Polpharma, Aflofarm i Adamed liderami widoczności w AI

To oznacza, że odpowiedzi modeli językowych coraz częściej poprzedzają rozmowę z lekarzem, co oznacza, że w rzeczywistości firmy farmaceutyczne konkurują już nie tylko o miejsce w Google i o obecność w tradycyjnych kanałach komunikacji, ale również o jakość, wiarygodność i dostępność informacji, na podstawie których modele AI tworzą odpowiedzi dla pacjentów i profesjonalistów medycznych.

Agencja doradcza PRCN opublikowała autorski raport „Recepta na AI. Badanie widoczności firm farmaceutycznych w AI Overviews” – pierwsze w Polsce badanie analizujące obecność 50 największych firm farmaceutycznych działających na krajowym rynku w odpowiedziach generowanych przez modele ChatGPT oraz Gemini.

Na potrzeby raportu PRCN opracował autorski wskaźnik AI Visibility Index (AVI), który ocenia nie tylko to, jak często firma pojawia się w odpowiedziach AI, ale również jak jest opisywana i czy jej wizerunek pozostaje spójny w różnych kontekstach. Opiera się on na trzech filarach:

Obecność (50%) – jak często firma jest spontanicznie wskazywana przez modele jako lider rynku lub znaczący producent,

Jakość opisu (30%) – poziom merytoryczny, trafność i szczegółowość informacji,

Spójność wizerunku (20%) – konsekwencja prezentowania działalności w różnych kontekstach.

Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem dwóch modeli generatywnej sztucznej inteligencji – ChatGPT oraz Gemini. Oba modele odpowiadały na identyczny zestaw pytań dotyczących rynku farmaceutycznego, jego liderów oraz poszczególnych przedsiębiorstw. Dzięki temu możliwe było porównanie nie tylko poziomu widoczności poszczególnych firm, lecz również sposobu, w jaki oba modele porządkują i prezentują wiedzę o branży.

Polpharma liderem widoczności w AI

Najwyższą widoczność w analizowanych modelach osiągnęła Polpharma, która zajęła pierwsze miejsce w łącznym rankingu ChatGPT i Gemini z wynikiem 91%. Oba modele konsekwentnie wskazywały firmę jako jednego z najważniejszych producentów farmaceutycznych w Polsce, podkreślając skalę działalności, kompetencje oraz zaplecze produkcyjne.

Drugie miejsce zajął Aflofarm Farmacja Polska z wynikiem 72%. Zarówno ChatGPT, jak i Gemini konsekwentnie wskazywały firmę, kojarząc ją z szerokim portfolio produktów i wysoką rozpoznawalnością.

Na trzecim miejscu znalazł się Adamed Pharma z wynikiem 68%. Szczególnie wysoko firmę oceniał Gemini, który wyraźnie akcentował jej działalność badawczo-rozwojową oraz rozwój innowacyjnych produktów.

Polpharma, Aflofarm i Adamed liderami widoczności w AI

Widoczność w AI nie odzwierciedla wyłącznie pozycji rynkowej

Wyniki raportu pokazują, że obecność w modelach AI nie jest prostą konsekwencją wielkości organizacji ani jej udziałów rynkowych. O widoczności decyduje jakość i spójność informacji funkcjonujących w cyfrowym ekosystemie – eksperckie treści, cytowalność w niezależnych źródłach, jednoznaczne przypisanie do określonych obszarów terapeutycznych oraz konsekwentnie budowana narracja.

Lider rankingu (Polpharma) uzyskał ponad 90% możliwego wyniku w łącznym zestawieniu ChatGPT i Gemini, podczas gdy część firm – mimo silnej pozycji rynkowej – pojawiała się w odpowiedziach modeli sporadycznie lub wyłącznie w wąskich kontekstach. Analiza pokazała również wyraźne rozbieżności pomiędzy systemami: ta sama organizacja mogła być postrzegana jako lider w jednym modelu i niemal niewidoczna w drugim.

To pierwszy moment od powstania wyszukiwarki Google, w którym zmienia się nie tylko sposób wyszukiwania informacji, ale również mechanizm budowania reputacji marek. Do tej pory firmy konkurowały o kliknięcia i pozycje w wynikach wyszukiwania. Dziś konkurują o to, czy i w jaki sposób zostaną uwzględnione w odpowiedziach generowanych przez sztuczną inteligencję. W branży farmaceutycznej, gdzie zaufanie jest fundamentem relacji z pacjentami, regulatorami i partnerami biznesowymi, jakość oraz spójność informacji w środowisku cyfrowym stają się strategicznym aktywem organizacji – podkreśla Iwona Kubicz, Managing Director PRCN.

Branża wobec nowej odpowiedzialności informacyjnej

Rosnąca rola sztucznej inteligencji w wyszukiwaniu informacji zdrowotnych oznacza również większą odpowiedzialność sektora za jakość danych funkcjonujących w przestrzeni publicznej.

ChatGPT i Gemini budują odpowiedzi na podstawie informacji funkcjonujących w cyfrowym ekosystemie. Jeżeli dane są niepełne, niespójne lub przestarzałe, obraz firmy może być zniekształcony. Dla branży farmaceutycznej oznacza to konieczność jeszcze większej dbałości o rzetelność i ekspercki charakter komunikacji. Widoczność w AI nie powinna być traktowana wyłącznie jako kwestia wizerunkowa, lecz jako element odpowiedzialności informacyjnej wobec pacjentów i całego systemu ochrony zdrowia. Badanie przez nas przeprowadzone to narzędzie strategiczne dla zarządów, działów komunikacji, marketingu i public affairs. W świecie, w którym decyzje zakupowe, inwestycyjne i regulacyjne coraz częściej poprzedza szybkie zapytanie do wyszukiwarki lub systemu AI, widoczność staje się walutą zaufania. A zaufanie – jednym z najcenniejszych zasobów branży farmaceutycznej – komentuje Natalia Skarbek, Unit Director PRCN.

AIO – nowy obszar strategii zarządczej

Raport wskazuje, że budowanie widoczności w AI (AIO – Artificial Intelligence Optimization) staje się nowym elementem zarządzania reputacją – obok SEO, public affairs i tradycyjnego monitoringu mediów.

Widoczność w AI nie jest efektem pojedynczej kampanii komunikacyjnej. To rezultat długofalowego budowania pozycji eksperckiej, obecności w niezależnych źródłach oraz konsekwentnego komunikowania specjalizacji organizacji. Firmy, które świadomie zarządzają swoim cyfrowym ekosystemem wiedzy, zwiększają prawdopodobieństwo, że sztuczna inteligencja poprawnie rozpozna ich kompetencje i znaczenie rynkowe. W świecie, w którym decyzje biznesowe i zdrowotne coraz częściej poprzedza pytanie zadane AI, widoczność staje się nową walutą zaufania – dodaje Iwona Kubicz.

Pełny raport dostępny na stronie www.prcn.pl

[1] https://workplaceinsight.net/people-are-using-ai-tools-to-self-diagnose-but-research-shows-thy-are-very-likely-to-be-getting-bad-advice/#:~:text=ed%20speaking%20to%20a%20healthcare%20professional%20because,health%20anxiety%20(37%20percent%20feel%20more%20an

[2] Survey finds 3 in 10 adults using social media, AI for health information and advice | AHA News