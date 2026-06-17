Największą zmianą w majątku Włodzimierza Czarzastego okazała się przecena akcji wydawnictwa MUZA S.A. Z informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym wynika, że marszałek Sejmu posiada ponad 30 tys. akcji tej spółki. Obecnie ich wartość została oszacowana na około 231 tys. zł. Rok wcześniej pakiet ten był wyceniany na ponad 450 tys. zł.

Oznacza to spadek wartości inwestycji o blisko 220 tys. zł. Tym samym akcje wydawnictwa stały się najbardziej stratnym składnikiem portfela inwestycyjnego polityka.

Jednocześnie Czarzasty zwiększył udział bezpieczniejszych instrumentów finansowych. W jego majątku znajduje się 2150 obligacji skarbowych TOS 128/29 o wartości około 226 tys. zł. Łączna wartość papierów wartościowych posiadanych przez marszałka Sejmu wynosi obecnie około 458 tys. zł.

Oszczędności, IKE i polisa emerytalna

Znaczącą część majątku stanowią środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w produktach emerytalnych. Na kontach w Banku Pekao marszałek zgromadził około 185 tys. zł. Dodatkowo posiada środki ulokowane w biurach maklerskich – 538 zł w Banku Millennium i 97 zł w Biurze Maklerskim Pekao.

W gotówce przechowuje 70 tys. zł oraz 5 tys. euro.

Oświadczenie pokazuje również długoterminowe zabezpieczenie finansowe polityka. Włodzimierz Czarzasty posiada polisę na życie z gwarantowaną emeryturą w firmie Unum. Jej wartość została określona na 125 tys. zł, natomiast wartość wykupu wynosi około 261 tys. zł. Dodatkowo na Indywidualnym Koncie Emerytalnym prowadzonym przez Allianz zgromadził około 154 tys. zł.

Nieruchomości warte kilka milionów złotych

W deklaracji majątkowej znalazły się trzy główne nieruchomości.

Największą z nich jest dom o powierzchni około 255 metrów kwadratowych, którego połowa należy do marszałka Sejmu. Wartość nieruchomości została oszacowana na 1,7 mln zł.

Drugim składnikiem majątku jest mieszkanie o powierzchni około 35 metrów kwadratowych. Czarzasty jest jego jedynym właścicielem, a wartość lokalu wynosi około 400 tys. zł.

Najcenniejszą pozycją pozostaje jednak zabudowana nieruchomość o powierzchni blisko pół hektara. Jej wartość została określona na 2,7 mln zł. W tym przypadku marszałek posiada udział we współwłasności.

W porównaniu z wcześniejszymi oświadczeniami majątkowymi widoczny jest wzrost wyceny posiadanych nieruchomości. Jeszcze w poprzednich latach dom wyceniano na około 1,5 mln zł, a nieruchomość zabudowaną na około 2,5 mln zł. Wzrost wartości aktywów mieszkaniowych częściowo zrekompensował straty poniesione na rynku kapitałowym.

Biblioteka, obrazy i jacht motorowy

Wśród składników majątku ruchomego uwagę zwracają pozycje nietypowe dla polityków. Włodzimierz Czarzasty zadeklarował posiadanie biblioteki liczącej około 15 tys. tomów. Wartość całego księgozbioru została oszacowana na 80 tys. zł.

To jedna z największych prywatnych kolekcji książek ujawnionych w oświadczeniach majątkowych parlamentarzystów. W zbiorze znajdują się również cenne wydania kolekcjonerskie i tzw. białe kruki.

Tę samą wartość – 80 tys. zł – przypisano kolekcji obrazów pozostającej we współwłasności. Ponadto marszałek posiada wyroby ze złota warte około 30 tys. zł oraz wyposażenie domu wycenione na 40 tys. zł.

W deklaracji znalazł się również jacht motorowy o wartości około 20 tys. zł.

Dochody marszałka Sejmu

Oświadczenie majątkowe pokazuje także strukturę dochodów uzyskanych przez Włodzimierza Czarzastego w ciągu ostatniego roku.

Największą pozycję stanowiło wynagrodzenie związane z wykonywaniem funkcji publicznych, które przekroczyło 311 tys. zł. Dodatkowo polityk otrzymał ponad 47 tys. zł diety parlamentarnej.

Kolejnym źródłem przychodów był wynajem mieszkania. Z tego tytułu osiągnął dochód przekraczający 29 tys. zł.

Majątek bez zobowiązań finansowych

Na tle wielu innych polityków istotnym elementem oświadczenia majątkowego jest brak zadłużenia. Włodzimierz Czarzasty nie wykazał żadnych kredytów hipotecznych, pożyczek ani innych zobowiązań finansowych.

Oznacza to, że cały ujawniony majątek – obejmujący nieruchomości, papiery wartościowe, oszczędności, produkty emerytalne oraz mienie ruchome – pozostaje wolny od obciążeń kredytowych. W praktyce czyni to majątek marszałka Sejmu jednym z bardziej stabilnych finansowo wśród czołowych przedstawicieli polskiej sceny politycznej.

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