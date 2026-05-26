Nowoczesne laboratorium – gwarancja jakości i bezpieczeństwa

W czerwcu 2025 roku firma Fresenius Kabi Polska otworzyła nowoczesne laboratorium kontroli jakości w zakładzie produkcyjnym w Kutnie. Inwestycja została zrealizowana przez Unibep SA w ciągu 14 miesięcy. Nowe laboratorium to odpowiedź na rosnące wymogi wzakresie zgodności i jakości procesów, związane zwytwarzaniem form sterylnych płynów infuzyjnych i gotowych do użycia leków. Dzięki temu wzrośnie efektywność procesów wytwórczych fabryki.

„Inwestycja ta wspiera dynamiczny rozwój fabryki i wzrost wolumenu produkcji, co pozwoli nam lepiej odpowiadać na potrzeby polskiego rynku oraz 34 krajów, do których dostarczamy płyny infuzyjne” – podkreśla Tomasz Halik, dyrektor Wytwórni Płynów Infuzyjnych w Kutnie.

Fresenius Kabi inwestuje w rozbudowę fabryki płynów infuzyjnych, wspierając bezpieczeństwo zdrowotne Polski i rozwój regionu.

Nowa linia produkcyjna – wzmocnienie autonomii Polski i Europy

W odpowiedzi na wyzwania związane z zapewnieniem ciągłości dostaw płynów infuzyjnych, firma Fresenius Kabi Polska planuje budowę nowej, w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej w zakładzie w Kutnie. Inwestycja ma na celu zwiększenie mocy produkcyjnych oraz wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego Polski i Europy. Planowane uruchomienie nowej linii produkcyjnej przewidziane jest na wrzesień 2026 roku.

„Nowa linia produkcyjna to element długoterminowej strategii rozwoju naszej fabryki wKutnie. Skupiamy się na zwiększeniu efektywności produkcji oraz wzmocnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego, co pozwoli na lepsze reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku” – mówi Maciej Chmielowski, prezes zarządu Fresenius Kabi Polska.

Zrównoważony rozwój – oszczędność energii, dbałość o środowisko i zdrowie

Dzięki realizacji długoterminowej środowiskowej strategii skoncentrowanej na ograniczeniu konsumpcji energii zrealizowano już sześć projektów. Dotychczasowa redukcja zużycia energii wyniosła 3300 MWh w skali roku, w porównaniu do 2022 r. W planach są kolejne, równie znaczące inwestycje. Warto zwrócić uwagę, że 3300 MWh w skali roku wystarczyłoby do zasilenia w energię około 1300 gospodarstw domowych (licząc na podstawie średniej konsumpcji energii przez gospodarstwo domowe).

Odporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) to jest jedno z największych globalnych wyzwań dla zdrowia. W sierpniu br. kutnowski zakład otrzymał certyfikat BSI Kitemark™ for Minimized Risk of AMR dla produkowanych w nim antybiotyków. Certyfikat jest przyznawany firmom, które wdrożyły działania na rzecz ograniczania uwalniania pozostałości antybiotyków do środowiska i kontroli emisji w procesach wytwórczych.

Rozwój lokalnej gospodarki i rynku pracy

Inwestycje firmy Fresenius Kabi Polska w Kutnie mają również pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę.

„Fresenius Kabi Polska aktywnie wspiera rozwój lokalnego rynku pracy, oferując stabilne zatrudnienie i możliwości rozwoju dla lokalnych społeczności” – dodaje Tomasz Halik.

Dzięki inwestycjom w nowoczesne laboratorium oraz planowanej budowie nowej linii produkcyjnej, firma Fresenius Kabi Polska umacnia swoją pozycję lidera w produkcji płynów infuzyjnych w Polsce i Europie. Działania te nie tylko zwiększają bezpieczeństwo zdrowotne kraju, ale także przyczyniają się do rozwoju lokalnej gospodarki i rynku pracy w regionie Kutna.