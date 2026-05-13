Polacy mają dość wożenia worków z butelkami. Teraz kurier odbierze je spod drzwi

Zmiana wydaje się niewielka, ale dla branży handlowej może oznaczać początek nowego etapu walki o wygodę klienta. W krajach, które mają rozwinięty system kaucyjny od lat, to właśnie prostota zwrotu decyduje o skuteczności całego modelu.

System kaucyjny 2026. Kurier odbierze butelki i puszki podczas dostawy zakupów

Internetowy supermarket Frisco rozpoczął usługę odbioru opakowań objętych systemem kaucyjnym bez konieczności wizyty w sklepie czy przy recyklomacie. Klient dostaje specjalne worki, a podczas kolejnej dostawy zakupów przekazuje kurierowi puszki i butelki PET oznaczone logotypem systemu kaucyjnego. Zwrot trafia później na konto klienta lub do aplikacji zakupowej jako kupon. Model działa już m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Trójmieście i Aglomeracji Śląskiej.

Ważne Istotne jest też to, że system nie ogranicza się do produktów kupionych w jednym sklepie. Konsument może oddać opakowania różnych marek i sieci handlowych, pod warunkiem że są objęte systemem kaucyjnym i mają odpowiednie oznaczenia. Dla klientów brzmi to jak drobne ułatwienie. Dla rynku e-commerce — jak próba zbudowania nowej przewagi konkurencyjnej.

Kolejki, awarie i pełne worki. Klienci coraz bardziej męczą się systemem kaucyjnym

Pierwsze miesiące działania polskiego systemu kaucyjnego pokazały, że sama kaucja nie wystarcza, jeśli zwrot opakowań staje się uciążliwy. Klienci skarżą się na awarie automatów, długie kolejki oraz konieczność magazynowania pustych opakowań w domu albo samochodzie. Media biznesowe opisywały już sytuacje, w których część konsumentów rezygnowała z odbioru kaucji właśnie przez niewygodny proces zwrotu.

Badania dotyczące polskiego systemu kaucyjnego pokazują, że wielu klientów obawia się trudności związanych z oddawaniem butelek — od odległości do punktów zwrotu po problemy z działaniem urządzeń. Jednocześnie większość badanych deklaruje, że chce oddawać opakowania przy okazji codziennych zakupów. To właśnie dlatego handel zaczyna szukać nowych modeli, które wpisują zwrot opakowań w codzienną logistykę klienta.

Niemcy już to przerobili. Wygodny zwrot butelek daje ponad 90 proc. odzysku

Polski system kaucyjny dopiero się rozpędza, ale Europa ma już kilkadziesiąt lat doświadczeń. Niemiecki „Pfand” należy do najbardziej rozwiniętych modeli na świecie. Tam poziom zwrotu opakowań przekracza 90 proc., a konsumenci traktują oddawanie butelek jak zwykły element zakupów. W Irlandii, gdzie nowoczesny system depozytowy działa od 2024 r., poziom odzysku opakowań wzrósł bardzo szybko, a liczba porzuconych puszek i butelek w przestrzeni publicznej wyraźnie spadła.

Kluczowy wniosek z doświadczeń tych państw jest prosty: im mniej wysiłku po stronie klienta, tym większa skuteczność całego systemu. Dlatego w Europie coraz częściej rozwijają się dodatkowe kanały odbioru:

zwroty przy dostawach zakupów online ,

, automatyczne punkty zbiórki przy osiedlach,

mobilne punkty odbioru,

integracja systemu kaucyjnego z aplikacjami zakupowymi i lojalnościowymi.

Butelki odbierze kurier zamiast recyklomatu? Handel coraz mocniej stawia na wygodę

Na razie takie rozwiązania pozostają dodatkiem do klasycznego systemu zwrotu, ale wiele wskazuje na to, że rynek będzie szedł właśnie w tym kierunku. Powód jest prosty: e-commerce spożywczy rośnie, a sklepy internetowe dysponują logistyką, którą można wykorzystać także do odbioru opakowań. Kurier i tak przyjeżdża pod drzwi klienta, więc dodatkowy odbiór pustych butelek staje się relatywnie tani organizacyjnie.

W branży handlowej mówi się też o jeszcze jednym efekcie: klient, który odzyskuje kaucję w formie kuponu na kolejne zakupy, częściej wraca do tej samej platformy. System kaucyjny zaczyna więc pełnić rolę programu lojalnościowego. Nieprzypadkowo podobne rozwiązania rozwijają przede wszystkim sklepy internetowe i sieci inwestujące w aplikacje zakupowe. Dla nich każda dodatkowa usługa zwiększa szansę, że klient zostanie w ekosystemie marki.

Czy sklepy zarabiają na systemie kaucyjnym? Handel liczy na więcej niż zwrot kaucji

To pytanie zadaje sobie dziś praktycznie cała branża handlowa. Dla tradycyjnych sklepów system kaucyjny oznacza koszty: miejsce na magazynowanie opakowań, obsługę zwrotów, zakup recyklomatów albo dodatkową pracę personelu. Dlatego część mniejszych placówek podchodzi do nowych obowiązków z dużą ostrożnością. W wielu europejskich systemach sklepy dostają jednak specjalne opłaty manipulacyjne za przyjmowanie opakowań. Mechanizm ma sprawiać, że obsługa zwrotów pozostaje dla handlu neutralna kosztowo.

Duże sieci patrzą na temat szerzej. Zwroty opakowań zwiększają częstotliwość wizyt klientów i pomagają budować przywiązanie do sklepu. Jeśli klient wraca po odbiór kaucji, zwykle robi przy okazji kolejne zakupy. W przypadku e-commerce dochodzi jeszcze efekt logistyczny: kurier wraca z trasy i tak pustym autem lub z częściowo wolną przestrzenią ładunkową. Zabranie worka z butelkami nie wymaga więc tworzenia całkowicie nowego łańcucha dostaw.

System kaucyjny 2026 dopiero się rozpędza. Przed sklepami i klientami kolejne zmiany

Polska dołączyła do państw z systemem kaucyjnym jesienią 2025 r. System obejmuje plastikowe butelki PET do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz — od 2026 r. — część szklanych butelek wielokrotnego użytku. Kaucja wynosi zwykle 50 groszy dla puszek i PET. Przed branżą pozostają jednak poważne wyzwania:

rozbudowa sieci punktów odbioru,

ograniczenie awarii recyklomatów,

standaryzacja oznaczeń,

edukacja klientów,

integracja systemów różnych operatorów.

Coraz częściej pojawia się też pytanie, czy w przyszłości system obejmie kolejne typy opakowań albo usługi cyfrowe związane z rozliczaniem kaucji. Dla klientów najważniejsza pozostaje jednak codzienna wygoda. I właśnie dlatego odbiór butelek spod drzwi może okazać się jednym z najważniejszych kierunków rozwoju całego rynku.