Nowe funkcje w e-Urzędzie Skarbowym. To zmienia sposób rozliczeń podatników

Krajowa Administracja Skarbowa rozszerzyła katalog dokumentów dostępnych w e-Urzędzie Skarbowym o trzy kluczowe formularze: ORD-IN, WN-CFR oraz INF-FO. Każdy z nich odpowiada na konkretne potrzeby podatników i został przygotowany w formie interaktywnych kreatorów.

Nowe rozwiązania prowadzą użytkownika przez kolejne etapy składania wniosku, wskazując wymagane pola i ograniczając ryzyko popełnienia błędów. W praktyce oznacza to, że nawet osoby bez doświadczenia w sprawach podatkowych mogą samodzielnie przygotować dokument i przesłać go online. Warunkiem korzystania z tej możliwości jest wcześniejsze wyrażenie zgody na e-Korespondencję w systemie.

Wniosek ORD-IN i interpretacja indywidualna przepisów podatkowych

Jednym z najważniejszych dokumentów udostępnionych w systemie jest wniosek ORD-IN. To narzędzie pozwala podatnikom uzyskać oficjalną interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Wniosek trafia do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który wydaje wiążące stanowisko dotyczące konkretnej sytuacji.

Znaczenie tej usługi jest szczególnie istotne w kontekście skomplikowanego systemu podatkowego. Interpretacja indywidualna chroni podatnika przed negatywnymi konsekwencjami błędnej wykładni przepisów, o ile zastosuje się on do uzyskanej odpowiedzi. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i organizacji, które mogą składać wniosek z poziomu swojego konta w systemie.

Certyfikat rezydencji podatkowej WN-CFR i rozliczenia międzynarodowe

Drugim z nowych dokumentów jest wniosek WN-CFR, umożliwiający uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej. Dokument ten potwierdza miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika dla celów podatkowych i jest niezbędny przy rozliczeniach międzynarodowych.

Z możliwości złożenia wniosku mogą skorzystać osoby fizyczne mieszkające w Polsce, przedsiębiorcy oraz inne podmioty gospodarcze, a także pełnomocnicy działający na podstawie pełnomocnictwa ogólnego, w tym doradcy podatkowi i adwokaci. Certyfikat rezydencji odgrywa kluczową rolę przy stosowaniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, co ma szczególne znaczenie w przypadku pracy lub prowadzenia działalności za granicą.

Oświadczenie INF-FO i zmiana formy opodatkowania przedsiębiorców

Trzecim formularzem jest INF-FO, czyli oświadczenie o wyborze lub zmianie formy opodatkowania. To rozwiązanie skierowane do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, również w ramach spółek.

Dokument pozwala w prosty sposób zgłosić wybór formy opodatkowania lub dokonać jej zmiany. W praktyce oznacza to uproszczenie procedur związanych z przejściem np. na ryczałt czy podatek liniowy. Formularz dostępny jest wyłącznie z poziomu konta osoby fizycznej, jednak może być składany także przez pełnomocnika ogólnego.

Funkcjonalność „Forma opodatkowania” w e-Urzędzie Skarbowym

Nowością w systemie jest również funkcja „Forma opodatkowania”, która umożliwia przedsiębiorcom szybki wgląd w dane zapisane w bazach Krajowej Administracji Skarbowej. Użytkownik może sprawdzić, jaka forma opodatkowania została przypisana jego działalności gospodarczej – obecnie dla lat 2025 i 2026.

Funkcjonalność została umieszczona w sekcji „Twoje dane” i pozwala nie tylko na podgląd informacji, ale także na bezpośrednie przejście do formularza zmiany formy opodatkowania. To rozwiązanie eliminuje konieczność kontaktu z urzędem i ogranicza ryzyko rozbieżności między deklaracjami podatnika a danymi administracji.

Logowanie i dostępność e-Urzędu Skarbowego 24/7

e-Urząd Skarbowy pozostaje centralnym narzędziem do obsługi spraw podatkowych online. Serwis dostępny jest przez całą dobę, zarówno w przeglądarce internetowej, jak i w wersji mobilnej.

Logowanie odbywa się za pomocą platformy login.gov.pl, co oznacza możliwość wykorzystania Profilu Zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel. Alternatywnie użytkownik może skorzystać z danych podatkowych.

System umożliwia kompleksową obsługę spraw – od składania deklaracji, przez odbiór korespondencji, po uzyskiwanie zaświadczeń. Wprowadzenie nowych formularzy i funkcjonalności wpisuje się w strategię dalszej digitalizacji administracji skarbowej oraz zwiększania dostępności usług publicznych.