Julita Dziedzic-Bogucka wykonywała obowiązki w Zamiejscowym Wydziale Prokuratury Krajowej w Szczecinie, gdzie prowadzone są postępowania dotyczące między innymi zorganizowanych grup przestępczych, przestępczości gospodarczej oraz korupcyjnej. Kilka dni temu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podpisał decyzję o zakończeniu jej delegacji.

Informację potwierdziła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Jak przekazała, minister skorzystał z uprawnień przewidzianych w obowiązujących przepisach. Jednocześnie zaznaczono, że tego rodzaju decyzje personalne nie wymagają uzasadnienia, a odwołanie z delegacji następuje z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

W praktyce oznacza to powrót prokuratorki do struktur Prokuratury Okręgowej po zakończeniu okresu delegowania do Prokuratury Krajowej.

Komentarz Zbigniewa Boguckiego po decyzji Waldemara Żurka

Sprawa nabrała dodatkowego wymiaru politycznego ze względu na funkcję pełnioną przez męża prokuratorki. Zbigniew Bogucki od sierpnia 2025 r. kieruje Kancelarią Prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej był między innymi wojewodą zachodniopomorskim oraz posłem Prawa i Sprawiedliwości.

Poproszony przez „Fakt” o komentarz do decyzji ministra sprawiedliwości, ograniczył się do krótkiej wypowiedzi.

„Pan minister Żurek jest osobliwą postacią” – stwierdził szef Kancelarii Prezydenta.

Nie odniósł się natomiast szerzej do powodów odwołania swojej żony ani do konsekwencji tej decyzji dla jej dalszej kariery zawodowej.

Głośna sprawa Stanisława Gawłowskiego

Nazwisko Julity Dziedzic-Boguckiej pojawiało się w mediach już wcześniej, głównie przy okazji wieloletniego śledztwa dotyczącego tzw. afery melioracyjnej. Postępowanie dotyczyło nieprawidłowości przy przetargach prowadzonych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Jedną z centralnych postaci sprawy był senator Stanisław Gawłowski. W toku śledztwa doszło m.in. do jego zatrzymania, tymczasowego aresztowania oraz przeszukań prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuraturę.

Polityk wielokrotnie zarzucał Boguckim zaangażowanie w działania wymierzone przeciwko niemu i twierdził, że sprawa miała charakter polityczny. Zarzuty te konsekwentnie odpierał Zbigniew Bogucki.

W ubiegłym roku wyjaśniał, że jego żona uczestniczyła jedynie w jednej czynności procesowej związanej ze sprawą. Jak podkreślał, chodziło wyłącznie o przeszukanie jednego z lokali, podczas gdy równolegle podobne działania były prowadzone w wielu miejscach przez inne zespoły śledcze.

Bogucki przekonywał również, że przypisywanie jego rodzinie politycznych motywacji było próbą nadania postępowaniu karnego charakteru politycznego.

Szerszy kontekst zmian w prokuraturze

Decyzja wobec Julity Dziedzic-Boguckiej wpisuje się w trwające od wielu miesięcy zmiany kadrowe prowadzone przez kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej. Od początku reform po zmianie władzy dochodziło do licznych odwołań delegowanych prokuratorów oraz zmian na stanowiskach kierowniczych.

Ministerstwo argumentuje, że działania te mają służyć odbudowie niezależności prokuratury oraz weryfikacji decyzji personalnych podejmowanych w poprzednich latach. Krytycy tych działań wskazują natomiast, że część zmian może być postrzegana jako element politycznego sporu wokół wymiaru sprawiedliwości.

W przypadku Julity Dziedzic-Boguckiej oficjalnego uzasadnienia decyzji nie przedstawiono, ponieważ przepisy nie nakładają takiego obowiązku przy odwołaniu z delegacji. Wiadomo jedynie, że po upływie okresu wypowiedzenia będzie wykonywała obowiązki w Prokuraturze Okręgowej.

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