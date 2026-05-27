Wiadomo, gdzie „ukrył się” Marcin Romanowski. Były wiceminister sprawiedliwości po opuszczeniu Węgier miał znaleźć schronienie na Bałkanach. Był widziany w Chorwacji i Serbii – wynika z ustaleń autorów podcastu „W związku ze śledztwem” Mariusza Gierszewskiego z Radia Zet i Dominiki Długosz z Newsweeka.
Marcin Romanowski już wkrótce może znaleźć się w rękach polskich śledczych. Podstawą do działań jest wydany przez Prokuraturę Krajową w grudniu 2024 list gończy oraz postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu byłego wiceministra sprawiedliwości.
Tajemnica pobytu Romanowskiego wyjaśniona
Jak ustalili autorzy podcastu „W związku ze śledztwem” Marcin Romanowski widziany był dwukrotnie w Serbii i raz w Chorwacji. Według informatorów byłemu wiceministrowi sprawiedliwości zaczynają się kurczyć oszczędności, a to oznacza, że ma coraz mniejsze pole do ukrywania się przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
W poszukiwaniach mają także pomagać węgierskie służby. To dzięki ich sygnałom wiadomo, że Romanowski miał opuścić Węgry i udać się do Serbii. W ocenie polskich służb zatrzymanie Romanowskiego jest kwestią czasu.
