Kluczowa zmiana dla rynku najmu zacznie obowiązywać 30 czerwca 2026 r.

Od 30 czerwca 2026 r. wchodzą w życie przepisy, które w sposób bezpośredni zmieniają standardy bezpieczeństwa w sektorze najmu krótkoterminowego. Ustawodawca wprowadza obowiązek wyposażenia lokali w czujniki dymu i czujniki czadu. Właściciele mieszkań, apartamentów i pokoi będą musieli dostosować swoje nieruchomości do nowych wymogów przeciwpożarowych.

Najem krótkoterminowy w centrum zmian – kogo obejmą przepisy

Od 30 czerwca 2026 r. obowiązek montażu obejmie:

hotele oraz obiekty hotelarskie,

mieszkania, apartamenty i pokoje wynajmowane krótkoterminowo,

wszystkie lokale udostępniane w modelu dobowego lub okazjonalnego najmu.

W praktyce chodzi o szeroko rozumiany najem krótkoterminowy, w tym również wynajem prowadzony przez platformy rezerwacyjne oraz prywatne ogłoszenia.

Każdy taki lokal będzie musiał być wyposażony w:

co najmniej jeden czujnik dymu spełniający wymagane normy,

czujniki czadu (tlenku węgla) – w pomieszczeniach, w których występuje proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego.

Wyjątki mają charakter techniczny i dotyczą wyłącznie obiektów, w których funkcjonuje już równoważny system sygnalizacji pożarowej.

Etapowe wdrażanie przepisów – zmiany już od 1 stycznia 2026 r.

Warto podkreślić, że reforma nie zaczyna się dopiero w połowie roku. Nowo budowane lokale mieszkalne mają obowiązek wyposażenia w czujniki dymu i czujniki czadu od 23 grudnia 2024 r. Od 1 stycznia 2026 r. nowe regulacje obejmują istniejące budynki handlowe, obiekty produkcyjne oraz magazyny.

Z kolei właściciele domów jednorodzinnych oraz mieszkań (już istniejących) na własne potrzeby zostali objęci nowymi regulacjami w ostatnim etapie wdrażania zmian. Obowiązek instalacji czujników zacznie ich dotyczyć od 1 stycznia 2030 r.

Najem krótkoterminowy – obowiązek techniczny czy ryzyko prawne?

Dla właścicieli mieszkań i apartamentów kluczowe znaczenie ma nie sam zakup urządzeń, ale odpowiedzialność za brak czujników dymu i czujników czadu. Niedopełnienie obowiązku może prowadzić do:

mandatu karnego (do 5 tys. zł),

grzywny do 30 tys. zł,

kary aresztu i ograniczenia wolności,

odpowiedzialności za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

Ubezpieczenie a brak czujników dymu i czadu

Jednym z najbardziej dotkliwych skutków może być utrata ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku szkody, takiej jak pożar lub zatrucie tlenkiem węgla, zakład ubezpieczeń może uznać brak wymaganych urządzeń za:

rażące niedbalstwo właściciela ,

, naruszenie warunków umowy ubezpieczenia.

W konsekwencji ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Kontrole i egzekwowanie przepisów – rola Państwowej Straży Pożarnej

Nadzór nad przestrzeganiem nowych obowiązków sprawuje m.in. Państwowa Straż Pożarna oraz inne organy kontrolne, które mają uprawnienia do kontroli bezpieczeństwa w obiektach użytkowanych przez ludzi. Brak wymaganych czujników dymu i czujników czadu może skutkować m.in. negatywnymi wynikami kontroli przeciwpożarowej, koniecznością natychmiastowego dostosowania lokalu czy problemami przy odbiorach technicznych lub dalszego użytkowania nieruchomości.