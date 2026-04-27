Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat: PIT-39 do 30 kwietnia 2026

Jeżeli podatnik sprzedał w 2025 r. mieszkanie, i nastąpiło to przed upływem pięciu lat od nabycia, to musi się rozliczyć z fiskusem. W tym celu musi złożyć PIT-39 do 30 kwietnia 2026 r.

Te same zasady rozliczania dochodu ze sprzedaży dotyczą:

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

prawa wieczystego użytkowania gruntów.

PIT-39, gdy sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat od nabycia lub wybudowania, trzeba złożyć, nawet jeżeli ostatecznie podatnik nie zapłaci. Zasadniczo od tej transakcji płaci się 19 proc. PIT.

Ulga mieszkaniowa: 3 lata na wydatki

Podatnik może nie zapłacić jednak tej daniny (mimo że sprzeda nieruchomość przed upływem pięciu lat), korzystając z ulgi mieszkaniowej. Wystarczy w ciągu trzech lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie), wydać otrzymane od kupującego pieniądze na tzw. cele mieszkaniowe.

Pieniądze trzeba więc wydać np. na:

zakup innego mieszkania (w którym będzie miał chociaż plan zamieszkać np. na emeryturze),

spłatę kredytu hipotecznego, również zaciągniętego na sprzedawane mieszkanie,

zakup ziemi pod budowę domu, wydatkowanie pieniędzy na adaptację,

remont własnego budynku mieszkalnego bądź lokalu mieszkalnego.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w uldze. Mimo jednak że pierwotnie projekt nowelizacji m.in. w ustawie o PIT i CIT (nr UD116) przewidywał dość skomplikowane modyfikacje, to od tego odstąpiono. Obecnie MF proponuje, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi raz na trzy lata. Projekt jest jednak cały czas na etapie konsultacji.

Jak obliczyć dochód zwolniony: wzór i przykład rozliczenia

Dochód zwolniony, który pozwoli na określenie dochodu opodatkowanego, liczy się według wzoru: (dochód x wydatki na cele mieszkaniowe) / przychód z odpłatnego zbycia.

Przykładowo podatnik wybudował dom za 4 mln zł, a po trzech latach sprzedał go za 5 mln zł. Większość z tych pieniędzy za 4,6 mln zł wydał na zakup domu w innej miejscowości, w którym będzie mieszkał. W takim przypadku:

5 mln zł to przychód ze zbycia pierwszego domu,

4 mln zł to koszty uzyskania przychodu ze zbycia pierwszego domu,

400 tys. zł to dochód ze zbycia pierwszego mieszkania,

4,6 mln zł to wydatki na cele mieszkaniowe (zakup drugiego domu).

W związku z tym dochód zwolniony to 368 tys. zł [(400 tys. zł x 4,6 mln zł) / 5 mln zł]. Natomiast dochód do opodatkowania (19 proc. PIT) to 32 tys. zł (400 tys. zł – 368 tys. zł).

Jak złożyć PIT-39: Twój e-PIT nie udostępnia formularza

Należy pamiętać, że PIT-39 nie można złożyć w usłudze Twój e-PIT. Chociaż można go przekazać elektronicznie – w e-Urzędzie Skarbowym (www.podatki.gov.pl) lub innej usłudze umożliwiającej złożenie zeznania drogą elektroniczną. Zeznanie można też przesłać w formie papierowej np. tradycyjną pocztą.

I tak w części C formularza wpisuje się m.in.:

przychód z odpłatnego zbycia (cenę rynkową),

koszty uzyskania przychodów.

W części D oblicza się zobowiązanie podatkowe – i tu właśnie wykazuje się dochód zwolniony, tj. ulgę mieszkaniową. Natomiast w części E formularza wykazuje się podatek do zapłaty.

Nie spełnisz warunków ulgi mieszkaniowej? Korekta PIT-39 i odsetki

Uwaga, jeżeli podatnik nie wypełni warunków ulgi w ciągu trzech lat, będzie musiał złożyć korektę zeznania i zapłacić podatek wraz z odsetkami za zwłokę. Nalicza się je od następnego dnia po upływie terminu płatności, tj. po upływie terminu do złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym uzyskano przychód z odpłatnego zbycia, do dnia zapłaty podatku włącznie.