Stres rekrutacyjny, CV i sztuczna inteligencja. OLX Praca wdraża narzędzia oparte na AI które wspierają osoby poszukujące pracy

Stres zaczyna się przed rozmową

Zmiana pracy to dla większości pracowników biurowych doświadczenie emocjonalnie obciążające. Z badania SW Research na zlecenie OLX Praca wynika, że stres towarzyszył aż 86 proc. respondentów, którzy w ostatnim czasie zmienili pracodawcę – w przypadku 36 proc. miał on wysokie natężenie. Jedynie co ósmy badany traktował zmianę pracy jako naturalny etap rozwoju zawodowego.

Skala tego zjawiska jest szczególnie widoczna wśród najmłodszych uczestników rynku pracy. Badanie przeprowadzone wśród przedstawicieli pokolenia Z pokazuje, że 71 proc. z nich odczuwa silny stres już na etapie samego poszukiwania zatrudnienia – jeszcze przed pierwszą rozmową rekrutacyjną. Co więcej, 38 proc. obawia się oceny podczas ćwiczeń prowadzonych z inną osobą. Bariera wejścia na rynek pracy ma dziś zatem wymiar nie tylko kompetencyjny, ale też psychologiczny. Kandydat, który obawia się rozmowy kwalifikacyjnej lub nie wie, jak skutecznie zaprezentować swoje doświadczenie, często rezygnuje z aplikowania na stanowiska, do których faktycznie pasuje.

– Rozmowa rekrutacyjna to swego rodzaju egzamin, podczas którego w bardzo krótkim czasie musimy przekonać potencjalnego pracodawcę, że nasza wiedza, umiejętności i kompetencje są odpowiednie na dane stanowisko. To ogromne wyzwanie nawet dla osób, które już funkcjonują na rynku pracy. Dla tych zaś, którzy dopiero rozpoczynają swoją zawodową drogę, wiąże się to z podwójnym stresem. Z jednej strony często nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego, a z drugiej nie znają zasad procesów rekrutacyjnych – mówi Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy OLX Praca.

Cyfrowi tubylcy boją się AI

Paradoks, który wyłania się z danych OLX Praca, dotyczy bezpośrednio najmłodszych pracowników biurowych. To pokolenie, które swobodnie porusza się w cyfrowym środowisku, a mimo to właśnie ono deklaruje najniższy poziom przygotowania do zmian wynikających z rozwoju sztucznej inteligencji. Na brak gotowości wskazało 29 proc. młodszych specjalistów – więcej niż w pozostałych grupach zawodowych, w których odsetek ten wynosił około 20 proc.

Przekonanie o niewystarczających kompetencjach w obszarze AI bezpośrednio przekłada się na ocenę własnych perspektyw zawodowych. Aż 33 proc. młodszych specjalistów uważa, że sztuczna inteligencja będzie miała negatywny wpływ na ich karierę – to najgorszy wynik spośród wszystkich badanych grup. Dla porównania, wśród managerów wyższego szczebla odsetek ocen negatywnych wynosi 19 proc., a pozytywnych – 30 proc. Zestawienie tych danych z faktem, że 44 proc. wszystkich badanych rozważa zmianę pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, ale tylko 12 proc. aktywnie jej szuka, tworzy obraz rynku, na którym potencjał mobilności zawodowej jest znacznie większy niż liczba faktycznie podejmowanych działań.

Symulacja rekrutacji ze sztuczną inteligencją

OLX Praca wprowadza od czerwca 2026 r. dwa narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Ich wspólny mianownik jest kluczowy– służą wsparciu kandydatów przygotowaniu do rekrutacji.

Pierwsze – „Poćwicz rozmowę" – to symulator rozmowy rekrutacyjnej prowadzony przez wirtualnego rekrutera AI w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem wideo. System dostosowuje pytania do CV kandydata oraz konkretnej oferty pracy wybranej na OLX Praca. Potencjalny pracodawca nie ma wglądu w przebieg rozmowy. Narzędzie dostarcza informacji zwrotnej w przystępnej formie – wskazuje elementy do poprawy, takie jak kontakt wzrokowy czy używanie wypełniaczy mowy.

– Narzędzie „Poćwicz rozmowę" zostało stworzone właśnie po to, aby młodzi kandydaci mogli bez presji oswoić się z nową sytuacją, przećwiczyć odpowiedzi na pytania rekrutacyjne i poczuć się bardziej komfortowo przed spotkaniem z potencjalnym pracodawcą. Z tego względu ten nie ma i nie będzie miał wglądu w jej przebieg. Zależy nam na budowaniu zaufania użytkowników i stworzeniu środowiska, w którym mogą swobodnie rozwijać swoje kompetencje bez obawy o ocenę – tłumaczy Konrad Grygo.

Drugie narzędzie – „Oceń moje CV" – pozwala jednym kliknięciem sprawdzić stopień dopasowania CV do konkretnej oferty pracy i wygenerować wersję dokumentu zoptymalizowaną pod kątem systemów filtrujących ATS. Kandydat zachowuje pełną kontrolę nad każdą dodaną frazą.

– Rekrutacje stają się coraz bardziej złożone i czasochłonne. Może się okazać, że system wspierający rekrutację odrzucił lepszych kandydatów już na etapie selekcji CV. Żeby zminimalizować ryzyko tego typu sytuacji, wprowadziliśmy rozwiązanie „Oceń moje CV". Sztuczna inteligencja pełni tutaj rolę doradcy, ponieważ użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad tym, które sugestie wykorzystać, a które odrzucić – wyjaśnia ekspert.

Największym wyzwaniem towarzyszącym wprowadzeniu nowych funkcji jest paradoks, który pokazują dane: narzędzia oparte na AI mają trafić przede wszystkim do grupy, która tej technologii obawia się najbardziej. OLX Praca stawia na konkretny argument: AI zastosowana w narzędziach rekrutacyjnych nie zastępuje człowieka i nie wydaje o nim werdyktu.

– Chcemy oswajać pracowników z tym, że AI będzie naszym partnerem, a nie rywalem. Widzimy, że wraz z poznawaniem tego typu narzędzi zmienia się nastawienie użytkowników. Początkowy dystans często ustępuje ciekawości i większej otwartości, gdy okazuje się, że sztuczna inteligencja nie ocenia, lecz daje bezpieczną przestrzeń do ćwiczeń i nauki – podkreśla Konrad Grygo.

Wsparcie również dla pracodawców

Z nowych rozwiązań skorzystają również pracodawcy. Firmy z segmentu white collar mierzą się dziś z rosnącą liczbą niedopasowanych aplikacji i wydłużającymi się procesami rekrutacyjnymi. Kandydat lepiej przygotowany do rozmowy i trafniej dopasowujący CV do oferty trafia do pracodawcy z większą świadomością własnych kompetencji – co przekłada się na wyższą jakość aplikacji i krótszy czas rekrutacji. Beneficjentami nowych narzędzi są zatem obie strony rynku pracy.

Źródła: badanie SW Research na zlecenie OLX Praca (n=626), luty 2026 r.; badanie IQS (n=500) i badanie jakościowe OLX Praca, grudzień 2024 r