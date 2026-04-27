Jeżeli podatnik sprzeda mieszkanie po upływie pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie), nie musi uwzględniać tego przychodu w rocznym PIT. Jest on bowiem zwolniony z podatku dochodowego. Co innego, gdy transakcja nastąpiła wcześniej.
Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat: PIT-39 do 30 kwietnia 2026
Jeżeli podatnik sprzedał w 2025 r. mieszkanie, i nastąpiło to przed upływem pięciu lat od nabycia, to musi się rozliczyć z fiskusem. W tym celu musi złożyć PIT-39 do 30 kwietnia 2026 r.
Te same zasady rozliczania dochodu ze sprzedaży dotyczą:
- nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
- prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
- prawa wieczystego użytkowania gruntów.
PIT-39, gdy sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat od nabycia lub wybudowania, trzeba złożyć, nawet jeżeli ostatecznie podatnik nie zapłaci. Zasadniczo od tej transakcji płaci się 19 proc. PIT.
Ulga mieszkaniowa: 3 lata na wydatki
Podatnik może nie zapłacić jednak tej daniny (mimo że sprzeda nieruchomość przed upływem pięciu lat), korzystając z ulgi mieszkaniowej. Wystarczy w ciągu trzech lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie), wydać otrzymane od kupującego pieniądze na tzw. cele mieszkaniowe.
Pieniądze trzeba więc wydać np. na:
- zakup innego mieszkania (w którym będzie miał chociaż plan zamieszkać np. na emeryturze),
- spłatę kredytu hipotecznego, również zaciągniętego na sprzedawane mieszkanie,
- zakup ziemi pod budowę domu, wydatkowanie pieniędzy na adaptację,
- remont własnego budynku mieszkalnego bądź lokalu mieszkalnego.
Przypomnijmy, że Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w uldze. Mimo jednak że pierwotnie projekt nowelizacji m.in. w ustawie o PIT i CIT (nr UD116) przewidywał dość skomplikowane modyfikacje, to od tego odstąpiono. Obecnie MF proponuje, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi raz na trzy lata. Projekt jest jednak cały czas na etapie konsultacji.
Jak obliczyć dochód zwolniony: wzór i przykład rozliczenia
Dochód zwolniony, który pozwoli na określenie dochodu opodatkowanego, liczy się według wzoru: (dochód x wydatki na cele mieszkaniowe) / przychód z odpłatnego zbycia.
Przykładowo podatnik wybudował dom za 4 mln zł, a po trzech latach sprzedał go za 5 mln zł. Większość z tych pieniędzy za 4,6 mln zł wydał na zakup domu w innej miejscowości, w którym będzie mieszkał. W takim przypadku:
- 5 mln zł to przychód ze zbycia pierwszego domu,
- 4 mln zł to koszty uzyskania przychodu ze zbycia pierwszego domu,
- 400 tys. zł to dochód ze zbycia pierwszego mieszkania,
- 4,6 mln zł to wydatki na cele mieszkaniowe (zakup drugiego domu).
W związku z tym dochód zwolniony to 368 tys. zł [(400 tys. zł x 4,6 mln zł) / 5 mln zł]. Natomiast dochód do opodatkowania (19 proc. PIT) to 32 tys. zł (400 tys. zł – 368 tys. zł).
Jak złożyć PIT-39: Twój e-PIT nie udostępnia formularza
Należy pamiętać, że PIT-39 nie można złożyć w usłudze Twój e-PIT. Chociaż można go przekazać elektronicznie – w e-Urzędzie Skarbowym (www.podatki.gov.pl) lub innej usłudze umożliwiającej złożenie zeznania drogą elektroniczną. Zeznanie można też przesłać w formie papierowej np. tradycyjną pocztą.
I tak w części C formularza wpisuje się m.in.:
- przychód z odpłatnego zbycia (cenę rynkową),
- koszty uzyskania przychodów.
W części D oblicza się zobowiązanie podatkowe – i tu właśnie wykazuje się dochód zwolniony, tj. ulgę mieszkaniową. Natomiast w części E formularza wykazuje się podatek do zapłaty.
Nie spełnisz warunków ulgi mieszkaniowej? Korekta PIT-39 i odsetki
Uwaga, jeżeli podatnik nie wypełni warunków ulgi w ciągu trzech lat, będzie musiał złożyć korektę zeznania i zapłacić podatek wraz z odsetkami za zwłokę. Nalicza się je od następnego dnia po upływie terminu płatności, tj. po upływie terminu do złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym uzyskano przychód z odpłatnego zbycia, do dnia zapłaty podatku włącznie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu