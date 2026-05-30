Po analizie obowiązujących przepisów i szeregu konsultacji z organizacjami harcerskimi i pozostałymi podmiotami zajmującymi się organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży resort edukacji postanowił wprowadzić zmiany, które mają wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa. Dlatego 29 maja opublikowane zostało rozporządzenie Ministerstwa Edukacji z 27 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży – informuje portal prawo.pl. Nowelizacja wejdzie w życie 6 czerwca.

Nowa odsłona kursów dla kierowników i wychowawców kolonijnych

Spore zmiany dotyczyć będą kierowników i wychowawców kolonijnych. Otrzymanie uprawnień nie będzie już tak proste, a chętni będą musieli zadać sobie nieco trudu. Ministerstwo Edukacji postanowiło doprecyzować przepisy dotyczące kursów i wyeliminować nieprawidłowości.

Nie zmieni się to, że program kursu będzie tak, jak obecnie zawierał część teoretyczną – wykłady oraz część praktyczną. Będzie możliwość odbycia części teoretycznej zdalnie. Są jednak warunki. Zajęcia muszą odbywać się za pośrednictwem platformy, czy też komunikatora w czasie rzeczywistym, tak, by uczestnik miał możliwość zabrania głosu i zadawania pytań. Resort edukacji postanowił, że zajęcia praktyczne odbywać się będą wyłącznie w formule stacjonarnej. Dzięki temu organizacja kursów wyłącznie w formule online ma zostać ukrócona.

Zwiększenie bezpieczeństwa nad wodą po bolesnych lekcjach z przeszłości

Ministerstwo Edukacji ujęło w nowelizacji także kwestie związane z bezpieczeństwem nad wodą. Jedną z najistotniejszych zmian jest całkowity zakaz nocnych kąpieli. To nauczka po tragicznych wydarzeniach z wakacji ubiegłego roku, gdy 15-letni harcerz utonął podczas nocnej próby przepłynięcia jeziora Ośno w ramach zdobywania nowych sprawności.

Tego, by uczestnicy kolonii czy obozów korzystali z kąpielisk wyłącznie w godzinach wskazanych w regulaminie, będą musieli dopilnować kierownicy. Jeżeli takie godziny nie zostały określone, to również na kierownikach spoczywać będzie obowiązek dopilnowania, by kąpiele nie odbywały się po zmroku.

Również na wychowawców zostaną nałożone nowe obowiązki. To oni będą musieli zapoznać dzieci i młodzież z regulaminem korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego, w szczególności z zasadami korzystania z kąpieliska i godzinami jego funkcjonowania. Jeśli takie zasady nie będą określone w regulaminie, to oznacza, że na wychowawcach spoczywa obowiązek poinformowania uczestników wypoczynku, że do wody można wchodzić wyłącznie od wschodu do zachodu słońca.

Nowe wzory karty kwalifikacji uczestnika

W nowelizacji przepisów resort edukacji postawił także na zmiany w samym wzorze karty kwalifikacji uczestnika wypoczynku. Nowy wzór ma pomóc organizatorom wypoczynku w podjęciu decyzji, czy uczestnik może zostać zakwalifikowany do uczestnictwa w obozach i koloniach, a także dopasowaniu formy wypoczynku do stanu zdrowia i potrzeb dzieci i młodzieży.

Nowy wzór karty zawiera sporo informacji na temat zdrowia uczestników. Chodzi między innymi o choroby przewlekłe, przyjmowane na stałe leki i ich dawki, a także informacje dotyczące noszenia okularów, soczewek czy aparatów ortodontycznych. Do karty trzeba będzie także wpisać uczulenia na leki, pokarmy, jady owadów i pyłki, a także to, czy uczestnik cierpi na chorobę lokomocyjną. Znajdą się tam też ważne wskazówki dotyczące diety uczestników wypoczynku.

Nowy wzór karty kwalifikacyjnej uwzględnia także stronę emocjonalną uczestników. Będzie można wpisać fobie, lęki (na przykład lęk wysokości, strach przed wodą, czy owadami). Znowelizowane rozporządzenie zawiera także przepisy przejściowe dotyczące karty kwalifikacyjnych. Zgodnie z nim karty kwalifikacji, które organizator wypoczynku wydał rodzicom lub pełnoletnim uczestnikom wyjazdów przed wejściem w życie rozporządzenia, zachowują ważność.