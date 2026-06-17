Juliusz Rudak pełnił służbę w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, ale jednocześnie był delegowany do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Jednostka ta zajmuje się prowadzeniem postępowań dotyczących sędziów i prokuratorów, a także spraw o szczególnym znaczeniu dla wymiaru sprawiedliwości.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, delegacja Rudaka została zakończona z końcem maja. Oznacza to, że prokurator wrócił do wykonywania obowiązków w łódzkiej prokuraturze.

Samo odwołanie nie było zaskoczeniem. Wcześniej publicznie zapowiadał je minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Zapowiedzi te pojawiały się jeszcze przed formalnym zakończeniem delegacji.

Śledztwo dotyczące Ewy Wrzosek i mediów publicznych

Najgłośniejszą sprawą prowadzoną przez Juliusza Rudaka było postępowanie dotyczące działań prokurator Ewy Wrzosek z listopada 2023 r. Śledztwo dotyczyło podejrzenia przekroczenia uprawnień z art. 231 § 1 Kodeksu karnego.

Sprawa była związana z wnioskami kierowanymi przez Ewę Wrzosek do sądów rejestrowych w całym kraju. Celem tych działań było zablokowanie zmian w statutach najważniejszych mediów publicznych, czyli Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, przeprowadzanych po zmianie władzy pod koniec 2023 r.

Postępowanie od początku wzbudzało ogromne zainteresowanie opinii publicznej, ponieważ dotykało jednocześnie kwestii funkcjonowania prokuratury, mediów publicznych i zmian politycznych zachodzących po wyborach parlamentarnych.

Wniosek o uchylenie immunitetu zatrzymany przez przełożonego

Jak opisywała Wirtualna Polska, Juliusz Rudak był przekonany, że zgromadzony materiał dowodowy uzasadnia postawienie Ewie Wrzosek zarzutów. W związku z tym przygotował projekt wniosku do Sądu Najwyższego o uchylenie jej immunitetu.

Dokument nie został jednak skierowany do sądu. Decyzję o zablokowaniu tego kroku podjął naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej prok. Dariusz Makowski.

Według ustaleń przedstawionych przez portal przełożony uznał, że nawet jeśli doszło do naruszenia przepisów, czyn charakteryzował się znikomą społeczną szkodliwością. W konsekwencji nie było podstaw do podejmowania dalszych działań zmierzających do uchylenia immunitetu prokurator.

Kontrowersje wokół kancelarii Clifford Chance

Jednym z najbardziej dyskutowanych wątków śledztwa były informacje ujawnione przez Wirtualną Polskę w marcu 2024 r. Dotyczyły one okoliczności przygotowania dokumentów składanych przez Ewę Wrzosek do sądów.

Według publikacji część wniosków mogła powstać poza siedzibą prokuratury, w kancelarii Clifford Chance. Kancelaria ta świadczyła obsługę prawną podmiotom mediów publicznych po zmianach politycznych przeprowadzonych pod koniec 2023 r.

Potwierdzenie takich okoliczności mogłoby rodzić pytania o prawidłowość procedur i zakres współpracy pomiędzy prokuraturą a zewnętrznymi podmiotami. Sama Ewa Wrzosek konsekwentnie podkreślała jednak, że podejmowane przez nią działania były podyktowane interesem publicznym. Jednocześnie nie potwierdziła i nie zaprzeczyła informacjom dotyczącym miejsca przygotowania dokumentów.

Umorzenie śledztwa i decyzja Dariusza Makowskiego

Ostatecznie postępowanie nie zakończyło się w grudniu 2025 r. - śledztwo zostało umorzone.

Pod postanowieniem o umorzeniu podpisał się prok. Dariusz Makowski, a nie Juliusz Rudak, który pozostawał referentem sprawy. Uzasadnieniem decyzji była właśnie znikoma społeczna szkodliwość czynu.

W praktyce oznaczało to, że prokuratura uznała, iż nawet ewentualne naruszenie prawa nie miało takiego ciężaru gatunkowego, który uzasadniałby dalsze prowadzenie postępowania karnego.

Sprawa pozostaje jednym z najbardziej symbolicznych sporów ostatnich lat dotyczących funkcjonowania prokuratury po zmianie władzy. Z jednej strony pojawiały się zarzuty dotyczące legalności działań podejmowanych wobec mediów publicznych, z drugiej argumenty o konieczności ochrony interesu publicznego i przeciwdziałania zmianom ocenianym przez część środowiska prawniczego jako kontrowersyjne.

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