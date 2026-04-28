Od 30 czerwca 2026 r. lokale przeznaczone na najem krótkoterminowy będą musiały być wyposażone w czujniki dymu i czujniki czadu. Brak wymaganych urządzeń może skutkować mandatem, a także problemami z ubezpieczeniem i odpowiedzialnością finansową w razie szkody.
Kluczowa zmiana dla rynku najmu zacznie obowiązywać 30 czerwca 2026 r.
Od 30 czerwca 2026 r. wchodzą w życie przepisy, które w sposób bezpośredni zmieniają standardy bezpieczeństwa w sektorze najmu krótkoterminowego. Ustawodawca wprowadza obowiązek wyposażenia lokali w czujniki dymu i czujniki czadu. Właściciele mieszkań, apartamentów i pokoi będą musieli dostosować swoje nieruchomości do nowych wymogów przeciwpożarowych.
Najem krótkoterminowy w centrum zmian – kogo obejmą przepisy
Od 30 czerwca 2026 r. obowiązek montażu obejmie:
- hotele oraz obiekty hotelarskie,
- mieszkania, apartamenty i pokoje wynajmowane krótkoterminowo,
- wszystkie lokale udostępniane w modelu dobowego lub okazjonalnego najmu.
W praktyce chodzi o szeroko rozumiany najem krótkoterminowy, w tym również wynajem prowadzony przez platformy rezerwacyjne oraz prywatne ogłoszenia.
Każdy taki lokal będzie musiał być wyposażony w:
- co najmniej jeden czujnik dymu spełniający wymagane normy,
- czujniki czadu (tlenku węgla) – w pomieszczeniach, w których występuje proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego.
Wyjątki mają charakter techniczny i dotyczą wyłącznie obiektów, w których funkcjonuje już równoważny system sygnalizacji pożarowej.
Etapowe wdrażanie przepisów – zmiany już od 1 stycznia 2026 r.
Warto podkreślić, że reforma nie zaczyna się dopiero w połowie roku. Nowo budowane lokale mieszkalne mają obowiązek wyposażenia w czujniki dymu i czujniki czadu od 23 grudnia 2024 r. Od 1 stycznia 2026 r. nowe regulacje obejmują istniejące budynki handlowe, obiekty produkcyjne oraz magazyny.
Z kolei właściciele domów jednorodzinnych oraz mieszkań (już istniejących) na własne potrzeby zostali objęci nowymi regulacjami w ostatnim etapie wdrażania zmian. Obowiązek instalacji czujników zacznie ich dotyczyć od 1 stycznia 2030 r.
Najem krótkoterminowy – obowiązek techniczny czy ryzyko prawne?
Dla właścicieli mieszkań i apartamentów kluczowe znaczenie ma nie sam zakup urządzeń, ale odpowiedzialność za brak czujników dymu i czujników czadu. Niedopełnienie obowiązku może prowadzić do:
- mandatu karnego (do 5 tys. zł),
- grzywny do 30 tys. zł,
- kary aresztu i ograniczenia wolności,
- odpowiedzialności za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.
Ubezpieczenie a brak czujników dymu i czadu
Jednym z najbardziej dotkliwych skutków może być utrata ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku szkody, takiej jak pożar lub zatrucie tlenkiem węgla, zakład ubezpieczeń może uznać brak wymaganych urządzeń za:
- rażące niedbalstwo właściciela,
- naruszenie warunków umowy ubezpieczenia.
W konsekwencji ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
Kontrole i egzekwowanie przepisów – rola Państwowej Straży Pożarnej
Nadzór nad przestrzeganiem nowych obowiązków sprawuje m.in. Państwowa Straż Pożarna oraz inne organy kontrolne, które mają uprawnienia do kontroli bezpieczeństwa w obiektach użytkowanych przez ludzi. Brak wymaganych czujników dymu i czujników czadu może skutkować m.in. negatywnymi wynikami kontroli przeciwpożarowej, koniecznością natychmiastowego dostosowania lokalu czy problemami przy odbiorach technicznych lub dalszego użytkowania nieruchomości.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1716)
