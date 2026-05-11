JPK_CIT 2027. To ostatni moment, by zdecydować, czy księgowość zostaje w firmie

2026 r. to dla wielu firm będzie to moment decyzji: rozwijać własny dział księgowości i dostosowywać system finansowo-księgowy czy przekazać część obowiązków biuru rachunkowemu, doradcy podatkowemu albo wyspecjalizowanemu dostawcy. Odkładanie tej decyzji na koniec 2026 r. może oznaczać, że firma wejdzie w nowy obowiązek z nieuporządkowanym planem kont i bez gotowego procesu kontroli danych.

JPK_CIT dla ostatniej grupy podatników

JPK_CIT jest wdrażany etapami. Najpierw objął podatkowe grupy kapitałowe i największych podatników CIT, następnie podatników VAT rozliczających się miesięcznie. Od lat podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2026 r. obowiązek obejmie pozostałych podatników CIT.

Dla firm, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, praktyczna granica przypada 1 stycznia 2027 r. Od tego dnia księgi powinny być prowadzone tak, aby później można było z nich wygenerować poprawny plik JPK_KR_PD oraz ewidencję środków trwałych JPK_ST_KR. Dobry moment na przygotowania przypada więc na 2026 r., a nie na termin rocznej wysyłki pliku.

Co zmienia JPK_CIT

JPK_CIT nie polega wyłącznie na wysłaniu dodatkowego pliku. W praktyce wymaga uporządkowania planu kont, sposobu opisywania operacji księgowych oraz danych źródłowych wykorzystywanych przy rozliczeniu CIT.

W strukturze JPK_KR_PD trzeba wykazać m.in. oznaczenia kont według słowników Ministerstwa Finansów, dane kontrahentów, numery dowodów księgowych, informacje o kosztach podatkowych i niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz dane potrzebne do uzgodnienia wyniku bilansowego z wynikiem podatkowym. Oddzielnie raportowana jest ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

W praktyce kończy się swoboda prowadzenia kont „mieszanych”, na których księgowano wydatki o różnym statusie podatkowym. Im mniej precyzyjny plan kont, tym więcej ręcznej pracy przy późniejszej walidacji i korektach.

Dlaczego decyzję trzeba podjąć wcześniej

Największy problem polega na tym, że wiele danych musi trafić do systemu już w momencie księgowania. Dotyczy to m.in. NIP kontrahenta, rodzaju dowodu, numeru KSeF, właściwego oznaczenia konta oraz informacji o podatkowym charakterze kosztu.

Błąd popełniony w styczniu 2027 r. może ujawnić się dopiero przy generowaniu rocznego pliku. Wtedy korekta oznacza powrót do archiwalnych zapisów, sprawdzanie dokumentów źródłowych i poprawianie danych w zamkniętych okresach. Dlatego audyt planu kont, konfiguracja systemu FK i decyzja o ewentualnym outsourcingu powinny zostać wykonane w 2026 r.

Rozsądny harmonogram wygląda następująco: w I lub II kwartale 2026 r. firma ocenia gotowość ksiąg i systemów, w III kwartale wybiera model obsługi, a w IV kwartale testuje pliki, walidację i obieg danych. Opóźnienie zwiększa ryzyko, że od początku 2027 r. księgi będą prowadzone w sposób wymagający późniejszych, kosztownych poprawek.

Sankcje za błędy w pliku

Ryzyko nie ogranicza się do dodatkowej pracy działu księgowości. Za błąd w księgach przesyłanych w formie JPK, który uniemożliwia weryfikację prawidłowości transakcji, może grozić kara pieniężna do 500 zł za każdy błąd.

Przy dużej liczbie zapisów nawet pozornie drobne nieprawidłowości mogą stać się realnym kosztem. To jeden z powodów, dla których JPK_CIT należy traktować jako projekt organizacyjny, a nie wyłącznie techniczne zadanie dla księgowości.

Co to oznacza dla księgowych

Zmienia się rola działu księgowości. Nie wystarczy zaksięgować dokumenty, zamknąć rok i przygotować CIT-8. Księgowość musi na bieżąco dbać o jakość danych, bo te same informacje będą później wykorzystane w elektronicznym raportowaniu. Firma potrzebuje więc kompetencji z pogranicza księgowości, podatków i obsługi systemów finansowo-księgowych. Może to oznaczać szkolenia obecnego zespołu, zatrudnienie dodatkowej osoby, wsparcie działu IT albo aktualizację systemu ERP. Dla mniejszych spółek, które do tej pory korzystały z prostych procedur i ograniczonego zaplecza technicznego, będzie to istotna zmiana organizacyjna.

Outsourcing: kiedy ma sens

Przekazanie obsługi JPK_CIT na zewnątrz może być korzystne zwłaszcza dla firm, które nie mają rozbudowanego działu księgowego ani własnego wsparcia IT. Zewnętrzny dostawca może zapewnić narzędzia walidacyjne, aktualizację wiedzy o wymaganiach Ministerstwa Finansów oraz procedury sprawdzania plików przed wysyłką.

Znaczenie ma również odpowiedzialność. Biura rachunkowe i firmy doradcze działają zwykle w oparciu o polisy OC, choć zakres tej ochrony trzeba każdorazowo sprawdzić w umowie. Sama polisa nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności za jakość danych źródłowych, ale może ograniczyć ryzyko finansowe związane z błędami po stronie usługodawcy.

Outsourcing nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów. Jeśli firma przekazuje dokumenty z opóźnieniem, niepełne albo błędnie opisane, ryzyko pozostaje po jej stronie. Trzeba też uważać na zależność od narzędzi konkretnego dostawcy. Zmiana biura rachunkowego w trakcie roku może być trudna, jeżeli sposób opisywania danych został dostosowany do autorskiego rozwiązania usługodawcy.

Osobny temat to ochrona danych. Przekazanie pełnych ksiąg na zewnątrz wymaga dobrze opisanych zasad dostępu, bezpieczeństwa, poufności i przetwarzania danych. Standardowa umowa powierzenia może nie wystarczyć, jeżeli dostawca otrzymuje szeroki dostęp do danych finansowych, kontrahenckich i kadrowych.

Ile może kosztować przygotowanie do JPK_CIT

Wdrożenie własne oznacza zwykle kilka rodzajów kosztów: aktualizację albo zakup oprogramowania, dostosowanie systemu finansowo-księgowego, audyt planu kont, testy plików oraz szkolenia pracowników. Skala wydatków zależy od wielkości firmy, liczby dokumentów, używanego systemu FK lub ERP, stopnia uporządkowania danych i tego, czy przedsiębiorca ma własne wsparcie IT. Na rynku nie ma jeszcze jednolitych cenników wdrożeń JPK_CIT, dlatego podawane kwoty mają charakter orientacyjny. Z analiz firm doradczych i dostawców systemów ERP wynika jednak, że w średniej spółce koszt przygotowania może wynieść od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a w organizacjach korzystających z rozbudowanych systemów ERP - istotnie więcej. Źródła takich szacunków to m.in. publikacje i materiały firm Accace, Comarch, CRIDO, MDDP oraz dostawców usług wdrożeniowych, którzy zgodnie wskazują, że główne pozycje kosztowe obejmują audyt planu kont, dostosowanie systemu, testy oraz szkolenia pracowników.

Do tego dochodzą koszty mniej widoczne: czas księgowości, podatków i IT, udział w testach, porządkowanie słowników, poprawianie planu kont i weryfikacja jakości danych. Te nakłady często są niedoszacowane, bo nie pojawiają się na fakturze od dostawcy systemu. Outsourcing może być tańszy dla firm z sektora MŚP i takich podmiotów jak fundacje rodzinne, zwłaszcza gdy mieści się w rozszerzonym abonamencie biura rachunkowego lub doradcy podatkowego. Nie należy jednak porównywać wyłącznie ceny. Ważne są także: zakres odpowiedzialności, sposób walidacji pliku, terminy przekazywania danych, procedura korekt, dostęp do dokumentacji oraz wysokość i zakres polisy OC.

Przykład Jedno konto, dwa rodzaje kosztów Spółka z o.o. przez lata księgowała część wydatków eksploatacyjnych na jednym koncie, a dopiero przy zamknięciu roku ustalała, które z nich są kosztami podatkowymi, a które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Przy tradycyjnym rozliczeniu CIT takie podejście było niewygodne, ale możliwe do skorygowania ręcznie na etapie przygotowania CIT-8. Przy JPK_CIT ryzyko rośnie, bo dane wykazywane w pliku powinny wynikać z ksiąg prowadzonych w odpowiedniej szczegółowości. Jeżeli firma nie rozdzieli kont, analityki albo sposobu opisywania dokumentów, problem wróci przy generowaniu pliku. Wtedy trzeba będzie analizować zapisy z całego roku, wracać do faktur, ustalać podatkowy charakter kosztów i poprawiać dane, które powinny być opisane już na etapie księgowania.

KSeF zwiększa znaczenie jakości danych

JPK_CIT jest wdrażany równolegle z obowiązkowym KSeF. Numer faktury w KSeF jest jedną z informacji, która powinna znaleźć się w danych księgowych wykorzystywanych do raportowania. Jeżeli firma nie uporządkuje obiegu faktur, dostępu do numerów KSeF i przypisywania dokumentów do operacji księgowych, problemy pojawią się także przy JPK_CIT.

Dlatego przygotowań do JPK_CIT nie warto prowadzić w oderwaniu od KSeF. To powinien być jeden projekt obejmujący obieg dokumentów, księgowanie, plan kont, raportowanie podatkowe i odpowiedzialność za dane. W tle pozostają również planowane zmiany w PIT i CIT, w tym rozwiązania dotyczące IP Box, ukrytej dywidendy czy daniny solidarnościowej. Jeżeli zostaną uchwalone, mogą dodatkowo zwiększyć znaczenie poprawnego oznaczania danych podatkowych w systemach księgowych.

Co firma powinna zrobić w 2026 r.

Najpierw należy sprawdzić, czy obecny plan kont pozwala wyodrębnić dane potrzebne do JPK_CIT. Następnie trzeba ustalić, czy system finansowo-księgowy będzie obsługiwał wymagane struktury i w jakim terminie dostawca planuje aktualizację. Kolejny krok to policzenie pełnego kosztu wdrożenia własnego, razem z czasem pracowników. Dopiero wtedy warto porównać oferty zewnętrznych dostawców. W zapytaniu ofertowym powinny znaleźć się nie tylko cena i termin przygotowania pliku, ale również zakres odpowiedzialności, procedura korekt, sposób walidacji oraz zasady ochrony danych.

Decyzję o modelu obsługi najlepiej podjąć najpóźniej do końca III kwartału 2026 r. IV kwartał powinien zostać przeznaczony na testy, korekty planu kont i przygotowanie pracowników do pracy w nowym reżimie.

Wniosek

JPK_CIT wymusi większą dyscyplinę w księgach rachunkowych i ograniczy możliwość poprawiania danych dopiero przy rocznym zamknięciu. Dla części firm i innych podatników CIT najlepszym rozwiązaniem będzie outsourcing, dla innych - inwestycja we własny system i kompetencje. W obu przypadkach decyzja powinna zapaść przed rozpoczęciem 2027 r., bo od tego momentu jakość bieżących zapisów będzie decydować o poprawności późniejszego raportowania. W praktyce pytanie nie brzmi już, czy JPK_CIT będzie problemem, ale kto w firmie przejmie odpowiedzialność za jakość danych od pierwszego dnia 2027 r.