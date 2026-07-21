Gazeta Prawna
Zdrowie

Prezes NFZ odkrył karty. Ujawnił, ile wyniesie luka w tegorocznym budżecie Funduszu

NFZ, pieniądze
Prezes NFZ odkrył karty. Ujawnił, ile wyniesie luka w tegorocznym budżecie FunduszuShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 09:22

Prezes NFZ Filip Nowak wyjawił we wtorek, ile wyniesie luka w budżecie Funduszu. Dziura budżetowa szacowana jest na ok. 14 mln zł. - Mowa o środkach, które pozwoliłyby zapłacić za świadczenia wykonane ponad wartość umowy - przekazał Nowak.

Skrót artykułu

Szef NFZ został zapytany w TVP Info, ile pieniędzy w systemie brakuje do końca roku.

- Luka, o której mówimy dziś to ok. 14 mld zł - odpowiedział. Zaznaczył, że nie wpływa to na wywiązywanie się przez Fundusz z finansowania podpisanych ze świadczeniodawcami umów. - Zawarte umowy realizujemy w sposób bieżący, bez zawirowań. Mówimy o środkach, które pozwoliłyby zapłacić za świadczenia wykonane ponad wartość umowy - dodał.

NFZ wprowadza zmiany i plan naprawczy

Pod koniec czerwca Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił projekty zarządzeń, które zmieniają zasady finansowania świadczeń nadlimitowych. Zamiast dotychczasowego trybu kwartalnego placówki będą składać wnioski o zapłatę po zakończeniu całego okresu rozliczeniowego, czyli po roku. Zmiany mają dotyczyć świadczeń udzielanych od 1 lipca 2026 r. i dotyczą leczenie zaćmy w szpitalach, rehabilitacji leczniczej osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i część świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, przede wszystkim porad specjalistycznych dla osób dorosłych. Wyłączone z nowych zasad pozostaną m.in. świadczenia dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

We wtorek informację minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić rządowi informację o pracach nad zmianami w systemie lecznictwa. W konsultacjach publicznych są projekty czterech rozporządzeń przygotowanych przez MZ. Mają być one odpowiedzią na wyrażone przed kamerami oczekiwanie premiera Donalda Tuska przygotowania propozycji takich regulacji, pod groźbą „decyzji personalnych”. Polecenie szefa rządu miało związek z ostatnimi doniesieniami mediów o licznych nieprawidłowościach w ochronie zdrowia.

Tegoroczne wydatki państwa na ochronę zdrowia zaplanowane zostały w sumie na poziomie niespełna 248 mld zł.

Autopromocja
381578mega.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: PAP
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

pieniądzezdrowiePrezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Powiązane

seniorzy, emeryci
Emerytury i rentyMasz 60 lub 70 lat? Te darmowe usługi Ci się należą, ale urzędnicy o nich milczą
Premier Donald Tusk na tle grafiki z pieniędzmi. Artykuł dotyczy projektu zmian w podatkach i ryczałcie od 2027 r.
PITRząd podnosi podatek do 15 proc. Ta grupa Polaków zapłaci więcej od 2027 r.
Kobieta dotyka lewego biodra
ŚwiadczeniaŚwiadczenie wspierające na chore stawy: Wniosek i kwoty wypłat z ZUS w 2026 roku

Najważniejsze

widok na wejście do przychodni
Kadry i płaceCyfrowa rewolucja w przychodniach. Centralna e-rejestracja obejmie niemal całą specjalistykę
szkoła, nauczyciel, klasa
EdukacjaSzkoły szukają nauczycieli. Tysiące wakatów i coraz większy problem
praca, dokumenty, laptop, komputer, kalkulator
Prawo pracyPracodawcy mają tylko rok, by uniknąć kar. Potem PIP może być znacznie surowsza
Joanna Knapińska prezes Rządowego Centrum Legislacji
Prawo administracyjnePrezes RCL: Rząd rozpoczyna prace nad zmianami w dostępie do informacji publicznej [WYWIAD]
Kobieta dotyka lewego biodra
ŚwiadczeniaŚwiadczenie wspierające na chore stawy: Wniosek i kwoty wypłat z ZUS w 2026 roku
Donald Tusk, Krzysztof Gawkowski, Władysław Kosiniak-Kamysz
PolitykaKoalicja raczej dotrwa do końca kadencji. Ale młodzi w nią nie wierzą [SONDAŻ DGP]