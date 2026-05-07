W maju 2026 roku kolejna duża grupa seniorów przekroczy granicę 75 lat, a to oznacza automatyczny dostęp do pieniędzy z ZUS. Stawka jest już znana – 366,68 zł miesięcznie dodatku pielęgnacyjnego. Problem w tym, że nie każdy, kto osiągnie ten wiek, zobaczy przelew.
Szacunki oparte na danych demograficznych pokazują skalę: może chodzić nawet o ok. 50–55 tys. osób tylko w jednym miesiącu. Sprawdzamy, kto faktycznie dostanie pieniądze, kto wypadnie z systemu i gdzie pojawiają się najczęstsze rozczarowania.
Ile osób w maju 2026 kończy 75 lat i może dostać dodatek z ZUS?
Nie ma jednego oficjalnego komunikatu z dokładną liczbą. ZUS nie publikuje miesięcznych prognoz dotyczących nowych 75-latków zyskujących prawo do dodatku pielęgnacyjnego, dlatego trzeba sięgnąć do danych demograficznych. Rocznik, który kończy 75 lat w 2026 roku, to osoby urodzone w 1951 r. Według danych GUS było to ponad 780 tys. urodzeń w skali całego roku. Przy równomiernym rozkładzie daje to około:
- ok. 65 tys. osób miesięcznie (urodzenia)
- po uwzględnieniu zgonów – realnie ok. 50–55 tys. osób żyjących dziś
Warto jednak zachować ostrożność: nie każdy z tej grupy stanie się beneficjentem ZUS. Powody są konkretne:
- część seniorów pobiera świadczenia z innych systemów (np. KRUS),
- część już wcześniej miała dodatek (np. z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji),
- część nie ma prawa do emerytury lub renty z ZUS.
To sprawia, że liczba nowych wypłat będzie niższa niż liczba nowych 75-latków. Mimo to, kwota może robić wrażenie. Przy założeniu 50 tys. nowych osób miesięcznie, miesięczny koszt nowych dodatków to ok. 18 mln zł, a roczny efekt (dla jednego rocznika) to setki milionów złotych.
Dodatek pielęgnacyjny 2026 – ile wynosi i skąd ta kwota 366,68 zł?
Od 1 marca 2026 r. dodatek pielęgnacyjny wynosi dokładnie 366,68 zł miesięcznie. To efekt corocznej waloryzacji, która obejmuje wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe. Mechanizm jest prosty: ZUS podnosi świadczenia na podstawie inflacji oraz części realnego wzrostu wynagrodzeń. W efekcie dodatek rośnie co roku – choć zazwyczaj o kilkanaście–kilkadziesiąt złotych. Co istotne, to świadczenie nie jest uzależnione od dochodu. Nie ma progów, limitów ani mechanizmu „złotówka za złotówkę”.
Kto dostaje dodatek pielęgnacyjny automatycznie po 75. roku życia?
Tu działa jeden z najprostszych mechanizmów w systemie: ZUS przyznaje dodatek z urzędu – bez wniosku. Warunek jest jednak konkretny: trzeba mieć prawo do emerytury lub renty z ZUS. Po jego spełnieniu ZUS sam identyfikuje ukończenie 75 lat - nie trzeba składać dokumentów czy przedstawiać zaświadczeń lekarskich, a pieniądze pojawiają się razem z emeryturą.
Dlaczego nie każdy 75-latek dostanie dodatek pielęgnacyjny z ZUS?
Sam wiek nie wystarcza. System działa tylko wobec osób, które są już w ZUS-owskim systemie świadczeń. Najczęstsze sytuacje wykluczające to:
- brak emerytury lub renty z ZUS,
- pobieranie świadczeń z KRUS lub systemów mundurowych,
- wcześniejsze pobieranie dodatku (brak „nowej” wypłaty),
- pobyt w zakładzie opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.
Ten ostatni punkt bywa szczególnie problematyczny. Jeśli senior przebywa w placówce opiekuńczej finansowanej ze środków publicznych przez większość miesiąca, ZUS może wstrzymać wypłatę dodatku.
Kiedy dokładnie pieniądze trafią do seniorów w maju? Terminy wypłat dodatku pielęgnacyjnego
Dodatek pielęgnacyjny nie ma osobnego harmonogramu wypłat. ZUS przekazuje go razem z emeryturą lub rentą w standardowych terminach (np. 1., 5., 10., 15., 20., 25. dzień miesiąca). Dla osoby, która kończy 75 lat w maju, dodatek pojawia się od miesiąca ukończenia wieku, a pierwsza wypłata następuje w najbliższym terminie świadczenia. Nie ma opóźnienia ani „okresu oczekiwania”.
Przykład
Pani Maria pobiera emeryturę z ZUS i kończy 75 lat 12 maja. Co się dzieje dalej? ZUS automatycznie przyznaje dodatek (pani Maria nie składa żadnego wniosku), a 20 maja (jej termin wypłaty) seniorka dostaje już wyższą kwotę. Na koncie pani Marii pojawia się emerytura + 366,68 zł dodatku. W identycznej sytuacji są dziesiątki tysięcy seniorów każdego miesiąca.
Czy trzeba składać wniosek o dodatek pielęgnacyjny do ZUS?
W większości przypadków – nie. Wniosek dotyczy tylko jednej grupy osób poniżej 75 lat, które mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji. Wtedy trzeba:
- złożyć wniosek do ZUS,
- dołączyć zaświadczenie lekarskie (OL-9),
- przejść procedurę orzeczniczą.
Po ukończeniu 75 lat cała procedura znika – działa automat.
Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny – dlaczego nie można mieć obu?
To częsty błąd seniorów i ich rodzin. System przewiduje dwie formy wsparcia:
- dodatek pielęgnacyjny (ZUS),
- zasiłek pielęgnacyjny (gmina).
Nie można pobierać obu jednocześnie. Jeśli ZUS przyzna dodatek, to trzeba poinformować gminę i zasiłek zostaje wstrzymany. Brak zgłoszenia może skończyć się koniecznością zwrotu pieniędzy.
Podstawa prawna i dokumenty
- Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (art. 75)
- Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
- Rocznik Demograficzny GUS 2025
