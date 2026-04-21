W artykule wyjaśniamy, kto musi posiadać e-Doręczenia w 2026 roku, jakie skutki wywołuje wpis do BAE oraz jak wygląda harmonogram wdrażania systemu w Polsce.

Czym jest adres do doręczeń elektronicznych (ADE) i jak działa w praktyce?

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych adres do doręczeń elektronicznych (ADE) to adres elektroniczny wpisany do bazy adresów elektronicznych, przypisany do podmiotu korzystającego z publicznej lub kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy lub adresata danych przesyłanych w ramach tych usług.

Adres do doręczeń elektronicznych ma szczególny, formalnoprawny charakter, ponieważ:

umożliwia jednoznaczną identyfikację nadawcy i adresata korespondencji,

funkcjonuje w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) lub kwalifikowanej usługi RDE,

jego wpis do bazy adresów elektronicznych wywołuje skutek prawny w postaci żądania doręczania korespondencji przez podmioty publiczne na ten adres,

zapewnia równoważność prawną doręczenia elektronicznego z przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

Należy jednak zapamiętać, że ADE nie jest zwykłym adresem e-mail. Jest to element infrastruktury teleinformatycznej państwa o charakterze urzędowym i dowodowym, który:

służy do formalnego doręczania pism w obrocie prawnym,

generuje skutki procesowe analogiczne do doręczeń tradycyjnych,

stanowi podstawowy kanał komunikacji między podmiotami publicznymi a niepublicznymi.

Jakie skutki prawne wywołuje wpis adresu do bazy adresów elektronicznych (BAE)?

Wpis adresu do bazy adresów elektronicznych (BAE), zgodnie z przepisem art. 7 ustawy ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia skuteczności doręczeń. W szczególności:

jest równoznaczny z żądaniem doręczania korespondencji przez podmioty publiczne na ten adres,

powoduje przejście na obligatoryjną komunikację elektroniczną z administracją,

nakłada obowiązek bieżącego monitorowania skrzynki doręczeń.

W praktyce oznacza to, że:

doręczenie dokonane na ADE jest prawnie skuteczne,

możliwe jest zastosowanie fikcji doręczenia (np. w razie nieodebrania korespondencji),

brak odczytania wiadomości nie chroni przed skutkami prawnymi.

Kto musi mieć e-Doręczenia w 2026 roku?

Zakres obowiązku korzystania z systemu e-Doręczeń jest zróżnicowany i zależy od statusu podmiotu:

w pierwszej kolejności należy wskazać, że podmioty publiczne są zobowiązane zarówno do wysyłania, jak i odbierania korespondencji z wykorzystaniem systemu e-Doręczeń. Obowiązek ten ma charakter bezwzględny i stanowi element systemowej cyfryzacji administracji publicznej;

odmiennie kształtuje się sytuacja przedsiębiorców oraz przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Podmioty te są zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, a tym samym do odbierania kierowanej do nich korespondencji. W praktyce oznacza to konieczność zapewnienia stałego dostępu do skrzynki e-Doręczeń i jej bieżącego monitorowania;

najbardziej łagodne podejście ustawodawca przyjął wobec obywateli, bowiem osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie mają obowiązku korzystania z e-Doręczeń, choć mogą z tej formy komunikacji skorzystać dobrowolnie.

Zakres podmiotowy obowiązku został określony w art. 8 i 9 ustawy o doręczeniach elektronicznych i obejmuje zarówno podmioty publiczne, jak i określone kategorie podmiotów niepublicznych.

Bezwzględny obowiązek posiadania e-doręczeń

Bezwzględny obowiązek posiadania e-doręczeń dotyczy:

Podmiotów publicznych

każdy podmiot publiczny musi posiadać ADE wpisany do BAE

Przedsiębiorców

podmiotów wpisanych do KRS (np. spółki z o.o., S.A.)

przedsiębiorców wpisanych do CEIDG (jednoosobowe działalności gospodarcze)

Zawodów zaufania publicznego

adwokatów

radców prawnych

doradców podatkowych

doradców restrukturyzacyjnych

rzeczników patentowych

notariuszy

WYJĄTEK - obowiązek nie dotyczy osób niewykonujących zawodu lub z zawieszonymi uprawnieniami.

Kto nie ma obowiązku korzystania z e-Doręczeń?

System e-Doręczeń nie ma charakteru powszechnie obowiązkowego dla wszystkich uczestników obrotu prawnego. Ustawodawca wprowadził wyraźne rozróżnienie między podmiotami zobowiązanymi a tymi, które mogą korzystać z systemu dobrowolnie.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, co do zasady nie są objęte obowiązkiem posiadania adresu do doręczeń elektronicznych. Oznacza to, że komunikacja z administracją publiczną może w ich przypadku nadal odbywać się w dotychczasowych formach, w szczególności papierowej lub za pośrednictwem innych kanałów elektronicznych, takich jak ePUAP.

Jednakże, brak obowiązku nie oznacza jednak wyłączenia z systemu, bowiem osoby fizyczne mogą otrzymać ADE i korzystać z e-Doręczeń, jeżeli uznają to za wygodne rozwiązanie, np. w celu uproszczenia kontaktu z urzędami, sądami czy innymi instytucjami publicznymi. W takim przypadku system działa na zasadach analogicznych jak dla przedsiębiorców, zapewniając skuteczność doręczeń i ich równoważność z przesyłką poleconą.

Dobrowolne korzystanie z ADE

Dobrowolne utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych jest możliwe dla podmiotów, które nie zostały objęte obowiązkiem ustawowym. W praktyce oznacza to, że zarówno osoby fizyczne, jak i inne podmioty niepubliczne mogą zdecydować się na wejście do systemu e-Doręczeń na własny wniosek.

Harmonogram e-Doręczeń - co wynika z oficjalnych informacji rządowych?

Harmonogram wdrażania systemu e-Doręczeń wynika z oficjalnych informacji publikowanych przez administrację rządową na portalu gov.pl. https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/harmonogram

Wskazuje on, od kiedy e-Doręczenia są obowiązkowe dla poszczególnych grup podmiotów. Ustawodawca przyjął model etapowego wdrożenia obowiązku korzystania z Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych, różnicując terminy w zależności od rodzaju podmiotu począwszy od administracji publicznej, przez przedsiębiorców a skończywszy na wybranych zawodach zaufania publicznego.

Podmioty publiczne

KATEGORIA TERMIN OBOWIĄZKU Organy administracji rządowej, ZUS, NFZ, JST, uczelnie, instytucje publiczne 01.01.2025 ABW, AW, SKW, SWW, CBA, MON 31.12.2026 Sądy, prokuratura, komornicy, organy ścigania, Służba Więzienna 01.10.2029

Podmioty niepubliczne (przedsiębiorcy i zawody zaufania publicznego)

KATEGORIA TERMIN OBOWIĄZKU Zawody zaufania publicznego (adwokaci, radcowie prawni, notariusze itd.) 01.01.2025 Nowe podmioty rejestrowane w KRS (od 2025 r.) 01.01.2025 Istniejące podmioty w KRS (przed 2025 r.) 01.04.2025 Nowe wpisy CEIDG (od 2025 r.) 01.01.2025 CEIDG - zmiany wpisu po 30.06.2025 r. 01.07.2025 CEIDG - podmioty istniejące przed 2025 r. 01.10.2026

Z harmonogramu wdrożenia wynika jednoznacznie, że:

obowiązek korzystania z e-Doręczeń ma charakter powszechny, ale rozłożony w czasie,

system obejmuje stopniowo wszystkie kategorie podmiotów – od administracji publicznej po przedsiębiorców,

docelowo e-Doręczenia staną się podstawowym kanałem komunikacji w Polsce.

Oznacza to, że przedsiębiorca:

musi liczyć się z obowiązkiem posiadania skrzynki,

powinien uwzględnić e-Doręczenia w codziennej organizacji działalności,

nie może traktować tej formy jako „dodatkowej”, lecz jako podstawowy kanał doręczeń urzędowych.

Jak założyć adres do doręczeń elektronicznych i kiedy powstaje obowiązek jego posiadania?

Ustawa przewiduje dwa tryby utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych.

1. Utworzenie e-doręczeń na wniosek

Adres może zostać utworzony poprzez:

złożenie wniosku online,

podpisanie go:

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym.



Wniosek zawiera m.in.:

dane identyfikacyjne (NIP, REGON, KRS),

dane administratora skrzynki doręczeń,

informacje umożliwiające weryfikację podmiotu.

2. Utworzenie e-doręczeń automatyczne

Adres może zostać nadany automatycznie:

przy rejestracji w KRS,

przy wpisie do CEIDG.

To rozwiązanie ma na celu zapewnienie powszechności systemu i ograniczenie obowiązków formalnych przedsiębiorców.

e-Doręczenia a ePUAP - czy zastąpią dotychczasowe systemy?

Docelowo system e-Doręczeń ma przejąć funkcję korespondencyjną platformy ePUAP. Oznacza to, że komunikacja z administracją publiczną będzie realizowana przede wszystkim za pośrednictwem adresu do doręczeń elektronicznych. Nie oznacza to jednak natychmiastowego wygaszenia ePUAP. Pozostałe funkcjonalności tej platformy będą stopniowo zastępowane w ramach innych projektów cyfryzacyjnych administracji.

Podsumowanie

Z perspektywy praktyki prowadzenia działalności gospodarczej:

e-Doręczenia stają się podstawowym kanałem komunikacji z administracją publiczną,

obowiązek ich posiadania obejmuje większość przedsiębiorców (KRS i CEIDG),

wpis do BAE oznacza konieczność regularnego monitorowania skrzynki doręczeń,

zaniechanie w tym zakresie może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych (np. przeoczenia decyzji administracyjnych lub pism sądowych).

W 2026 r. brak wdrożenia e-Doręczeń to już nie tylko kwestia organizacyjna, ale realne ryzyko prawne i biznesowe.





FAQ - najczęściej zadawane pytania

Kto jest zobowiązany do korzystania z e-Doręczeń?

Obowiązek korzystania z e-Doręczeń dotyczy przede wszystkim podmiotów publicznych, które są zobowiązane do prowadzenia korespondencji urzędowej w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu e-Doręczeń. Obejmuje to zarówno wysyłkę, jak i odbiór korespondencji. Druga grupa to wybrane podmioty niepubliczne, w szczególności przedsiębiorcy oraz przedstawiciele zawodów zaufania publicznego, tacy jak radcowie prawni, notariusze czy doradcy podatkowi. Podmioty te mają obowiązek posiadania skrzynki do doręczeń elektronicznych. Wdrożenie obowiązku nie następuje jednocześnie dla wszystkich, lecz jest rozłożone w czasie zgodnie z harmonogramem ustawowym.

Czy podmioty niepubliczne muszą korzystać z e-Doręczeń?

Tak, jednak obowiązek ten nie obejmuje wszystkich w tym samym momencie. W przypadku przedsiębiorców oraz części zawodów regulowanych mamy do czynienia z modelem etapowego wdrażania. Oznacza to, że część podmiotów podlega obowiązkowi już na etapie rejestracji działalności, w szczególności dotyczy to nowych podmiotów wpisywanych do KRS lub CEIDG. Z kolei przedsiębiorcy istniejący już wcześniej są obejmowani obowiązkiem w późniejszych terminach wynikających z ustawy.

Czy obywatele muszą korzystać z e-Doręczeń?

Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej korzystanie z e-Doręczeń ma charakter dobrowolny. Obywatel może założyć skrzynkę i korzystać z systemu, jednak nie ma takiego obowiązku prawnego.



