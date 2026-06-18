Dodatek pielęgnacyjny to nie jedyne świadczenie dodatkowe z ZUS, które może wspomóc comiesięczny budżet emeryta. Lista dodatków do emerytury i renty z ZUS jest znacznie dłuższa, jednak wciąż niewielu seniorów wie, że może z nich skorzystać. Sprawdź, na jakie wsparcie możesz liczyć i ile otrzymasz.
Dodatki do emerytury z ZUS – lista i wysokość świadczenia
Dodatki do emerytury z ZUS to określone w ustawach szczególnych świadczenia, które comiesięcznie wypłacane są emerytom, spełniającym precyzyjnie ustalone warunki zdrowotne, wiekowe lub kombatanckie. Poza 13. i 14. emeryturą, rentą wdowią, czy świadczeniem uzupełniającym tzw. „500 plus dla seniora” emeryci mogą liczyć na kilkanaście dodatków, które powiększą budżet o kilkadziesiąt złotych lub nawet ponad 1000 zł miesięcznie.
Co ważne, dodatki do emerytury z ZUS można w większości ze sobą łączyć. Uzależnione jest to oczywiście od jednoczesnego spełnienia określonych dla nich warunków, ale w praktyce takiej sytuacji nie można wykluczyć. Dzięki temu emeryt może liczyć na jeszcze wyższą emeryturę.
Oto lista dodatków do emerytury z ZUS wraz z ich wysokościami, obowiązującymi od dnia 1 marca 2026 roku:
Rodzaj dodatku do emerytury
Wysokość
dodatek pielęgnacyjny
366,68 zł
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji
550,01 zł
dodatek za tajne nauczanie
366,68 zł
dodatek dla sieroty zupełnej
689,17 zł
dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego
366,68 zł
dodatek kompensacyjny
55 zł
świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy zatrudnianych przymusowo
366,68 zł
świadczenie pieniężne dla osób deportowanych
od 18,39 zł do 348,40 zł
ryczałt energetyczny
336,16 zł
Dodatkowo trzeba także wskazać, że ZUS może przyznać ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, w tym dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych, a także ekwiwalent dla byłych pracowników kolejowych. Przyznawana są one jako tzw. deputat węglowy.
Czy po dodatek z ZUS do emerytury trzeba składać wniosek?
Z punktu widzenia seniora najważniejszą kwestią, poza tą, ile dodatku do emerytury od ZUS dostanie, jest odpowiedź na pytanie: czy muszę coś robić, żeby dostać pieniądze? Odpowiedź brzmi: to zależy. Przede wszystkim od rodzaju dodatku do emerytury, a także od wieku seniora.
Co do zasady, aby otrzymać dodatek do emerytury od ZUS, senior musi złożyć stosowny wniosek. Tak jest w przypadku dodatku dla sieroty zupełnej, dodatków dla kombatantów, świadczeń dla byłych żołnierzy zatrudnianych przymusowo, czy dla osób deportowanych. W sposób szczególny ustawodawca uregulował w zasadzie jedynie sytuację osób uprawnionych do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego.
Dodatek pielęgnacyjny przysługuje bowiem osobom, które:
· ukończyły 75. rok życia lub
· zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji.
W przypadku seniorów, którzy mają 75 lat i więcej, dodatek pielęgnacyjny przelewany jest przez ZUS automatycznie. Jeśli jednak osoba uprawniona jest do dodatku z powodu niezdolności do pracy, aby go otrzymać, musi o niego wnioskować.
Oto zestawienie dodatków do emerytury z uwzględnieniem konieczności złożenia stosownego wniosku w celu przyznania świadczenia:
Rodzaj dodatku do emerytury
Wniosek
TAK/NIE
dodatek pielęgnacyjny
NIE- dla osób po 75. roku życia
TAK – dla osób niezdolnych do pracy i egzystencji
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji
TAK
dodatek za tajne nauczanie
TAK
dodatek dla sieroty zupełnej
TAK
dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego
TAK
dodatek kompensacyjny
TAK
świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy zatrudnianych przymusowo
TAK
świadczenie pieniężne dla osób deportowanych
TAK
ryczałt energetyczny
TAK
Kto ma prawo do dodatków do emerytury z ZUS?
Jakie szczególne warunki trzeba spełnić, aby móc ubiegać się lub automatycznie otrzymać dodatek do świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS? Dodatek pielęgnacyjny należny jest osobom, które mają prawo do emerytury lub renty i zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub ukończyły 75. rok życia. Jeżeli dodatkowo osoba taka posiada status inwalidy wojennego, czyli osoby, której niezdolność do pracy pozostaje w związku z działaniami wojennymi, wówczas może liczyć na jeszcze wyższe świadczenie.
Dodatek za tajne nauczanie należy się nauczycielom, którzy w czasie okupacji podczas II wojny światowej prowadzili nauczanie lub przed 1. września 1939 roku uczyli w szkołach polskich w języku polskim na terenie III Rzeszy lub byłego Wolnego Miasta Gdańska. Sierotą zupełną jest z kolei osoba pobierająca rentę rodzinną, której rodzice nie żyją.
O dodatek kombatancki mogą ubiegać się osoby posiadające statut kombatanta lub osoby represjonowanej. Dodatek z tytułu przymusowego zatrudnienia dotyczy zaś żołnierzy zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949-1959 zostali skierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach lub zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych, żołnierzy z poboru, którzy w 1949 roku zostali przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla i kamieniołomach oraz żołnierzy przymusowo zatrudnionych w batalionach budowlanych w latach 1949-1959.
Świadczenie dla osób represjonowanych to dodatek dla tych, którzy spełniają szczegółowo określone warunki tzw. represji. Ryczałt energetyczny należny jest natomiast kombatantom i osobom uprawnionym, żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach, kamieniołomach i zakładach pozyskiwania rud uranowych oraz batalionach budowlanych, a także wdowom lub wdowcom po tych osobach i pobierających emeryturę/rentę.
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