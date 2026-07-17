Pieniądze z KPO to mocny konkret dla polskiej kolei

O tym, czego PLK nauczyły się podczas realizacji programu pod wyjątkową presją czasu, jak inwestycje zmieniają kolej w regionach i dlaczego wzmacniają odporność państwa, rozmawiamy z Piotrem Wyborskim, prezesem zarządu Polskich Linii Kolejowych S.A.

KPO jest programem realizowanym pod wyjątkową presją czasu. Czy z perspektywy zarządcy infrastruktury jest to również egzamin z efektywności całej branży kolejowej?

Zdecydowanie tak. KPO pokazuje, że skuteczność inwestycji kolejowych zależy nie tylko od dostępnego finansowania, ale również od jakości przygotowania projektów, sprawności decyzji, dobrej koordynacji prac i współpracy całego rynku. Przy tak krótkiej perspektywie realizacji każdy z tych elementów ma bardzo duże znaczenie. Musieliśmy szybko przejrzeć portfel projektów, ocenić ich gotowość, uporządkować harmonogramy i wybrać te zadania, które mogły przynieść realny efekt w krótkim czasie.

To wymagało bardzo dobrej koordynacji: od przygotowania dokumentacji, przez uzgodnienia, po współpracę z wykonawcami i prowadzenie robót przy utrzymaniu ruchu pociągów. Dobrym przykładem skali tych wyzwań jest przebudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Kraków Główny – Tunel. To jedna z najważniejszych tras w Polsce, po której każdego dnia kursują pociągi dalekobieżne, regionalne i towarowe. Prowadzenie robót przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu wymagało ścisłej współpracy z przewoźnikami i wielu zmian w organizacji ruchu. Dziś efekty są coraz bardziej widoczne – powstają nowe tory, przebudowywane są stacje i obiekty inżynieryjne, a po zakończeniu inwestycji zwiększy się przepustowość całego ciągu Kraków – Kielce – Radom – Warszawa.

Najważniejsze doświadczenie jest takie, że kolej potrafi działać sprawnie, jeśli jasno określimy priorytety, dobrze przygotujemy projekty i konsekwentnie pilnujemy ich realizacji. To lekcja, która zostanie z nami na kolejne lata i którą będziemy wykorzystywać przy następnych programach modernizacyjnych.

Czy dostrzegają już Państwo, że inwestycje z KPO zmieniają zachowania pasażerów i przewoźników?

Tak, i to jest jeden z najważniejszych efektów tych inwestycji. Infrastruktura kolejowa sama w sobie nie jest celem. Celem jest to, żeby dzięki niej pociągi mogły kursować sprawniej, częściej i bardziej przewidywalnie, a pasażerowie oraz przewoźnicy mieli realny powód, żeby wybierać kolej.

Dobrze widać to na Mazurach, gdzie modernizacja i elektryfikacja linii Ełk – Giżycko – Korsze pozwalają odbudować znaczenie kolei w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Powrót pociągów na cały odcinek ma sens nie tylko dlatego, że sama infrastruktura jest nowocześniejsza. Najważniejsze jest to, że przewoźnicy mogą rozwijać ofertę, a mieszkańcy i turyści zyskują więcej możliwości podróży. To są realne korzyści: sprawniejsze przejazdy, lepsze skomunikowanie regionu i bardziej ekologiczny transport.

Wiadukt w Sterławkach Wielkich, Foto: Polskie Linie Kolejowe S.A

Stacja kolejowa Kętrzyn, Foto: Polskie Linie Kolejowe S.A

Stacja kolejowa w Kętrzyn, Foto: Polskie Linie Kolejowe S.A

Takie przykłady pokazują, że dobrze zaplanowana inwestycja uruchamia efekt domina. Najpierw poprawiamy parametry linii, potem przewoźnicy mogą przygotować atrakcyjniejszą ofertę, a następnie pasażerowie zaczynają częściej korzystać z kolei. Właśnie o taki trwały efekt chodzi w KPO: o infrastrukturę, która nie kończy się na placu budowy, tylko zaczyna pracować w rozkładzie jazdy.

Linia kolejowa Giżycko – Korsz, Foto: Polskie Linie Kolejowe S.A

Które przedsięwzięcia najlepiej pokazują skalę zmian realizowanych dzięki środkom z KPO?

Skala jest bardzo szeroka, bo mówimy o inwestycjach prowadzonych w różnych częściach kraju i na liniach o odmiennym charakterze. Część z nich ma znaczenie regionalne, część wpływa na połączenia międzywojewódzkie, a część wzmacnia ważne korytarze transportowe dla gospodarki.

Na Sądecczyźnie prace prowadzone w ramach projektu Podłęże – Piekiełko pokazują, jak kolej może wracać do miejsc, w których przez lata jej rola była ograniczona. Odbudowa i modernizacja kolejnych odcinków linii nr 104 to ogromna zmiana dla południowej Małopolski. Nowe tory, zelektryfikowana infrastruktura, nowoczesne systemy sterowania ruchem i wygodniejsze perony oznaczają lepszą dostępność transportową, krótsze podróże i większy potencjał rozwoju całego regionu.

Estakada kolejowa w Kłodnem, Foto: Polskie Linie Kolejowe S.A

Stacja kolejowa Marcinkowice, Foto: Polskie Linie Kolejowe S.A

KPO to również modernizacja ważnych linii regionalnych. Dobrym przykładem jest przebudowa odcinków Kluczbork – Wołczyn oraz Bierutów – Oleśnica na linii kolejowej nr 143. Dzięki tej inwestycji poprawią się parametry eksploatacyjne trasy, wzrośnie niezawodność prowadzenia ruchu i komfort podróży, a linia zyska większe znaczenie jako alternatywny ciąg komunikacyjny dla sieci kolejowej w południowo-zachodniej Polsce.

Nie wszystkie inwestycje muszą mieć wartość liczoną w miliardach złotych, aby zmieniały funkcjonowanie kolei. Dobrym przykładem jest budowa mijanki Bydgoszcz Fordon na linii kolejowej nr 209. Dzięki temu możliwe stanie się sprawniejsze prowadzenie ruchu, zwiększenie częstotliwości połączeń oraz stworzenie lepszych warunków do rozwoju kolei aglomeracyjnej w największej dzielnicy Bydgoszczy. To pokazuje, że czasem niewielka inwestycja może znacząco zwiększyć możliwości całej linii.

Zaawansowane prace prowadzone są także na linii nr 97 między Suchą Beskidzką a Żywcem. Jakie znaczenie ma ta inwestycja?

To ważna inwestycja dla połączeń w Beskidy i relacji między województwem małopolskim a śląskim. Prace są prowadzone w trudnym, górskim terenie i obejmują tory, obiekty inżynieryjne, przejazdy kolejowo-drogowe oraz infrastrukturę dla podróżnych. Modernizowane są m.in. mosty, przepusty i wiadukt, a stacje i przystanki zyskają lepszy standard obsługi pasażerów.

Efektem będzie krótszy czas przejazdu, większy komfort i lepsza dostępność kolei w południowej części kraju. Pociągi mają wrócić na trasę jeszcze w tym roku, co dla mieszkańców i turystów będzie bardzo konkretną zmianą. To przykład inwestycji, która nie tylko poprawia parametry techniczne linii, ale też otwiera region na lepszą ofertę przewozową. Podobnie efekty już we wrześniu osiągniemy na linii Pszczyna – Żory, gdzie modernizacja pozwoli przywrócić sprawne połączenia regionalne i zwiększyć atrakcyjność kolei w codziennych dojazdach do pracy i szkoły.

To właśnie takie projekty pokazują, że nie modernizujemy pojedynczych odcinków. Budujemy sieć, w której kolejne inwestycje wzajemnie się uzupełniają i stopniowo poprawiają funkcjonowanie całego systemu transportowego.

Most kolejowy na Sole w Żywcu, Foto: Polskie Linie Kolejowe S.A

Wiele inwestycji realizowanych w ramach KPO dotyczy bezpieczeństwa. Jakie efekty udało się osiągnąć w tym obszarze?

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych celów wszystkich naszych inwestycji. Jednym z największych komponentów KPO jest modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych w całym kraju. Wyposażamy je w nowe rogatki, sygnalizację świetlną, monitoring oraz urządzenia zdalnej diagnostyki. To inwestycje rozsiane po całej Polsce, ale ich wspólny efekt jest bardzo konkretny – mniej miejsc szczególnie niebezpiecznych i wyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla kierowców, jak i pasażerów.

Równolegle poprawiamy stan torów, przebudowujemy obiekty inżynieryjne i wdrażamy nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. To elementy, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka, ale mają ogromne znaczenie dla codziennego funkcjonowania kolei.

Modernizujemy również stacje i przystanki. Powstają nowe przejścia podziemne, windy, pochylnie, lepiej oświetlone perony i czytelniejsza informacja pasażerska. Dzięki temu kolej staje się bardziej dostępna dla wszystkich grup podróżnych, w tym osób starszych, rodziców z dziećmi czy pasażerów o ograniczonych możliwościach poruszania się. Bezpieczeństwo to także większa niezawodność infrastruktury, stabilniejszy rozkład jazdy i większe zaufanie do kolei.

Przystanek kolejowy Borowina, Foto: Polskie Linie Kolejowe S.A

Przystanek kolejowy Hordzieżka, Foto: Polskie Linie Kolejowe S.A

Wyświetlacze wielofunkcyjne na stacji Lublin Główny , Foto: Polskie Linie Kolejowe S.A

W nazwie KPO pojawia się nie tylko odbudowa, ale również zwiększanie odporności. W jaki sposób inwestycje PLK wzmacniają odporność polskiej sieci kolejowej?

Odporność sieci kolejowej rozumiemy bardzo szeroko. To zdolność kolei do działania w różnych warunkach: przy dużym natężeniu ruchu, podczas awarii, w sytuacjach kryzysowych, przy zmianach potoków pasażerskich i towarowych, a także w obliczu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Inwestycje z KPO wzmacniają tę odporność na kilku poziomach.

Po pierwsze, zwiększamy przepustowość i poprawiamy parametry linii. Tam, gdzie infrastruktura jest wąskim gardłem, każda awaria lub opóźnienie może wpływać na większą część sieci. Modernizacja torów, rozjazdów, mostów czy urządzeń sterowania ruchem pozwala prowadzić więcej pociągów i lepiej zarządzać ruchem w sytuacjach zakłóceń.

Po drugie, rozwijamy alternatywne ciągi transportowe. Jeśli sieć ma więcej sprawnych połączeń, łatwiej przekierować ruch w razie problemów na jednej trasie. Ma to znaczenie dla przewozów regionalnych, dalekobieżnych i towarowych, szczególnie na trasach prowadzących do portów czy dużych ośrodków gospodarczych.

Wiadukt kolejowy na trasie do gdyńskiego portu, Foto: Polskie Linie Kolejowe S.A

Po trzecie, inwestujemy w cyfryzację i nowoczesne systemy zarządzania ruchem. Dzięki nim możemy szybciej reagować na zakłócenia, lepiej wykorzystywać przepustowość i zwiększać bezpieczeństwo prowadzenia ruchu. Odporność to również infrastruktura przygotowana na zmieniające się warunki klimatyczne: modernizowane mosty, przepusty, odwodnienie i podtorze ograniczają ryzyko awarii po intensywnych opadach czy wezbraniach wód.

Inwestycje z KPO to nie tylko korzyści dla pasażerów. Jak wpływają one na rozwój regionów i gospodarki?

Kolej jest jednym z fundamentów nowoczesnego systemu transportowego, dlatego każda inwestycja infrastrukturalna wywołuje szersze efekty niż tylko poprawa warunków podróży. Nowoczesna linia kolejowa oznacza lepszy dostęp do pracy, edukacji, usług publicznych i turystyki. Dla regionów to realna szansa na rozwój.

Bardzo ważne są inwestycje wzmacniające ciągi towarowe. Modernizacja „Nadodrzanki” oraz tras prowadzących do portów w Szczecinie i Świnoujściu ma znaczenie nie tylko regionalne, ale również gospodarcze. Dzięki poprawie przepustowości i parametrów linii kolej może sprawniej obsługiwać przewozy towarowe, a polskie porty zyskują lepsze zaplecze transportowe. To ma znaczenie dla eksporterów, operatorów logistycznych i całego łańcucha dostaw.

Istotne są także inwestycje eliminujące tzw. wąskie gardła. W Obornikach Wielkopolskich dobudowa drugiego przęsła mostu kolejowego na Warcie zwiększa możliwości prowadzenia ruchu na ważnej trasie w regionie Poznania. Równocześnie realizujemy inwestycje bardzo blisko ludzi. Przykładem jest Warszawa Ursus Północny, gdzie nowoczesna infrastruktura ułatwia codzienne dojazdy mieszkańców rozwijającej się części stolicy.

Jakie znaczenie będą miały inwestycje z KPO w perspektywie kolejnych lat?

Środki z Krajowego Planu Odbudowy pozwoliły przyspieszyć modernizację polskiej kolei i skoncentrować się na projektach, które przynoszą konkretne efekty dla pasażerów, przewoźników i gospodarki. To inwestycje, które już dziś zmieniają sposób funkcjonowania transportu w Polsce, ale ich pełne znaczenie będzie widoczne także w kolejnych latach.

Nowe i zmodernizowane tory, przebudowane stacje i przystanki, bezpieczniejsze przejazdy, sprawniejsze systemy sterowania ruchem czy zelektryfikowane linie kolejowe będą służyć kolejnym pokoleniom pasażerów. Dzięki nim kolej będzie bardziej dostępna, przewidywalna i konkurencyjna wobec innych środków transportu.

Dla Polskich Linii Kolejowych KPO było również ważnym doświadczeniem organizacyjnym. Pokazało, że przy dobrej koordynacji, jasnych priorytetach i współpracy z wykonawcami można realizować inwestycje szybciej i skuteczniej. Dlatego można powiedzieć, że pieniądze z KPO to mocny konkret dla polskiej kolei. To realne zmiany: pociągi wracają na kolejne trasy, poprawia się komfort podróży, rośnie bezpieczeństwo, a sieć kolejowa staje się bardziej odporna i lepiej przygotowana na potrzeby pasażerów, przewoźników oraz całej gospodarki.

Więcej inf. o przedsięwzięciach realizowanych z KPO na stronie: plk-inwestycje.pl