Zmiana wraca w debacie publicznej od lat, ale dopiero teraz pojawiają się konkretne założenia i wstępny harmonogram. Najważniejsze: projekt nadal nie obowiązuje, choć jego wdrożenie jest realnym scenariuszem.

Nowa opłata audiowizualna zamiast abonamentu RTV – na czym polega i kto zapłaci PIT

Od lat problem abonamentu RTV wygląda podobnie: obowiązek istnieje, ale jego egzekwowanie kuleje. Kontrole są rzadkie, a wiele osób nie płaci – często bez konsekwencji. Nowy pomysł ma to odwrócić. Rząd rozważa wprowadzenie powszechnej opłaty audiowizualnej, która:

będzie przypisana do osoby, nie do sprzętu

zostanie powiązana z rozliczeniem PIT lub CIT

trafi pod kontrolę urzędów skarbowych, a nie Poczty Polskiej.

To oznacza fundamentalną zmianę: fiskus nie musi sprawdzać, czy masz telewizor lub radio. Wystarczy, że rozliczasz podatek.

Ile wyniesie nowa opłata audiowizualna 2027 – stawki miesięczne i roczne

Wstępne założenia wskazują na poziom około 8–9 zł miesięcznie od osoby, czyli około 100–110 zł rocznie. Dla wielu osób brzmi to jak niewielka kwota, zwłaszcza w porównaniu z obecnymi stawkami:

1 osoba zapłaci ok. 108 zł rocznie

2 osoby: ok. 216 zł rocznie

4 osoby: nawet 432 zł rocznie.

Właśnie tutaj pojawia się pierwszy zgrzyt. Obecnie gospodarstwo domowe płaci jedną opłatę, niezależnie od liczby osób. Nowy model rozbija ją na jednostki, co dla większych rodzin oznacza wyższe koszty.

Dlaczego Polacy nie płacą abonamentu RTV i jak fiskus to zmieni po reformie

Obecny system opiera się na kontroli prowadzonej przez Pocztę Polską. W praktyce wygląda to tak, że kontroler musi uzyskać zgodę na wejście do mieszkania i musi udowodnić, że urządzenie odbiera sygnał. Postępowania są czasochłonne i rzadkie. W efekcie duża część społeczeństwa nie płaci abonamentu i nie ponosi konsekwencji.

Nowy model eliminuje ten problem. Fiskus działa inaczej: pobiera należności automatycznie, ma dostęp do danych podatkowych i może stosować sankcje jak przy zaległościach podatkowych. Dla wielu osób mogłoby to oznaczać koniec „luki”, która pozwalała unikać opłat.

Kto zapłaci nową opłatę audiowizualną – wiek, zwolnienia i wyjątki 2027

Założenia projektu wskazują, że opłata obejmie osoby w wieku od 26 do 75 lat. Jednocześnie przewidziano zwolnienia dla części grup. Najczęściej wskazywane wyjątki to:

seniorzy powyżej 75 lat

osoby z niepełnosprawnościami

osoby o bardzo niskich dochodach

bezrobotni

młodzi do 26. roku życia.

To w dużej mierze kontynuacja obecnych zasad, choć szczegóły mogą się jeszcze zmienić na etapie legislacyjnym.

Nowa opłata audiowizualna od kiedy – czy wejdzie w życie w 2027 roku

To kluczowe pytanie – i dziś nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Według zapowiedzi rządowych, projekt techniczny ustawy ma zostać dopracowany w najbliższych miesiącach. Jeśli trafi do Sejmu jeszcze w tym roku, realny termin wejścia zmian to 1 stycznia 2027 r. Opóźnienia mogą jednak przesunąć reformę.

Plan zakłada przyjęcie projektu ustawy, przejście pełnej ścieżki legislacyjnej i wdrożenie systemu poboru przez fiskusa. Dopiero wtedy możliwe będzie zniesienie abonamentu RTV. Najwcześniejszy realny termin to 2027 rok, ale wiele zależy od tempa prac i decyzji politycznych.

Abonament RTV vs nowa opłata audiowizualna – ile zapłacimy po zmianach [TABELA]

System Zasada naliczania Przykładowa opłata Abonament RTV od gospodarstwa domowego 30,50 zł miesięcznie Nowa opłata od osoby ok. 8–9 zł miesięcznie Rodzina 4-osobowa obecnie 30,50 zł Rodzina 4-osobowa po zmianach ok. 36 zł

Na pierwszy rzut oka różnice nie są ogromne, ale zmienia się filozofia systemu – każdy płaci indywidualnie.

Nowa opłata audiowizualna a budżet państwa – ile zyska fiskus

Zmiana nie jest tylko kwestią wygody. Chodzi o pieniądze. Dziś system abonamentowy ma niski poziom ściągalności. Nowa opłata ma zwiększyć wpływy do budżetu, ustabilizować finansowanie mediów publicznych i ograniczyć koszty kontroli. Z perspektywy państwa to rozwiązanie bardziej przewidywalne. Z perspektywy obywatela – trudniejsze do uniknięcia.

Czy długi za abonament RTV zostaną umorzone?

Nie. To jeden z najczęściej pomijanych elementów. Zaległości wobec abonamentu RTV:

nadal mogą być egzekwowane

pozostają w gestii Poczty Polskiej

przedawniają się dopiero po kilku latach

Plan zakłada, że roszczenia mogą być dochodzone nawet do końca 2028 roku.

Formalnie ma to być opłata publiczna, ale jej konstrukcja przypomina podatek - jest bowiem obowiązkowa, pobierana przez fiskusa i powiązana z systemem podatkowym. Eksperci zwracają uwagę, że różnica jest głównie formalna, a nie praktyczna. Dla obywatela liczy się jedno: opłata stanie się nieunikniona.

FAQ: abonament RTV likwidacja i nowa opłata audiowizualna – najważniejsze pytania

Czy abonament RTV już został zniesiony? Nie, nadal obowiązuje. Zmiana jest na etapie planów. Czy nowa opłata audiowizualna będzie obowiązkowa dla wszystkich? Dla większości podatników – tak, z wyjątkami dla określonych grup. Czy da się uniknąć nowej opłaty audiowizualnej? Nie w klasyczny sposób – pobór ma być automatyczny przez fiskusa. Czy kwota opłaty za posiadanie telewizora może wzrosnąć? Tak, przewiduje się możliwość waloryzacji w kolejnych latach.

Podstawa prawna i dokumenty