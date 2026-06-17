Dofinansowanie do deszczówki 2026 - wnioski już od 22 czerwca. Jakie warunki trzeba spełnić? Program Mikroretencja 2026

Czym jest program Mikroretencja 2026?

Mikroretencja to nowa nazwa znanego wcześniej programu Moja Woda. Program został uruchomiony 1 czerwca 2026 i ma zachęcać właścicieli domów jednorodzinnych do inwestowania w rozwiązania umożliwiające zbieranie oraz wykorzystywanie deszczówki.

Zebrana woda może być wykorzystywana nie tylko do podlewania ogrodu, nadaje się również do wielu innych zastosowań gospodarczych, takich jak sprzątanie, mycie narządzi ogrodniczych, samochodów czy spłukiwanie toalet.

Program ma także znaczenie dla ochrony środowiska. Zatrzymywanie wody opadowej pomaga ograniczyć skutki suszy i upałów, a jednocześnie zmniejsza ryzyko lokalnych podtopień po intensywnych opadach.

Na realizację programu przeznaczono 173 mln zł. z funduszy europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) 2021-2027.

Na co można dostać dofinansowanie z programu Mikroretencja?

Wsparcie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę oraz uruchomienie instalacji związanych z zatrzymywaniem i wykorzystywaniem wód opadowych. Dotacje można otrzymać m.in. na:

instalacje do zbierania wód opadowych z dachów, chodników i innych powierzchni nieprzepuszczalnych.

rozwiązania służące retencjonowaniu wody w gruncie, tj. studnie chłonne, drenaże, skrzynki rozsączające czy zbiorniki otwarte.

zakup szczelnych zbiorników do magazynowania deszczówki o łącznej pojemności co najmniej 2 m 3 .

. urządzenia umożliwiające wykorzystanie zgromadzonej wody, w tym pompy, zraszacze i inne systemy dystrybucji wody do nawadniania ogrodu lub zastosowań domowych.

Ile wynosi dofinansowanie do deszczówki w 2026 roku?

W ramach programu Mikroretencja można otrzymać refundację do 90% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 8000 zł.

Dofinansowanie jest przyznawane na przedsięwzięcia już zakończone. Oznacza to, że najpierw trzeba ponieść wydatki i zrealizować inwestycję, a dopiero później złożyć wniosek o zwrot części kosztów. Do dokumentów należy dołączyć faktury potwierdzające poniesione wydatki.

Refundacja może objąć koszty poniesione również od 1 lipca 2024. Oznacza to, że część właścicieli nieruchomości będzie mogła odzyskać pieniądze za instalację wykonaną wcześniej, pod warunkiem, że nie korzystali już z innych dopłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zachowali wszystkie niezbędne dokumenty, aby udowodnić koszty poniesione na inwestycje.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dopłatę?

Program przewiduje kilka podstawowych warunków, które musi spełnić inwestycja:

minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2000 zł.

łączna pojemność zbiorników do magazynowania deszczówki musi wynosić co najmniej 2 m 3 .

do magazynowania deszczówki musi wynosić . powierzchnia, z której retencjonowana jest woda, musi mieć minimum 50 m².

Kto może dostać dotację z programu Mikroretencja?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

właściciele domów jednorodzinnych,

współwłaściciele domów jednorodzinnych,

użytkownicy wieczyści nieruchomości z domami jednorodzinnymi.

Z programu mogą skorzystać również właściciele domów będących jeszcze w budowie. W takim przypadku budynek musi zostać oddany do użytkowania przed złożeniem dokumentów o wypłatę środków.

Warto pamiętać, że wsparcie nie zostanie przyznane nieruchomości, która wcześniej otrzymała dofinansowanie z programu Moja Woda.

Dodatkowo instalacje objęte dotacją nie mogą służyć prowadzeniu działalności gospodarczej ani rolniczej.

Kiedy rusza nabór wniosków do programu Mikroretencja 2026?

Nabór wniosków rozpocznie się 22 czerwca 2026 roku. Dokumenty będzie można składać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które realizują program na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowisk

Dlaczego warto zbierać deszczówkę?

Eksperci podkreślają, że dobrze zaprojektowany system zagospodarowania deszczówki może znacząco ograniczyć zużycie wody z sieci. W zależności od wielkości domu, liczby mieszkańców czy sposobu korzystania z wody oszczędności mogą być bardzo odczuwalne.

Dodatkową korzyścią jest zwiększenie odporności posesji na skutki suszy oraz ograniczenie odpływu wód opadowych do kanalizacji deszczowej czy rowów melioracyjnych. Dzięki temu więcej wody pozostaje na działce i może zostać wykorzystane później np. do podlewania ogrodu.