Informacje opublikowane przez Sławomira Mentzena, a analizowane przez Bankier.pl, pokazują, że jednym z najcenniejszych elementów jego majątku pozostają aktywa zgromadzone w fundacji rodzinnej. Sam polityk podkreślił, że nie miał obowiązku ich ujawniania, jednak zdecydował się to zrobić, argumentując to potrzebą zwiększenia przejrzystości życia publicznego.

Miliony złotych zgromadzone w fundacji rodzinnej

Największą uwagę zwracają aktywa należące do Fundacji Rodzinnej Mentzen. Według przedstawionych danych fundacja posiada ponad 1,31 mln zł gotówki. To jednak tylko część jej majątku.

Znacznie większą wartość mają udziały w przedsiębiorstwach. Fundacja posiada akcje spółki Mentzen SA wycenione na blisko 26 mln zł. Dodatkowo w jej portfelu znajdują się akcje Mex Polska SA o wartości niemal 43 tys. zł.

Fundacje rodzinne od kilku lat stają się w Polsce popularnym narzędziem służącym do ochrony i sukcesji majątku. Przepisy regulujące ich funkcjonowanie obowiązują od 2023 r. i pozwalają przedsiębiorcom na przekazywanie majątku kolejnym pokoleniom bez konieczności rozdrabniania własności biznesu. Temat ten był wielokrotnie przedmiotem debat parlamentarnych i analiz publikowanych przez Sejm RP oraz ekspertów rynku finansowego.

Kryptowaluty nadal warte fortunę

Jednym z najbardziej wartościowych składników prywatnego majątku lidera Konfederacji pozostają kryptowaluty. Ich wartość rynkowa zmniejszyła się jednak względem poprzedniego oświadczenia.

Jeszcze rok wcześniej cyfrowe aktywa były wyceniane na około 13 mln zł. Obecnie ich wartość wynosi około 10,5 mln zł. Oznacza to spadek o około 2,5 mln zł, co pokazuje skalę wahań charakterystycznych dla rynku kryptowalut.

Jednocześnie wzrosły tradycyjne oszczędności polityka. Stan środków pieniężnych zwiększył się z 738 tys. zł do 901 tys. zł. Bez zmian pozostały natomiast zasoby walut obcych, obejmujące około 15 tys. euro, 1,5 tys. dolarów amerykańskich oraz 165 funtów szterlingów.

W portfelu inwestycyjnym Sławomira Mentzena znajdują się także jednostki uczestnictwa funduszu Rockbridge Obligacji Aktywny 2. Ich wartość została określona na 5 mln zł.

Dochody z działalności gospodarczej i spółek

Znaczącym źródłem przychodów pozostaje działalność gospodarcza prowadzona przez polityka. W analizowanym okresie przyniosła ona ponad 961 tys. zł dochodu.

Dodatkowo dochód ze spółki Mentzen Legal został oszacowany na około 240 tys. zł. Warto zwrócić uwagę, że deklarowany wkład własny wynosił jedynie 100 zł.

Jak wynika z oświadczenia majątkowego, poseł pełni funkcje członka zarządu lub prezesa w czterech spółkach. Nie pobiera jednak z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Wśród dochodów wykazano również dietę parlamentarną, której wysokość wzrosła do niemal 9,5 tys. zł.

Nieruchomości warte kilka milionów złotych

Znaczącą część majątku stanowią nieruchomości. Najcenniejszą z nich jest dom o powierzchni 370 mkw., położony na działce liczącej 1100 mkw. Wartość tej nieruchomości została określona na 3,7 mln zł. Rok wcześniej była wyceniana na 3,5 mln zł.

Poseł wykazał także mieszkanie o powierzchni 107 mkw., którego wartość wzrosła z 750 tys. zł do 900 tys. zł.

W oświadczeniu znalazła się również niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 1500 mkw. Obecnie wyceniana jest na 2,5 mln zł wobec 2,3 mln zł rok wcześniej.

Dodatkowo polityk posiada miejsce parkingowe w garażu wielostanowiskowym o powierzchni 15 mkw. warte 40 tys. zł.

Mercedes, Volvo i wyposażenie domu

Choć Sławomir Mentzen zaznaczył, że nie jest właścicielem samochodów, posiada prawo użytkowania dwóch aut z 2022 r. Są to Mercedes klasy E Coupe wyceniony na 300 tys. zł oraz Volvo XC90 warte 340 tys. zł.

Interesującym elementem oświadczenia są również ruchomości o znacznej wartości. Wśród nich znalazły się m.in. zabudowa kuchenna wyceniona na 120 tys. zł, stół wart 12 tys. zł, dwa regały wycenione odpowiednio na 17 tys. zł i 22 tys. zł oraz kanapa o wartości 18,4 tys. zł.

Poseł wykazał również trzy torebki, których wartość oszacowano na 17 tys. zł, 14,5 tys. zł i 10,5 tys. zł. Pozostałe wyposażenie mieszkania i sprzęt elektroniczny zostały łącznie wycenione na około 200 tys. zł.

Akcje giełdowe i inwestycje w spółki

W swoim portfelu inwestycyjnym lider Konfederacji posiada również akcje kilku spółek notowanych na rynku kapitałowym.

Wśród nich znajdują się:

7500 akcji Mirbud SA o wartości 111 150 zł,

1000 akcji Figenen Capital SA o wartości 488 zł,

1450 akcji Pure Biologics o wartości 5164 zł,

jedna akcja Mex Polska SA o wartości 3,87 zł,

jedna akcja Mentzen SA o wartości 38,4 zł.

Takie rozproszenie aktywów pokazuje, że poza działalnością biznesową polityk utrzymuje także klasyczny portfel inwestycyjny obejmujący różne sektory gospodarki.

V-dolce z Fortnite i zobowiązania finansowe

Jednym z najbardziej nietypowych elementów oświadczenia majątkowego są V-dolce, czyli wirtualna waluta wykorzystywana w popularnej grze Fortnite.

Rok wcześniej polityk wykazał 45 tys. V-dolców o wartości około 1,6 tys. zł. Obecnie ich liczba spadła do 20 tys., co odpowiada kwocie około 600 zł.

W części dotyczącej zobowiązań finansowych wykazano kredyt hipoteczny w PKO BP, do spłaty którego pozostało około 305 tys. zł. Dodatkowo Sławomir Mentzen zaciągnął pożyczkę w wysokości 400 tys. zł od własnej fundacji rodzinnej.

Jednocześnie sam występuje w roli wierzyciela. Oświadczenie wskazuje na dwie pożyczki udzielone osobom fizycznym o wartości 300 tys. zł i 60 tys. zł oraz dwie pożyczki dla osób prawnych na kwoty 2 mln zł i 50 tys. zł.

Szczegółowe dane zawarte w oświadczeniu majątkowym pokazują, że majątek lidera Konfederacji opiera się przede wszystkim na aktywach biznesowych, fundacji rodzinnej, inwestycjach finansowych oraz rynku kryptowalut, których wartość wielokrotnie przewyższa wartość posiadanych nieruchomości.

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