MOPS: Praktyka w 2026 r. przyznawania zasiłku celowego. [Przykłady]

1. Zasiłki celowe

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i leczenia , ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Ważne W przepisach użyty jest zwrot "w szczególności", co oznacza otwarty katalog wydatków, które można sfinansować z zasiłku celowego otrzymanego w MOPS.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

2. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

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3. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy

Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Zobaczmy na przykładzie MOPS w Dąbrowie Górniczej jak wygląda praktyka przyznawania zasiłku celowego:

Źródło: Zasady przyznawania zasiłków celowych, okresowych i gorącego posiłku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej od stycznia 2026

Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy finansowej wynoszą:

1010,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej. 823,00 zł - dla osoby w rodzinie.

Zasiłki celowe

Zasiłek celowy z przeznaczeniem na wydatki związane z leczeniem, w tym na realizację recept (należy przedłożyć recepty w formie papierowej lub e-recepty wcześniej wycenione w aptece) w części lub całości do 50,00 zł na osobę miesięcznie.

W rodzinie wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty 100,00 zł miesięcznie. Systematyczne składanie wniosków o tę formę pomocy wymaga przedłożenia przez osobę zainteresowaną zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego konieczność stosowania leków przez dłuższy czas ze wskazaniem tego okresu.

Zakup leków należy udokumentować przedstawiając imienną fakturę z apteki opiewającą na kwotę udzielonej pomocy.

Brak powyższego potwierdzenia uniemożliwi ubieganie się o tę formę pomocy do czasu przedstawienia pracownikowi socjalnemu potwierdzenia zakupu leków na brakującą kwotę z własnych środków poprzez okazanie kserokopii recepty oraz potwierdzenia jej realizacji w formie imiennej faktury.

Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wysokości 6 zł dziennie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dla dzieci nie uczęszczających do placówek oświatowych oraz młodzieży do 21 roku życia (w przypadku osób niepełnosprawnych do 24 roku życia) uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych, specjalnych oraz artystycznych, w których nie jest prowadzone dożywianie w stołówkach, z rodzin, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 1646,00 zł.

Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wysokości 6 zł dziennie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dla osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym tj. całkowita niezdolność do pracy lub całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, jeżeli dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 2020,00 zł lub na osobę w rodzinie tj. 1646,00 zł i osoba nie korzysta z posiłku w placówce wsparcia dziennego lub jadłodajni. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wysokości 6 zł dziennie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dla osób uprawnionych do zasiłku stałego z tytułu wieku (kobiety 60 lat i więcej, mężczyźni 65 lat i więcej) jeżeli dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 2020,00 zł lub na osobę w rodzinie tj. 1646,00 zł i osoba nie korzysta z posiłku w placówce wsparcia dziennego lub jadłodajni. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny do wysokości 50% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami jw dla osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza 2525,00 zł netto. Zasiłek nie będzie przyznawany osobom, które korzystają z dodatku mieszkaniowego.

Powyższą pomoc przyznaje się do dnia 31.12.2026 r.

Zasiłek celowy na zaspokojenie potrzeb osób i rodzin wynikających z kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

Wysokość zasiłku ustalona będzie indywidualnie, zgodnie z postanowieniami kontraktu lub indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.