Rosnące temperatury i coraz większa popularność domowych systemów chłodzenia sprawiają, że w sklepach internetowych przybywa ofert klimatyzatorów typu split. Ceny samych urządzeń mogą skłaniać do rezygnacji z profesjonalnego montażu. W praktyce oszczędność może jednak okazać się pozorna. Instalacja urządzenia składającego się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej może oznaczać ingerencję w układ zawierający czynnik chłodniczy, a to podlega szczególnym przepisom.

Jak informuje Interia Biznes, powołując się na wyjaśnienia Urzędu Dozoru Technicznego, osoba wykonująca prace objęte przepisami dotyczącymi fluorowanych gazów cieplarnianych musi posiadać odpowiedni certyfikat dla personelu. W przypadku wykonywania usług na rzecz osób trzecich wymagania są szersze, ponieważ przedsiębiorca powinien również dysponować certyfikatem dla przedsiębiorców F-gaz.

Montaż klimatyzacji typu split tylko z odpowiednimi uprawnieniami

Kluczowe znaczenie ma rodzaj urządzenia oraz zakres wykonywanych prac. Przy montażu typowego klimatyzatora typu split dochodzi m.in. do połączenia elementów instalacji i uruchomienia układu chłodniczego. Jeżeli czynności obejmują obieg czynnika chłodniczego podlegającego przepisom, nie można traktować ich tak samo jak zawieszenia zwykłego urządzenia elektrycznego na ścianie.

Urząd Dozoru Technicznego wskazuje, że certyfikat dla personelu obejmuje czynności związane m.in. z instalowaniem, naprawą, konserwacją, serwisowaniem, odzyskiem czynnika oraz kontrolą szczelności określonych urządzeń. W praktyce oznacza to, że samo kupienie klimatyzatora nie daje jeszcze prawa do wykonania wszystkich prac potrzebnych do jego uruchomienia.

W przypadku działalności wykonywanej na rzecz klientów dochodzi drugi poziom wymagań. Firma instalująca, konserwująca lub serwisująca urządzenia objęte przepisami powinna posiadać certyfikat dla przedsiębiorców F-gaz. Nie wystarcza więc sytuacja, w której odpowiednie kwalifikacje ma wyłącznie jedna osoba wykonująca montaż, jeśli przedsiębiorstwo samo nie spełnia wymagań określonych w przepisach.

Certyfikat F-gaz nie jest jedynym możliwym wymogiem

W zależności od rodzaju prac instalator może potrzebować również innych kwalifikacji. Interia Biznes, powołując się na Urząd Dozoru Technicznego, wymienia m.in. uprawnienia energetyczne wymagane przy określonych pracach przy instalacjach elektrycznych.

Dodatkowe kwalifikacje mogą być potrzebne także przy napełnianiu ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności przekraczającej 350 cm sześc. Jeżeli montaż wymaga wykonania instalacji nierozłącznej metodą lutowania twardego, znaczenie mogą mieć również kwalifikacje dotyczące takich prac.

Nie ma zatem jednego uniwersalnego dokumentu, który automatycznie pozwala wykonywać każdą czynność przy dowolnym systemie klimatyzacyjnym. Zakres wymaganych uprawnień zależy od konstrukcji urządzenia, rodzaju czynnika, sposobu wykonania instalacji i charakteru wykonywanej działalności.

Ile kosztują uprawnienia do montażu klimatyzacji

Według aktualnej tabeli opłat Urzędu Dozoru Technicznego wydanie nowego certyfikatu dla personelu kosztuje 233,10 zł. Do tego trzeba doliczyć koszt egzaminu. Jego wysokość nie jest jednak jednolita, ponieważ ustala ją jednostka oceniająca personel.

Znacznie droższa jest procedura dotycząca przedsiębiorców. Opłata za nowy certyfikat dla przedsiębiorców wynosi obecnie 3885,01 zł. Firma ubiegająca się o dokument musi złożyć wniosek i przejść kontrolę potwierdzającą spełnienie wymagań przewidzianych dla podmiotów prowadzących działalność w tej branży.

Koszt uzyskania dokumentów jest więc nieporównywalnie niższy dla osoby, która chce zdobyć kwalifikacje personalne, niż dla przedsiębiorcy budującego pełne zaplecze do świadczenia usług. Nie zmienia to jednak podstawowej zasady: osoba prywatna również może zdobyć certyfikat i po spełnieniu wymagań wykonywać objęte nim czynności na własne potrzeby.

Kary za montaż klimatyzacji bez certyfikatu F-gaz

Najniższy z przedziałów sankcji wskazanych przez Interię Biznes wynosi od 600 zł do 4500 zł. Taka administracyjna kara pieniężna może zostać nałożona za wykonywanie określonych czynności bez wymaganego certyfikatu dla personelu.

Znacznie wyższe sankcje przewidziano w innych przypadkach naruszenia przepisów. Kara może wynieść od 4 tys. do 15 tys. zł m.in. za bezprawne nabycie określonego fluorowanego gazu cieplarnianego bez posiadania odpowiedniego certyfikatu.

Ten sam przedział, od 4 tys. do 15 tys. zł, dotyczy również prowadzenia działalności na rzecz osób trzecich bez wymaganego certyfikatu dla przedsiębiorców. Chodzi o instalowanie, konserwowanie, serwisowanie, naprawę lub likwidację stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych albo pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Sankcja w wysokości od 4 tys. do 15 tys. zł może wiązać się także z celowym uwalnianiem fluorowanych gazów cieplarnianych, niezapobieganiem wyciekom lub niewypełnieniem obowiązków związanych z naprawą i sprawdzeniem jej skuteczności.

Kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych sprawują organy Inspekcji Ochrony Środowiska. W praktyce oznacza to, że konsekwencje wykonywania prac bez uprawnień nie ograniczają się do ewentualnych problemów z gwarancją producenta albo odpowiedzialności za uszkodzenie urządzenia.

Kontrole firm i setki zawieszonych certyfikatów F-gaz

Skala kontroli pokazuje, że wymagania nie funkcjonują wyłącznie na papierze. Z danych Urzędu Dozoru Technicznego przekazanych Interii Biznes wynika, że w 2025 r. przeprowadzono 3209 kontroli. W tej liczbie znalazły się 1452 kontrole okresowe i 1757 kontroli wstępnych.

W 2026 r., według danych przywołanych przez portal, przeprowadzono już 1379 kontroli: 630 okresowych i 749 wstępnych. Kontrole okresowe są przeprowadzane co najmniej raz na siedem lat od uzyskania certyfikatu, natomiast kontrole wstępne odbywają się w związku z ubieganiem się o certyfikat dla przedsiębiorców.

Nieprawidłowości mają realne konsekwencje. W 2025 r. zawieszono 358 certyfikatów, a w 2026 r. – według danych dostępnych w chwili przygotowywania informacji przez Interię Biznes – 191.

Najczęściej stwierdzane problemy dotyczą niekompletnego lub niesprawnego wyposażenia, nieprawidłowości w procedurach oraz wadliwego systemu dokumentowania wykonywanych czynności.

Nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące F-gazów

Na rynku trwa jednocześnie okres zmian regulacyjnych. W 2024 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Zastąpiło ono wcześniejsze rozporządzenie unijne z 2014 r. i zaostrza politykę ograniczania stosowania substancji o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego.

Nowe prawo rozszerza system regulacji dotyczących kwalifikacji i certyfikacji. Dotyczy to nie tylko klasycznych F-gazów, lecz także części alternatywnych czynników chłodniczych używanych wraz z odchodzeniem od substancji o wysokim wpływie na klimat.

Polska pozostaje jednak w okresie dostosowywania krajowych regulacji. UDT poinformował w 2026 r., że wcześniej wydane certyfikaty F-gaz pozostają ważne na zasadach, na których zostały wydane. Urząd wskazał jednocześnie, że rozszerzona obowiązkowa certyfikacja dotycząca m.in. dwutlenku węgla R744, węglowodorów, w tym propanu R290, oraz amoniaku R717 zacznie w pełni obowiązywać po odpowiedniej nowelizacji polskiej ustawy.

Dla klientów oznacza to, że przy wyborze wykonawcy nie należy opierać się wyłącznie na zapewnieniu, że firma od lat montuje klimatyzację. UDT prowadzi publiczne rejestry, które pozwalają sprawdzić zarówno ważność certyfikatu personelu, jak i uprawnienia przedsiębiorcy.

Klimatyzacja w bloku również ze zgodą wspólnoty

Certyfikat F-gaz nie rozwiązuje wszystkich problemów prawnych związanych z montażem urządzenia. W budynku wielorodzinnym dodatkową kwestią jest miejsce instalacji jednostki zewnętrznej.

Elewacja budynku jest co do zasady częścią nieruchomości wspólnej. Orzecznictwo sądowe potwierdza, że właściciel mieszkania nie może swobodnie traktować fasady jak powierzchni należącej wyłącznie do niego. Montaż klimatyzatora na elewacji może więc wymagać zgody wspólnoty mieszkaniowej lub zarządcy, zależnie od konkretnej sytuacji i zasad obowiązujących w budynku.

Znaczenie mogą mieć również sposób odprowadzania skroplin, poziom hałasu i lokalizacja urządzenia względem sąsiednich mieszkań. Nawet legalnie zamontowana przez certyfikowanego instalatora klimatyzacja może prowadzić do sporu, jeżeli jednostka zewnętrzna powoduje nadmierny hałas albo woda jest odprowadzana w sposób uciążliwy dla innych mieszkańców.

Samodzielny montaż klimatyzacji możliwy po zdobyciu kwalifikacji

Przepisy nie wprowadzają bezwzględnego zakazu samodzielnego montażu klimatyzacji. Osoba prywatna może uzyskać wymagany certyfikat. Musi być pełnoletnia i zdać egzamin przed komisją działającą w jednostce oceniającej personel.

Przed egzaminem można odbyć szkolenie przygotowawcze. Po uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu osoba fizyczna może legalnie kupić czynnik objęty regulacjami i wykonać na własne potrzeby czynności, do których uprawnia posiadany dokument.

Oznacza to, że problemem nie jest sam fakt wykonywania prac we własnym mieszkaniu. Decydujące znaczenie ma to, czy konkretna czynność podlega przepisom dotyczącym certyfikacji i czy wykonująca ją osoba ma wymagane kwalifikacje. Zakup klimatyzatora typu split w atrakcyjnej cenie nie zwalnia z tych obowiązków.

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