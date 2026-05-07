Szacunki oparte na danych demograficznych pokazują skalę: może chodzić nawet o ok. 50–55 tys. osób tylko w jednym miesiącu. Sprawdzamy, kto faktycznie dostanie pieniądze, kto wypadnie z systemu i gdzie pojawiają się najczęstsze rozczarowania.

Nie ma jednego oficjalnego komunikatu z dokładną liczbą. ZUS nie publikuje miesięcznych prognoz dotyczących nowych 75-latków zyskujących prawo do dodatku pielęgnacyjnego, dlatego trzeba sięgnąć do danych demograficznych. Rocznik, który kończy 75 lat w 2026 roku, to osoby urodzone w 1951 r. Według danych GUS było to ponad 780 tys. urodzeń w skali całego roku. Przy równomiernym rozkładzie daje to około:

ok. 65 tys. osób miesięcznie (urodzenia)

po uwzględnieniu zgonów – realnie ok. 50–55 tys. osób żyjących dziś

Warto jednak zachować ostrożność: nie każdy z tej grupy stanie się beneficjentem ZUS. Powody są konkretne:

część seniorów pobiera świadczenia z innych systemów (np. KRUS),

część już wcześniej miała dodatek (np. z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji),

część nie ma prawa do emerytury lub renty z ZUS.

To sprawia, że liczba nowych wypłat będzie niższa niż liczba nowych 75-latków. Mimo to, kwota może robić wrażenie. Przy założeniu 50 tys. nowych osób miesięcznie, miesięczny koszt nowych dodatków to ok. 18 mln zł, a roczny efekt (dla jednego rocznika) to setki milionów złotych.

Od 1 marca 2026 r. dodatek pielęgnacyjny wynosi dokładnie 366,68 zł miesięcznie. To efekt corocznej waloryzacji, która obejmuje wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe. Mechanizm jest prosty: ZUS podnosi świadczenia na podstawie inflacji oraz części realnego wzrostu wynagrodzeń. W efekcie dodatek rośnie co roku – choć zazwyczaj o kilkanaście–kilkadziesiąt złotych. Co istotne, to świadczenie nie jest uzależnione od dochodu. Nie ma progów, limitów ani mechanizmu „złotówka za złotówkę”.

Tu działa jeden z najprostszych mechanizmów w systemie: ZUS przyznaje dodatek z urzędu – bez wniosku. Warunek jest jednak konkretny: trzeba mieć prawo do emerytury lub renty z ZUS. Po jego spełnieniu ZUS sam identyfikuje ukończenie 75 lat - nie trzeba składać dokumentów czy przedstawiać zaświadczeń lekarskich, a pieniądze pojawiają się razem z emeryturą.

Sam wiek nie wystarcza. System działa tylko wobec osób, które są już w ZUS-owskim systemie świadczeń. Najczęstsze sytuacje wykluczające to:

brak emerytury lub renty z ZUS,

pobieranie świadczeń z KRUS lub systemów mundurowych,

wcześniejsze pobieranie dodatku (brak „nowej” wypłaty),

pobyt w zakładzie opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.

Ten ostatni punkt bywa szczególnie problematyczny. Jeśli senior przebywa w placówce opiekuńczej finansowanej ze środków publicznych przez większość miesiąca, ZUS może wstrzymać wypłatę dodatku.

Kiedy dokładnie pieniądze trafią do seniorów w maju? Terminy wypłat dodatku pielęgnacyjnego

Dodatek pielęgnacyjny nie ma osobnego harmonogramu wypłat. ZUS przekazuje go razem z emeryturą lub rentą w standardowych terminach (np. 1., 5., 10., 15., 20., 25. dzień miesiąca). Dla osoby, która kończy 75 lat w maju, dodatek pojawia się od miesiąca ukończenia wieku, a pierwsza wypłata następuje w najbliższym terminie świadczenia. Nie ma opóźnienia ani „okresu oczekiwania”.

Przykład Pani Maria pobiera emeryturę z ZUS i kończy 75 lat 12 maja. Co się dzieje dalej? ZUS automatycznie przyznaje dodatek (pani Maria nie składa żadnego wniosku), a 20 maja (jej termin wypłaty) seniorka dostaje już wyższą kwotę. Na koncie pani Marii pojawia się emerytura + 366,68 zł dodatku. W identycznej sytuacji są dziesiątki tysięcy seniorów każdego miesiąca.

W większości przypadków – nie. Wniosek dotyczy tylko jednej grupy osób poniżej 75 lat, które mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji. Wtedy trzeba:

złożyć wniosek do ZUS,

dołączyć zaświadczenie lekarskie (OL-9),

przejść procedurę orzeczniczą.

Po ukończeniu 75 lat cała procedura znika – działa automat.

To częsty błąd seniorów i ich rodzin. System przewiduje dwie formy wsparcia:

dodatek pielęgnacyjny (ZUS),

zasiłek pielęgnacyjny (gmina).

Nie można pobierać obu jednocześnie. Jeśli ZUS przyzna dodatek, to trzeba poinformować gminę i zasiłek zostaje wstrzymany. Brak zgłoszenia może skończyć się koniecznością zwrotu pieniędzy.

