek za tajne nauczanie

366,68 zł

dodatek dla sieroty zupełnej

689,17 zł

dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

366,68 zł

dodatek kompensacyjny

55 zł

świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy zatrudnianych przymusowo

366,68 zł

świadczenie pieniężne dla osób deportowanych

od 18,39 zł do 348,40 zł

ryczałt energetyczny

336,16 zł

Dodatkowo trzeba także wskazać, że ZUS może przyznać ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, w tym dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych, a także ekwiwalent dla byłych pracowników kolejowych. Przyznawana są one jako tzw. deputat węglowy.

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Czy po dodatek z ZUS do emerytury trzeba składać wniosek?

Z punktu widzenia seniora najważniejszą kwestią, poza tą, ile dodatku do emerytury od ZUS dostanie, jest odpowiedź na pytanie: czy muszę coś robić, żeby dostać pieniądze? Odpowiedź brzmi: to zależy. Przede wszystkim od rodzaju dodatku do emerytury, a także od wieku seniora.  

Co do zasady, aby otrzymać dodatek do emerytury od ZUS, senior musi złożyć stosowny wniosek. Tak jest w przypadku dodatku dla sieroty zupełnej, dodatków dla kombatantów, świadczeń dla byłych żołnierzy zatrudnianych przymusowo, czy dla osób deportowanych. W sposób szczególny ustawodawca uregulował w zasadzie jedynie sytuację osób uprawnionych do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje bowiem osobom, które:

·       ukończyły 75. rok życia lub

·       zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji.

W przypadku seniorów, którzy mają 75 lat i więcej, dodatek pielęgnacyjny przelewany jest przez ZUS automatycznie. Jeśli jednak osoba uprawniona jest do dodatku z powodu niezdolności do pracy, aby go otrzymać, musi o niego wnioskować.

Oto zestawienie dodatków do emerytury z uwzględnieniem konieczności złożenia stosownego wniosku w celu przyznania świadczenia:

Rodzaj dodatku do emerytury

Wniosek

TAK/NIE

dodatek pielęgnacyjny

NIE- dla osób po 75. roku życia

TAK – dla osób niezdolnych do pracy i egzystencji

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji

TAK

dodatek za tajne nauczanie

TAK

dodatek dla sieroty zupełnej

TAK

dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

TAK

dodatek kompensacyjny

TAK

świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy zatrudnianych przymusowo

TAK

świadczenie pieniężne dla osób deportowanych

TAK

ryczałt energetyczny

TAK

Kto ma prawo do dodatków do emerytury z ZUS?

Jakie szczególne warunki trzeba spełnić, aby móc ubiegać się lub automatycznie otrzymać dodatek do świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS? Dodatek pielęgnacyjny należny jest osobom, które mają prawo do emerytury lub renty i zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub ukończyły 75. rok życia. Jeżeli dodatkowo osoba taka posiada status inwalidy wojennego, czyli osoby, której niezdolność do pracy pozostaje w związku z działaniami wojennymi, wówczas może liczyć na jeszcze wyższe świadczenie.

Dodatek za tajne nauczanie należy się nauczycielom, którzy w czasie okupacji podczas II wojny światowej prowadzili nauczanie lub przed 1. września 1939 roku uczyli w szkołach polskich w języku polskim na terenie III Rzeszy lub byłego Wolnego Miasta Gdańska. Sierotą zupełną jest z kolei osoba pobierająca rentę rodzinną, której rodzice nie żyją.

O dodatek kombatancki mogą ubiegać się osoby posiadające statut kombatanta lub osoby represjonowanej. Dodatek z tytułu przymusowego zatrudnienia dotyczy zaś żołnierzy zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949-1959 zostali skierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach lub zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych, żołnierzy z poboru, którzy w 1949 roku zostali przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla i kamieniołomach oraz żołnierzy przymusowo zatrudnionych w batalionach budowlanych w latach 1949-1959.

Świadczenie dla osób represjonowanych to dodatek dla tych, którzy spełniają szczegółowo określone warunki tzw. represji. Ryczałt energetyczny należny jest natomiast kombatantom i osobom uprawnionym, żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach, kamieniołomach i zakładach pozyskiwania rud uranowych oraz batalionach budowlanych, a także wdowom lub wdowcom po tych osobach i pobierających emeryturę/rentę.    

Źródło: gazetaprawna.pl

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