Dokument opublikowany przez Kancelarię Sejmu pokazuje, że Antoni Macierewicz uzyskał w 2025 r. 109 344 zł emerytury. Oznacza to średnio ponad 9 tys. zł miesięcznie.

To jednak tylko część jego przychodów. Z tytułu wykonywania mandatu poselskiego otrzymał niemal 140 tys. zł uposażenia. Dodatkowo pobierał diety parlamentarne, których wartość wyniosła około 46 tys. zł.

Łącznie dochody związane z pełnieniem funkcji publicznych oraz świadczeniem emerytalnym przekroczyły 295 tys. zł brutto w skali roku. Takie wpływy pozwalają nie tylko na bieżące utrzymanie, lecz także na systematyczne budowanie kapitału inwestycyjnego.

Obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne w portfelu posła PiS

Największą pozycję wśród aktywów finansowych Antoniego Macierewicza stanowią obligacje skarbowe. W oświadczeniu majątkowym wykazał papiery wartościowe o wartości 482 tys. zł.

Polityk nie ogranicza się jednak wyłącznie do tej formy lokowania oszczędności. Wśród zgromadzonych aktywów znalazły się również jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. W PKO TFI zgromadził niemal 50 tys. zł, natomiast kolejny fundusz inwestycyjny wart jest około 20,5 tys. zł.

Jednocześnie w rubryce dotyczącej środków pieniężnych wykazał niespełna 8 tys. zł gotówki i oszczędności zgromadzonych na rachunkach.

Struktura majątku wskazuje, że większość kapitału została ulokowana w instrumentach finansowych, a nie pozostaje w formie nieoprocentowanych oszczędności.

Nieruchomości należące do małżonki Antoniego Macierewicza

W części dotyczącej nieruchomości uwagę zwraca fakt, że najważniejsze składniki majątku nieruchomego pozostają własnością żony parlamentarzysty.

Chodzi przede wszystkim o mieszkanie o powierzchni 55 mkw. Jego wartość została oszacowana na kwotę od 600 tys. do 700 tys. zł.

Ponadto małżonka posła posiada działkę o powierzchni 0,09 ha. Znajduje się na niej drewniany dom o powierzchni 40 mkw., którego wartość określono na około 80–100 tys. zł.

Takie dane są zgodne z informacjami zawartymi w oświadczeniu majątkowym opublikowanym przez Sejm.

Toyota Corolla i brak zobowiązań finansowych

Antoni Macierewicz wykazał również samochód osobowy marki Toyota Corolla z 2022 r.

W ostatnich miesiącach wokół polityka pojawiały się informacje związane z utratą prawa jazdy, co oznacza, że obecnie nie może samodzielnie prowadzić pojazdu. Fakt ten nie wpływa jednak na samą wartość majątku wykazanego w dokumentach.

Istotną informacją jest natomiast brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych. W oświadczeniu nie wskazano kredytów, pożyczek ani innych długów. Oznacza to, że zgromadzone aktywa nie są obciążone zadłużeniem.

Oświadczenia majątkowe posłów pod szczególną obserwacją

Coroczne oświadczenia majątkowe parlamentarzystów od lat budzą zainteresowanie opinii publicznej. Dokumenty publikowane przez Sejm pozwalają prześledzić źródła dochodów, stan oszczędności, inwestycje, posiadane nieruchomości oraz ewentualne zobowiązania finansowe osób sprawujących funkcje publiczne.

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