Marcin Romanowski już wkrótce może znaleźć się w rękach polskich śledczych. Podstawą do działań jest wydany przez Prokuraturę Krajową w grudniu 2024 list gończy oraz postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu byłego wiceministra sprawiedliwości.

Tajemnica pobytu Romanowskiego wyjaśniona

Jak ustalili autorzy podcastu „W związku ze śledztwem” Marcin Romanowski widziany był dwukrotnie w Serbii i raz w Chorwacji. Według informatorów byłemu wiceministrowi sprawiedliwości zaczynają się kurczyć oszczędności, a to oznacza, że ma coraz mniejsze pole do ukrywania się przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

W poszukiwaniach mają także pomagać węgierskie służby. To dzięki ich sygnałom wiadomo, że Romanowski miał opuścić Węgry i udać się do Serbii. W ocenie polskich służb zatrzymanie Romanowskiego jest kwestią czasu.