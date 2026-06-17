Poczta Polska: dzielna listonoszka ocaliła seniorkę z pożaru

Dzielna listonoszka ocaliła seniorkę z pożaru

Płomienie i dym rozlewały się po mieszkaniu. Uwięziona w środku seniorka schowała się przed ogniem w łazience. Na ratunek ruszyła miejscowa listonoszka, pani Kamila, która właśnie przyszła doręczyć listy mieszkańcom szczecińskiego bloku. Do dramatycznych wydarzeń doszło 8 czerwca w rejonie doręczeń obsługiwanym przez placówkę pocztową Szczecin 2. Pożar wybuchł w kuchni mieszkania na czwartym piętrze i ogarniał kolejne elementy wyposażenia.

Ogień, dym i chaos kontra zimna krew

Wylatujący z okna dym zauważyła listonoszka Kamila Hein. Natychmiast zaczęła działać. Wpadła do klatki i biegnąc na czwarte piętro, alarmowała po drodze mieszkańców. Jeden z nich przyłączył się do pani Kamili i wspólnie weszli do mieszkania. Wyprowadzili starszą panią z łazienki, w której schowała się przed ogniem. Uratowali też jej psa.

"Nie myślałam wtedy o sobie. Najważniejsze było to, żeby ta pani wyszła z mieszkania. W takich chwilach po prostu się działa" - opowiada Kamila Hein.

To był naprawdę groźny pożar. Walczyło z nim kilka zastępów straży pożarnej, a po ugaszeniu płomieni przeprowadzono też oddymianie budynku. Poszkodowana starsza pani została zbadana przez ratowników medycznych i przewieziona do szpitala.

Poczta Polska: postawa, która inspiruje

- Jesteśmy dumni, że mamy w zespole taką osobę. Kamila pokazała, że listonosz to nie tylko zawód, ale ważna społeczna misja - mówi Krzysztof Żabczyński, naczelnik mikroregionu w Regionie Sieci Północ II Poczty Polskiej.

Bohaterskie działanie Kamili Hein to nie jest odosobniony przypadek. Tylko w ostatnich miesiącach odnotowaliśmy kilka podobnych historii z różnych regionów Polski. Każda z nich pokazuje, że czujność, empatia i gotowość do działania to wartości, które żyją wśród pocztowców.

- Takie postawy budują prawdziwą siłę organizacji. To są momenty, które definiują nas jako ludzi i jako Pocztę Polską - podsumowuje Anna Subocz, dyrektor Regionu Sieci Północ II Poczty Polskiej.

Źródło: Poczta Polska